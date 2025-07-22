“Risk analizinde yapay zekâlı sistemler devreye girecek”

Sevilay ÇOBAN

Özellikle 2007 yılında çıkan Sigortacılık Kanunu ve ar­dından gelen düzenlemele­rin, sigorta ve reasürans brokerli­ği sektörünün kurumsallaşmasını ve profesyonelleşmesini sağladığı­nı kaydeden Doğan Sigorta Broker­lik CEO'su Selcen Gür, “Reasürans tarafında da benzer bir gelişim gö­rüyoruz. Türk brokerleri artık sa­dece yerel sigorta şirketleriyle de­ğil, Londra ve Dubai piyasası başta olmak üzere global reasürans dev­leriyle birebir çalışıyor. Bu da hem fiyatlandırmada hem de teminat kapsamlarında daha rekabetçi ve yaratıcı çözümler üretmemizi sağ­lıyor” dedi.

Gür, Türkiye'de faaliyet gösteren brokerlerin, dijitalleşme­ye yatırım yaptığını, sektörel uz­manlığın geliştiğini ve müşterileri­ne bütüncül risk yönetimi hizmeti sunduklarını ifade ederek, “Elbette yolun başında olduğumuz alanlar da var; özellikle sigorta okuryazar­lığı, alternatif reasürans modelle­ri ve iklim riskleri gibi konularda daha kat edecek çok yolumuz var. Ancak doğru yolda ilerliyoruz” di­ye konuştu.

Türkiye sigorta sektörünün bu­gün yaklaşık 500 milyar TL'ye yaklaşan yıllık prim üretimiyle oldukça güçlü bir ekonomik hac­me sahip olduğuna işaret eden Gür, şunları söyledi: “Bu büyük­lük içinde brokerlerin aracılık et­tiği prim tutarı ise yaklaşık %20 -25 civarında. Yani kabaca 100- 125 milyar TL’lik bir hacim bro­kerler üzerinden dönüyor diyebi­liriz. Bu, oldukça önemli bir oran ve her yıl artış gösteriyor.

Özellikle reasürans tarafında ise hacim da­ha konsantre ama daha teknik; bu­rada brokerlerin rolü çok daha kri­tik. Örneğin, büyük enerji proje­leri, altyapı yatırımları, havacılık, denizcilik ya da endüstriyel risk­ler gibi alanlarda genellikle doğ­rudan sigorta şirketlerine değil, brokerler aracılığıyla uluslararası reasürans piyasalarına çıkılıyor. 2023'te sadece mega projeler öze­linde brokerlerin aracılık ettiği re­asürans prim hacmi 1 milyar dola­rın üzerindeydi.”

Hacim hem artıyor hem çeşitleniyor

Bu hacimin sadece bir satış de­ğil; aynı zamanda riskin doğru yönetilmesi, teminatların doğru yapılandırılması ve hasar anın­da da sürecin etkin yönetilmesi anlamına geldiğine vurgu yapan Gür, “Ayrıca şunu da eklemek is­terim: Sektör dijitalleşme ve ye­ni ürün çeşitliliği ile büyümeye devam ediyor. Siber güvenlik, ik­lim riski, parametrik sigortalar gibi alanlar yeni hacimlerin oluş­tuğu, brokerlerin de burada da­ha aktif rol aldığı segmentler. Do­layısıyla hacim sadece artmıyor, aynı zamanda çeşitleniyor” dedi.

Global reasürans brokerliği paza­rının sigorta dünyasının bel kemi­ğini oluşturan kritik bir yapı oldu­ğuna değinen Gür, 2024 verilerine göre, dünya genelindeki reasürans piyasasının hacminin yaklaşık 500 milyar dolar seviyesi olduğunu, bu­nun önemli bir kısmının da büyük reasürans brokerleri aracılığıyla yönlendirildiğini kaydetti.

Mülkiyet afet sigortasında fiyatlar %30-40 yükseldi

Gür, artan riskleri son yıllarda reasürans pazarını şekillendiren en önemli faktör olarak nitelendi­rerek, şunları söyledi: “Jeopolitik gerginlikler, iklim değişikliğine bağlı aşırı hava olayları ve büyük doğal afetler, reasürans şirketle­rinin hem iştahını hem de fiyatla­ma modellerini köklü biçimde de­ğiştirdi. Örneğin, 2023’te sadece deprem, fırtına ve sel gibi olaylar­dan kaynaklı global afet hasarları 120 milyar doları aştı.

Bu, son 10 yılın ortalamasının oldukça üze­rinde. Bu artan risk ortamı, rea­sürans maliyetlerini yukarı çek­ti. Özellikle mülkiyet afet sigorta­sı segmentinde fiyatlar %30-40 oranında arttı. Bu durum sigorta şirketlerinin maliyetlerine doğ­rudan yansıyor; onlar da doğal olarak bu artışı poliçe fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor.”

Gür, bu değişimin aynı zaman­da fırsatlar da yarattığına işaret ederek, “Örneğin, parametrik si­gorta ürünleri, iklim riskleri kar­şısında daha öngörülebilir ödeme mekanizmaları sunduğu için hız­la yayılıyor. Türkiye de bu dönü­şümün dışında değil. Artık Türk brokerleri olarak bizler de, yurt­dışındaki reasürans kapasitesi­ni sadece bulmakla kalmıyor, ay­nı zamanda modelleme, risk mü­hendisliği ve yeni ürün tasarımı gibi süreçlere aktif katkı sağlıyo­ruz” ifadelerini kullandı.

2025 yılı sonu itibariyle hem globalde hem Türkiye’de sigorta ve reasürans sektöründeki büyü­menin sadece hacimle değil, kali­te ve uzmanlıkla tanımlanacağını dile getiren Gür, “Küresel ölçekte prim üretiminin 7,5 trilyon dola­ra yaklaşması bekleniyor. Bunun yaklaşık 550 milyar dolarlık kısmı reasürans segmentinden gelecek. İklim kaynaklı doğal afetler, siber riskler ve jeopolitik belirsizlikler reasürans talebini ciddi oranda ar­tırıyor.

Türkiye özelinde ise sektö­rün yılsonunda yaklaşık 600 mil­yar TL prim üretimine ulaşması bekleniyor. Bu büyümede kurum­sal sigortalar, mühendislik ve si­ber risk branşları ön planda olacak. Aynı zamanda sektörde dijitalleş­me, risk analitiği ve uzmanlaşma daha belirleyici hale geliyor” dedi.

Amaç, dünyaya uzanan bir risk yönetimi köprüsü kurmak

Doğan Sigorta ve Reasürans Brokerliği olarak, 2024 yılındaki büyüme hedeflerine zorlanmadan ulaştıklarını aktaran Selcen Gür, şöyle konuştu: “2025 için de aynı şekilde hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. Bunun önemli bir kısmı, özellikle denizcilik, havacılık, enerji ve özel risk branşlarında üstlendiğimiz büyük projelerden geliyor.

Uluslararası brokerlik faaliyetlerimizi de büyütüyoruz. Londra, Dubai, Münih ve Singapur gibi reasürans merkezlerinde aktif iş ortaklıklarımız var. Amacımız, Türkiye’den dünyaya uzanan bir risk yönetimi köprüsü kurmak. Bu yıl aynı zamanda, yapay zekâ destekli risk analiz sistemimizi devreye alıyoruz. Bu sistem, müşterilerimize daha hızlı, daha doğru ve teknik temelli çözümler sunmamıza olanak tanıyacak. Operasyonel verimlilik ve teknik mükemmeliyet bizim için temel öncelikler.”