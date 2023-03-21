Rusya'ya re-export yeniden başladı! ABD ve Kanada hariç tutuldu

Kerim ÜLKER

Rus medyasında çıkan haberlere göre kısmen yeniden başlayan re-export sürecine ABD ve Kanada menşeli ürünler, geçiş dışı kaldı. Kommersant’a konuşan Rus ticaret şirketi Optimalog’un CEO’su Georgi Vlastopulo, havaalanı ve karayolu terminallerinde Avrupa Birliği menşeli ürünlerin çıkışını yapabildiklerini, ancak Amerika kıtasından gelen mallardaki blokajın sürdüğünü dile getirdi.

Gümrük ve lojistik komisyoncusu KBT Başkanı Yulia Shlenskaya, "Bazı Türkler, her şeyin karmaşık olduğunu söyleyerek bu konu hakkında spekülasyon yapmaya devam ediyor” dedi.

Rus şirket AKFA lojistik şirketi yöneticisi Alexei Chernyshev ve KBT’nin Yönetim Kurulu Yulia Shlenskaya, geçiş işlemlerinin 17 Mart’ta başladığını duyurdu.