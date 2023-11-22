Proemtia, demir çelik sektörünü dijitalleştirdi

Birol BOZKURT

Yaklaşık 6 ay önce Türkiye İş Bankası tarafından hayata geçirilen Proemtia, hedeflerine yıl bitmeden ulaştı. Platformda alıcı sayısının 10 bini, satıcı sayısının da 270’i geçtiğini söyleyen Proemtia Genel Müdürü Umut Feyzioğlu, “Yılı 1 milyar TL’lik bir işlem hacmi ile kapatmayı hedefliyoruz. Şu anda en çok inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar platformu kullanıyor.

Proemtia, öncelikli olarak demir çelik sektörü ürünleri için kullanıma açıldı. İlerleyen süreçte ürün kategorimizi genişleteceğiz" dedi. Türkiye’nin farklı noktalarındaki alıcı ve satıcıları aynı platformda bir araya getirdiklerine dikkat çeken Feyzioğlu, "Proemtia ile geleneksel iş yapış şekillerinin önemini koruyarak, endüstriyel emtia ticaretinin gelişimine ve dijitalleşmesine katkı sunmayı ve bu gelişimde önemli bir referans noktası olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

5 ana kategori altında 80 ürünün ticareti yapılıyor

Platformda ilk etapta yassı ürünler, uzun ürünler, kutu profilleri, borular ve paslanmaz ürünler olmak üzere 5 ana kategori altında 35 alt kategoride 80 ürünün yer aldığını söyleyen Umut Feyzioğlu, “Demir çelik sektörünün ardından ülke ekonomisi içinde önemli yere sahip olan ve dijitalleşme ihtiyacı bulunan diğer endüstriyel ürünleri de kapsayacak şekilde faaliyet alanını ve hacmini genişleteceğiz” şeklinde konuştu.

Feyzioğlu, üretim odaklı emtia ticaretinin; çok boyutlu ticari ilişkiler, yüksek sermaye gereksinimi ve ürün yapılarına özel tasarım ihtiyaçları gibi unsurlar nedeniyle dijitalleştirilmesi en zor alanlardan olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Biz de bu noktada endüstriyel emtia ticaretine ilişkin ihtiyaçların ne olduğunu tespit ettik ve ardından endüstriyel ürün alışverişlerinde alıcı ve satıcı ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak, şeffaf, güvenilir ve iş birliğini destekleyen bir pazaryeri platformu olan Proemtia’yı hayata geçirdik.

Platformu, yazılım ve teknoloji şirketimiz Softtech ile finansal teknoloji alanındaki iştirakimiz Moka’nın katkılarıyla hayata geçirdiğimiz bir start-up olarak değerlendirebiliriz. Dijitalleşmenin sağladığı tüm avantajları pazaryerimizde yer alan tüm paydaşlarımıza hissettirerek, demir çelikten başlamak üzere endüstriyel emtia sektörünün dijital dönüşümünde önemli bir rol oynamayı hedefliyoruz.”

Bayi Kart ile vadelendirme imkanı

İş Bankası ticari kredi kartlarıyla yapılacak 1 milyon TL’lik alımlarda vade farksız 3 taksit imkanı sunulduğunu söyleyen Feyzioğlu, “İş Bankası’nın Proemtia’ya özel bir ürünü var,İş Bankası Proemtia Bayi Kart’ şu anda en revaçta olan ürün bu. Bu kart doğrudan borçlanma sistemi gibi çalışıyor. Bir alıcı bu kartı aldığı zaman 90 gün, 120 gün, 150 gün ve 180 gün vadeli alım yapabiliyor