Robot Barista satışa hazır: İnsanı taklit ediyor kahveyle birlikte espriyi patlatıyor

Sevilay ÇOBAN

Kahve, tüm dünyada en önemli emtialar arasın­da yer alırken tüketi­mi de giderek artıyor. Kahve ve ürünlerine yönelik teknolojiler de küçük ev aletleri pazarını her geçen gün büyütüyor. Hem bi­reysel tüketiciler hem de tica­ri işletmeler barista ustalığın­da kahveye erişmek için önem­li bir bütçe harcıyor. Girişimci Önder Akyazıcı da bu ihtiyaç­tan yola çıkarak, barista kalite­sinde kahve deneyimi yaşatan teknoloji girişimi Thud e Robo­tics’i 2024 yılında kurdu.

Akya­zıcı, aslında bir iç mimar, üste­lik uluslararası ödüllü. Startup ekosistemine girmeden önce nitelikli caffee shop işleten Ak­yazıcı, oradaki know-how’u bir araya getirdiği mühendis eki­biyle paylaştı ve bir proje geliş­tirmeye karar verdi. Akyazıcı, “Boğaziçi Üniversitesi Tekno­park'ta 2 yıllık Ar-Ge sonucun­da X Barista adını verdiğimiz yapay zekâ tabanlı nitelikli kah­ve istasyonu ürettik.

Proje, sen­sör teknolojisi sayesinde insan­dan öğrenimle baristayı birebir taktik ederek kahve hazırlıyor. B2B'de ve B2C için tasarladığı­mız bu ürün bir caffe shop mua­dili olarak insansız operasyonla 7-24 çalışıp kahve yapabiliyor. Havaalanları, AVM'ler, caffee shop markaları, restoran zin­cirleri gibi noktalarla insansız şekilde çalışabilecek nihai bir ürün. Tamamen yerli üretim. Türk mühendislerinden oluşan ekiple yapılan bir ürün. Şu an satışa hazır haldeyiz, talep top­lama aşamasındayız” dedi.

İltifat etmesiyle öne çıkıyor

X Barista’nın teknolojisi hak­kında bilgi veren Akyazıcı, şöy­le devam etti: “Bu sistem, ger­çek baristaların hareketlerini sensörlerle analiz ederek öğ­reniyor — espresso akışından süt köpüğünün yoğunluğuna, el hareketlerinden bardak konu­muna kadar her detayı algılayıp kayıt altına alıyor. Ardından, bu verileri yapay zekâ algoritma­sıyla işleyerek birebir taklit edi­yor. Bu sayede X Barista, yalnız­ca kahve demleyen bir robot de­ğil; insan davranışını öğrenen bir barista haline geliyor. Yapay zekâ, her bardakta aynı kalite­de kahveyi sunarken; hissiyat, denge ve ritüel açısından tama­men insansı bir deneyim yaşa­tıyor.

Barri, birebir insanı tak­lit eden dansları, kahve yapma tarzı, selamlaması, mimikleri, insanla iletişime geçmesi, ilti­fat etmesiyle ön plana çıkıyor. En önemsediğimiz konulardan bir tanesi bu. Türk kültürün­de misafire merhaba, hoş gel­din, giderken de hoşça kal, afi­yet olsun demek var. X Barista da müşterisi ile sohbet ediyor. Sektöre dair ya da işe dair, çe­kirdeğe dair, kahveye dair her şeyi sorduğunuzda cevaplıyor.”

9 ayda kendisini amorti eden yatırım

X Baritsa’nın işletmeler açı­sından avantajlarına da değine­rek, “Günde 200 bardak satışıy­la 9 ayda kendisini amorti eden bir yatırım modeli aslında. Yani bu ürünü yatırımcının, kahve­yi ya da işletmeciliği bilmesine gerek yok. AI tabanlı bir işlet­me modeli sunuyoruz. Henüz 20 gündür lansmandayız ve X Barista için büyük bir talep al­dık. Hedefimiz globalde büyü­mek, yurtdışına açılmak. Sek­tör çok büyük bir sektör, henüz %15-20 civarında gelişmiş dü­zeyde” ifadelerini kullandı.

Baristalık mesleğini motive eden girişim

Projenin baristalık mesle­ğine etkisi ve sektöre katkıla­rını anlatan Akyazıcı, şunları söyledi: “Baristalık maalesef Türkiye'de mesleksizlik anla­mına geldi. Nitelikli kahvenin aslında 3 farklı bacağı var. Bun­lar nitelikli ekipman, nitelikli çekirdek ve nitelikli personel. Aslında dünyada ve özellik­le Türkiye'de nitelikli perso­nel noktasında problem yaşa­nıyor. Evet, gençler bu konuda çok hevesli olabiliyor. Ancak, mesleğin zorlukları nedeniy­le eğitimler alıp mesleğe adım attıktan 3-5 ay sonra başka bir tarafa yöneliyorlar. O eğitimler de aslında boşa gidiyor. Biz bu girişimle baristaları destekle­meyi amaçladık.

Kurduğumuz bir platformla dünya barista şampiyonlarını bir araya ge­tiriyoruz. Orada barista şam­piyonlarına farklı içeriklerde kahveler yaptırıyoruz. Ve artık X Barista'nın olduğu tüm nok­talarda menüye girdiğinizde Latte'yi seçtiğiniz hangi dün­ya şampiyonunun kahvesini içmek istiyorsunuz seçene­ği sunuyoruz. Bu anlamda da baristaları motive ederek on­ların isimlerini daha fazla du­yurmalarına aracılık ediyoruz. Üstelik başarılı ve bunu mes­lek olarak gören gençleri ve ba­ristaları projenin içine danış­man olarak çekiyoruz.”

X Barista’nın israfı önleme etkisinden de söz eden Akya­zıcı, hazırlık aşamasında kah­ve ya da sütün dökülmesi prob­lemini ortadan kaldırdıklarını ekledi. Akyazıcı, profesyonel baristaların, X Barista’yı eğite­rek, kendi markalarına entegre edebileceklerini, bir barın için­de baristalarla entegre çalışa­bilen 140 cm’lik alana yerleşti­rilebilen bir modellerinin daha olduğunu söyledi.

İkinci yatırım turuna hazırlanıyor

Yatırım turları hakkında da bilgi veren Akyazıcı, “Tohum öncesi yatırım turunda 6 milyon euro değerlememiz var. 6 ay kadar önce Amerika merkezli Roofsteak şirketinden yatırım aldık. Yakında onu da yayınlayacağız. Kasımda ikinci yatırım turuna çıkmayı hedefliyoruz. Şu anda proje aşamasında 3 farklı ürünümüz daha var. Yakın zamanda dondurma modülü geliyor. Sonrasında alkolü, alkolsüz, kokteyl tarafı geliyor.

Barri yapay zekâsı aslında ustalık gerektiren, insan ustalığı gerektiren bütün gıda endüstrisine hizmet edebilecek ürünler üretecek. Bu şekilde yaygınlaşmayı planlıyoruz. Yurt dışına açılma projemize ise 2026 yılının 3. çeyreğinde başlayacağız. İlk önce Avrupa bölgesi, daha sonrasında Orta Doğu ve Amerika’ya açılmayı istiyoruz” dedi.