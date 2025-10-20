Robot Barista satışa hazır: İnsanı taklit ediyor kahveyle birlikte espriyi patlatıyor
Yapay zekâ tabanlı, insansız nitelikli kahve istasyonu "Barri" projesi, kahve sektöründeki mevcut sorunlara çözüm sunarken, baristalık mesleğini desteklemeyi hedefliyor. Thud e Robotics’in kurucusu Önder Akyazıcı, Türk mühendislerin geliştirdiği sensör teknolojisiyle bir baristanın hareketlerini birebir taklit edebildiklerini söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Kahve, tüm dünyada en önemli emtialar arasında yer alırken tüketimi de giderek artıyor. Kahve ve ürünlerine yönelik teknolojiler de küçük ev aletleri pazarını her geçen gün büyütüyor. Hem bireysel tüketiciler hem de ticari işletmeler barista ustalığında kahveye erişmek için önemli bir bütçe harcıyor. Girişimci Önder Akyazıcı da bu ihtiyaçtan yola çıkarak, barista kalitesinde kahve deneyimi yaşatan teknoloji girişimi Thud e Robotics’i 2024 yılında kurdu.
Akyazıcı, aslında bir iç mimar, üstelik uluslararası ödüllü. Startup ekosistemine girmeden önce nitelikli caffee shop işleten Akyazıcı, oradaki know-how’u bir araya getirdiği mühendis ekibiyle paylaştı ve bir proje geliştirmeye karar verdi. Akyazıcı, “Boğaziçi Üniversitesi Teknopark'ta 2 yıllık Ar-Ge sonucunda X Barista adını verdiğimiz yapay zekâ tabanlı nitelikli kahve istasyonu ürettik.
Proje, sensör teknolojisi sayesinde insandan öğrenimle baristayı birebir taktik ederek kahve hazırlıyor. B2B'de ve B2C için tasarladığımız bu ürün bir caffe shop muadili olarak insansız operasyonla 7-24 çalışıp kahve yapabiliyor. Havaalanları, AVM'ler, caffee shop markaları, restoran zincirleri gibi noktalarla insansız şekilde çalışabilecek nihai bir ürün. Tamamen yerli üretim. Türk mühendislerinden oluşan ekiple yapılan bir ürün. Şu an satışa hazır haldeyiz, talep toplama aşamasındayız” dedi.
İltifat etmesiyle öne çıkıyor
X Barista’nın teknolojisi hakkında bilgi veren Akyazıcı, şöyle devam etti: “Bu sistem, gerçek baristaların hareketlerini sensörlerle analiz ederek öğreniyor — espresso akışından süt köpüğünün yoğunluğuna, el hareketlerinden bardak konumuna kadar her detayı algılayıp kayıt altına alıyor. Ardından, bu verileri yapay zekâ algoritmasıyla işleyerek birebir taklit ediyor. Bu sayede X Barista, yalnızca kahve demleyen bir robot değil; insan davranışını öğrenen bir barista haline geliyor. Yapay zekâ, her bardakta aynı kalitede kahveyi sunarken; hissiyat, denge ve ritüel açısından tamamen insansı bir deneyim yaşatıyor.
Barri, birebir insanı taklit eden dansları, kahve yapma tarzı, selamlaması, mimikleri, insanla iletişime geçmesi, iltifat etmesiyle ön plana çıkıyor. En önemsediğimiz konulardan bir tanesi bu. Türk kültüründe misafire merhaba, hoş geldin, giderken de hoşça kal, afiyet olsun demek var. X Barista da müşterisi ile sohbet ediyor. Sektöre dair ya da işe dair, çekirdeğe dair, kahveye dair her şeyi sorduğunuzda cevaplıyor.”
9 ayda kendisini amorti eden yatırım
X Baritsa’nın işletmeler açısından avantajlarına da değinerek, “Günde 200 bardak satışıyla 9 ayda kendisini amorti eden bir yatırım modeli aslında. Yani bu ürünü yatırımcının, kahveyi ya da işletmeciliği bilmesine gerek yok. AI tabanlı bir işletme modeli sunuyoruz. Henüz 20 gündür lansmandayız ve X Barista için büyük bir talep aldık. Hedefimiz globalde büyümek, yurtdışına açılmak. Sektör çok büyük bir sektör, henüz %15-20 civarında gelişmiş düzeyde” ifadelerini kullandı.
Baristalık mesleğini motive eden girişim
Projenin baristalık mesleğine etkisi ve sektöre katkılarını anlatan Akyazıcı, şunları söyledi: “Baristalık maalesef Türkiye'de mesleksizlik anlamına geldi. Nitelikli kahvenin aslında 3 farklı bacağı var. Bunlar nitelikli ekipman, nitelikli çekirdek ve nitelikli personel. Aslında dünyada ve özellikle Türkiye'de nitelikli personel noktasında problem yaşanıyor. Evet, gençler bu konuda çok hevesli olabiliyor. Ancak, mesleğin zorlukları nedeniyle eğitimler alıp mesleğe adım attıktan 3-5 ay sonra başka bir tarafa yöneliyorlar. O eğitimler de aslında boşa gidiyor. Biz bu girişimle baristaları desteklemeyi amaçladık.
Kurduğumuz bir platformla dünya barista şampiyonlarını bir araya getiriyoruz. Orada barista şampiyonlarına farklı içeriklerde kahveler yaptırıyoruz. Ve artık X Barista'nın olduğu tüm noktalarda menüye girdiğinizde Latte'yi seçtiğiniz hangi dünya şampiyonunun kahvesini içmek istiyorsunuz seçeneği sunuyoruz. Bu anlamda da baristaları motive ederek onların isimlerini daha fazla duyurmalarına aracılık ediyoruz. Üstelik başarılı ve bunu meslek olarak gören gençleri ve baristaları projenin içine danışman olarak çekiyoruz.”
X Barista’nın israfı önleme etkisinden de söz eden Akyazıcı, hazırlık aşamasında kahve ya da sütün dökülmesi problemini ortadan kaldırdıklarını ekledi. Akyazıcı, profesyonel baristaların, X Barista’yı eğiterek, kendi markalarına entegre edebileceklerini, bir barın içinde baristalarla entegre çalışabilen 140 cm’lik alana yerleştirilebilen bir modellerinin daha olduğunu söyledi.
İkinci yatırım turuna hazırlanıyor
Yatırım turları hakkında da bilgi veren Akyazıcı, “Tohum öncesi yatırım turunda 6 milyon euro değerlememiz var. 6 ay kadar önce Amerika merkezli Roofsteak şirketinden yatırım aldık. Yakında onu da yayınlayacağız. Kasımda ikinci yatırım turuna çıkmayı hedefliyoruz. Şu anda proje aşamasında 3 farklı ürünümüz daha var. Yakın zamanda dondurma modülü geliyor. Sonrasında alkolü, alkolsüz, kokteyl tarafı geliyor.
Barri yapay zekâsı aslında ustalık gerektiren, insan ustalığı gerektiren bütün gıda endüstrisine hizmet edebilecek ürünler üretecek. Bu şekilde yaygınlaşmayı planlıyoruz. Yurt dışına açılma projemize ise 2026 yılının 3. çeyreğinde başlayacağız. İlk önce Avrupa bölgesi, daha sonrasında Orta Doğu ve Amerika’ya açılmayı istiyoruz” dedi.