Railport Genel Müdürü Yılmazkarasu: Türkiye’yi Orta Koridor’un en etkin lojistik merkezi yapacağız
Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan ulaşım koridorlarının geleceği ‘Rail&Ports 2025: Orta Koridorun Geliştirilmesi’ Uluslararası Konferansı’nda masaya yatırıldı. Railport Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu, “Hedefimiz Türkiye’yi Orta Koridor’un en etkin lojistik merkezi haline getirmek” dedi.
Hayati ARIGAN
İstanbul’da düzenlenen ‘Rail&Ports 2025: Orta Koridorun Geliştirilmesi’ Uluslararası Konferansı, Türkiye’nin ilk intermodal terminali Railport’un ana sponsorluğunda ve RDL Group organizasyonuyla gerçekleştirildi. Konferansa, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan ulaşım koridorlarının geleceğini tartışmak üzere 25’ten fazla ülkeden 200’ün üzerinde delege bir araya geldi.
Konferans boyunca ‘Orta Koridor’un lojistik potansiyeli, demir yolu taşımacılığında yeni yatırımlar, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kısa deniz taşımacılığı gibi konular ele alındı. Etkinliğin açılış oturumunda, Türkiye’nin Asya– Avrupa arasındaki köprü rolü ve stratejik avantajları gündeme gelirken; devam eden panellerde limanlar, hinterlant bağlantıları, lojistikte verimlilik ve yeşil enerji dönüşümü konuları işlendi.
“Lojistik gücümüze yeni bir boyut kazandırıyoruz”
Railport Genel Müdürü Fatih Yılmazkarasu, Türkiye’nin bölgesel taşımacılıktaki stratejik konumuna dikkat çekerek, intermodal sistemin ülkenin lojistik altyapısına kazandıracağı verimlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün altını çizdi. ‘Asya-Avrupa taşımacılığının geleceği ve Türkiye’nin bu gelişmedeki rolü’ oturumunda değerlendirmede bulunan Yılmazkarasu, “Bugün burada, Türkiye’nin lojistik gücüne yeni bir boyut kazandıran çok önemli bir yatırımı konuşuyoruz. Arkas Holding ve duisport ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz Railport, sadece bir terminal değil Türkiye’nin intermodal taşımacılıktaki geleceğini şekillendiren stratejik bir adım. Railport olarak hedefimiz, Türkiye’yi Orta Koridor’un en etkin lojistik merkezi haline getirmek” dedi.
300 milyon dolarlık yatırımla kuruldu
Railport’un toplamda 300 milyon dolarlık yatırımla 265 bin metrekarelik dev bir alana kurulduğunu ifade eden Yılmazkarasu, şöyle konuştu: “Yıllık 360 bin TEU konteyner, 1,5 milyon ton genel kargo, 125 bin treyler ve 122 bin bitmiş araç elleçleme kapasitemizle, Türkiye’nin en büyük ve en modern kara limanlarından birine ev sahipliği yapıyoruz. Railport, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin en güçlü bağlarından biri olma hedefiyle tasarlandı. Bu yatırım, sadece bugünün değil, geleceğin taşımacılığına da hizmet edecek.”
“Asya-Avrupa hattında stratejik bir köprü”
Railport’un Türkiye’nin intermodal taşımacılık kapasitesini güçlendireceğini söyleyen RDL grubu Kurucu ve CEO Roman Dedkov, “Asya Avrupa hattında stratejik bir köprü işlevi gören örnek bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Böyle yatırımlar, bölgesel ticaretin gelişmesi ve lojistikte sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından kritik bir rol üstleniyor” dedi.