"Sağlık ve yaşlı turizmi alanında Polonya ile birlikte çalışalım"

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş, Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Baran, Türkiye ile Polonya arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimine değinerek, iki ülke arasındaki yakınlığın ticari ilişkilere de yansıdığını vurguladı.

Türkiye'nin Polonya ile ticaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk olarak konulan 10 milyar dolarlık hedefe hemen hemen ulaşıldığını belirten Baran, 2022'de 5,4 milyar doları Türkiye'nin ihracatı olmak üzere toplam 9,7 milyar dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiğini bildirdi. Baran, Polonya ile Türkiye'nin karşılıklı yatırımlarının hemen her sektörde geliştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Polonya'daki metro, havalimanı, lojistik merkezler, otoyol gibi büyük projelere Türk şirketleri ilgi gösteriyor.