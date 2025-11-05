Railport Genel Müdürü Yılmazkarasu: Türkiye’yi Orta Koridor’un en etkin lojistik merkezi yapacağız

Hayati ARIGAN

İstanbul’da düzenlenen ‘Rail&Ports 2025: Orta Koridorun Geliştirilmesi’ Uluslararası Konferansı, Tür­kiye’nin ilk intermodal termi­nali Railport’un ana sponsor­luğunda ve RDL Group orga­nizasyonuyla gerçekleştirildi. Konferansa, Avrupa, Orta As­ya ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan ulaşım koridorları­nın geleceğini tartışmak üze­re 25’ten fazla ülkeden 200’ün üzerinde delege bir araya gel­di.

Konferans boyunca ‘Orta Koridor’un lojistik potansiye­li, demir yolu taşımacılığında yeni yatırımlar, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kısa deniz taşımacılığı gibi konular ele alındı. Etkinliğin açılış otu­rumunda, Türkiye’nin Asya– Avrupa arasındaki köprü rolü ve stratejik avantajları günde­me gelirken; devam eden pa­nellerde limanlar, hinterlant bağlantıları, lojistikte verim­lilik ve yeşil enerji dönüşümü konuları işlendi.

“Lojistik gücümüze yeni bir boyut kazandırıyoruz”

Railport Genel Müdürü Fa­tih Yılmazkarasu, Türkiye’nin bölgesel taşımacılıktaki stra­tejik konumuna dikkat çeke­rek, intermodal sistemin ül­kenin lojistik altyapısına kazandıracağı verimlilik, sür­dürülebilirlik ve rekabet gü­cünün altını çizdi. ‘Asya-Av­rupa taşımacılığının geleceği ve Türkiye’nin bu gelişmede­ki rolü’ oturumunda değerlen­dirmede bulunan Yılmazka­rasu, “Bugün burada, Türki­ye’nin lojistik gücüne yeni bir boyut kazandıran çok önemli bir yatırımı konuşuyoruz. Ar­kas Holding ve duisport or­taklığıyla hayata geçirdiğimiz Railport, sadece bir terminal değil Türkiye’nin intermodal taşımacılıktaki geleceğini şe­killendiren stratejik bir adım. Railport olarak hedefimiz, Türkiye’yi Orta Koridor’un en etkin lojistik merkezi haline getirmek” dedi.

300 milyon dolarlık yatırımla kuruldu

Railport’un toplamda 300 milyon dolarlık yatırımla 265 bin metrekarelik dev bir ala­na kurulduğunu ifade eden Yılmazkarasu, şöyle konuştu: “Yıllık 360 bin TEU kontey­ner, 1,5 milyon ton genel kar­go, 125 bin treyler ve 122 bin bitmiş araç elleçleme kapasi­temizle, Türkiye’nin en büyük ve en modern kara limanların­dan birine ev sahipliği yapıyo­ruz. Railport, Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin en güçlü bağlarından biri olma hede­fiyle tasarlandı. Bu yatırım, sadece bugünün değil, gelece­ğin taşımacılığına da hizmet edecek.”

“Asya-Avrupa hattında stratejik bir köprü”

Railport’un Türkiye’nin intermodal taşımacılık kapasitesini güçlendireceğini söyleyen RDL grubu Kurucu ve CEO Roman Dedkov, “Asya Avrupa hattında stratejik bir köprü işlevi gören örnek bir yatırım olarak dikkat çekiyor. Böyle yatırımlar, bölgesel ticaretin gelişmesi ve lojistikte sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından kritik bir rol üstleniyor” dedi.