Rusya yolu kapanınca limon hasadı yavaşladı

Türkiye'nin narenciye üre­timinin yüzde 40'ını tek başına karşılayan Ada­na'da mayer cinsi limonda hasat 11 Eylül'de başladı.

Turunçgil Ke­sim ve İhraç Tarihlerini Belirle­me Komisyonu tarafından 21 Ey­lül'de ise ihraç tarihi açıklandı. Bu sene Adana genelinde 218 bin dönüm alanda dikili limon bulu­nurken 710 bin ton rekolte hedef­leniyor.

İhracat için alternatif rota aranıyor

Limonun en çok ihraç edildi­ği ülkelerden olan Rusya ve Uk­rayna'daki savaş nedeniyle şu­anda gemi trafiğinin durması ise limon üreticilerini endişelendi­riyor. Bölgede limon hasadı yavaş ilerlerken tüccarlar alternatif ro­ta arıyor.

Arjantin ve Güney Afrika limonunun bitmesi bekleniyor

Ayrıca şu anda başta Avrupa ül­keleri olmak üzere birçok ülke­ye Arjantin ve Güney Afrika ül­kelerinden limon ihraç edilmesi nedeniyle yerli limona başka ül­kelerden az talep geliyor. Ancak uzmanlar, Arjantin ve Güney Af­rika limonlarının Eylül ayı sonu itibarıyla bitmesini, Ekim ayı iti­barıyla limonun ihracatının hız­lanabileceğini belirtiyor. Konuy­la ilgili İHA muhabirine konu­şan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, üreticinin alıcı beklediğini söyledi.

Doğan, ovada geçmiş yıllardaki gibi çok sayıda servis, kamyon ve taşıma aracı görülmediğini ifade ederek, "Limonun hasadı yapılıyor ama geçmiş yıllara göre hızlı bir kesim yok. Şu an limon hasat olgunlu­ğuna erişti. Yurt dışından talep az ancak Ekim ayı itibarıyla tale­bin hızlanacağını düşünüyoruz. Çünkü Güney Afrika ve Arjantin limonlarının bitmesi gerekiyor. Bu ay sonunu bekliyoruz. Halen piyasada geçen yıldan kalan ya­tak limonlar var. O limonlar da şu an toptan 25-30 liradan piyasaya giriyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Karadeniz'de gemi tra­fiğinin durmasının Adana limo­nunun ihracatını olumsuz etki­lediğini aktaran Doğan, alternatif güzergahlar üzerinde çalışmalar yapıldığını anlatarak şunları söy­ledi:"Şu anda Karadeniz'de ge­mi trafiği hiç yok. Karayoluyla da ürün gönderme şansımız yok. Bu gemi trafiğinin açılması da şu an gözükmüyor. Ancak İskenderun ve Mersin'den Saint Petersburg, Leningrad'a ürün gitmesi için 17 günlük bir süre gerekiyor. Şu an bakanlıklar bu konuda çalışma yapıyor, Cumhurbaşkanlığımız görüşmeler yapıyor ama henüz açılmadı" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinden limona talep bulunduğunu ancak piyasa­da halen Güney Afrika ve Arjan­tin menşeli limonların bulunma­sının talebi sınırladığını belirten Doğan, bu ürünlerin bitmesiyle birlikte ihracatın hızlanmasını beklediklerini anlatarak, "Polon­ya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine ürün gitmekte ama en büyük pa­zarımız Rusya, Ukrayna. Maale­sef oraya şu anda ürün göndere­miyoruz. Avrupa'dan talep var ama diğer limonların bitmesi ge­rekiyor. Güney Afrika ve Arjantin limonlarının bu ay sonu itibarıy­la bitmesini bekliyoruz. Ekim ayı itibarıyla limon ihracatının hız­lanmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan, Başkan Doğan, Ta­rım ve Orman Bakanlığı ve Tica­ret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fo­nu'nun (DFİF) verilmesini istedi.