Plastik sanayicilerinden “Yerli hammadde” uyarısı: Düzenleme gözden geçirilmeli

PLASFED, kamu ihalelerinde “yerli hammadde” kullanım şartının, hammaddede yüzde 85 oranında dışa bağımlı olan plastik sektörünü zor durumda bırakabileceği uyarısında bulundu.

Yeni düzenlemeye göre kamu ihalelerine katılmak isteyen firmaların yalnızca Türkiye’de üretim yapmaları yeterli olmayacak. Aynı zamanda üretimde kullanılan hammaddenin de yerli menşeli olduğunun belgelenmesi gerekecek.

“Sektörde hammadde bağımlılığı yüzde 85”

Karadeniz, plastik sanayisinin hammaddede yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğunu vurguladı. Özellikle mühendislik plastiklerinde bu oranın yüzde 100’e kadar çıktığını belirterek, “Bu koşullarda firmalardan yerli hammadde kullanımının ispatlanması, kamu ihalelerine erişimi ciddi şekilde kısıtlayabilir” uyarısında bulundu.

Karadeniz, Türkiye’de petrokimya üretiminin sınırlı olduğunu belirterek, “Petkim dahi sektör ihtiyacının yalnızca yüzde 10-15’ini karşılayabiliyor. Üstelik büyük üreticiler tedarik süresi ve teslimat sorunları nedeniyle Petkim’le çalışmakta zorlanıyor” dedi.

“İyi niyetli ama sektörel gerçeklere uygun değil”

PLASFED Başkanı Karadeniz, yönetmeliğin sanayiciyi korumayı amaçladığını kabul etmekle birlikte, uygulama esaslarının henüz netleşmediğini ve bu haliyle ciddi mağduriyetler yaratabileceğini ifade ederek, “Yerli üretimi teşvik edecek politikalar elbette gerekli, ancak bu politikalar reel piyasa koşulları ve mevcut üretim kapasitesi dikkate alınarak şekillendirilmeli” dedi.





