"Sanayicilerimizin yer ihtiyacını karşılamak sorumluluğumuz"
MTOSB’de seçimler yaklaşırken Sabri Tekli, bugüne dek OSB’de hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi. Yatırım için bekleyen 300’e yakın sanayici olduğunu belirten Tekli, bu ihtiyaçları karşılamanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.
25 Mayıs’ta yapılacak Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) seçimleri öncesinde değerlendirmelerde bulunan MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin 1993 yılında 380 hektarlık bir alan üzerinde 25 firma ile kurulduğunu belirtti. 2023 yılı itibari ile 756 hektar alanda, 3 ayrı bölgede, 220 firmanın yer aldığını ifade eden Tekli, “4. ve 5. Bölgenin de tamamlanmasıyla toplamda bin 84 hektar yüzölçümüne ulaşacağız. Karma OSB olan bölgemiz, 14 ayrı sektörde faaliyetlerine devam etmektedir. MTOSB gelişim hızı ve verdiği hizmetler ile bölgenin cazibe merkezi haline geldi. 2005 yılından itibaren büyüme ivmesi hız kazanan OSB’miz, 2012 yılında, Türkiye’nin 'En Temiz Organize Sanayi Bölgesi' yarışmasında 3.’lük ödülünü aldı” diye konuştu.
Sanayicilerimizin sorunlarına çözüm getirdik
4. Bölge için Sanayi ve Teknoloji bakanlığından yer tespit komisyonunun gelip, Ağustos 2022 tarihinde yer seçimi kesinleşerek imar planı çalışmalarına başlandığını, sanayicilerin yol sorununu çözmek adına yapılan tüm girişimlerin olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Başkan Tekli, “2022’de Otoban Bağlantı yolu 1. etap açılışı bakanlarımızın katılımı ile gerçekleşti. Sanayicilere ve çalışanlara hizmet vermesi amacıyla 2023 yılı itibari ile Mersin 15. Noterliği MTOSB 1. Bölge Çarşı’da açıldı. Çevreci OSB hedefimizle bölgemizdeki tamamlanmış GES projeleri 2023 yıl itibari ile 70 megawatt güneşten elektrik üretmekte olup bölge tüketimimizin yaklaşık yüzde 20'sini karşılamaktadır. MTOSB ziyaretçileri, sanayicileri ve çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere, 21 odalı 42 kişinin konaklayabileceği bir otelin planlama çalışmaları devam etmektedir’ dedi.
Mersin'in sanayi alanındaki yatırımları artırmalıyız
Sabri Tekli, ‘Bizler bölgemizin öncelikle sağlıklı büyümesini sağlayarak alt yapısı başta olmak üzere güvenliği, itfaiye müfrezeleri, sağlık ocağı, camisi, arıtma tesisleri, model fabrikası, lisesi, yüksekokulu, spor kompleksleri yaptık. Yatırım için bekleyen 300’e yakın sanayicimizin yer ihtiyaçlarını karşılamak önümüzdeki dönemin en önemli sorumluluğudur. Bu sadece bizim sanayicilerimize karşı değil, her geçen gün büyüyen Türkiye’nin, ekonomisine, istihdamına, ihracatına ve üretim gücüne destek olabilmek adına üzerimize aldığımız bir sorumluluktur. Ülke ekonomimizin gelişmesine büyük katkılar veren Mersin’in sanayi alanındaki yatırım alanlarını arttırmak, güvenli ve çevreci bir alt yapıyı sanayicilerimizin kullanımına açmak benim ve yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın en önemli sorumluluğudur” dedi.
Bakanlıkça denetlenen bir kurumuz
Sabri Tekli, son zamanlarda OSB yönetimine karşı yapılan ithamlara cevaben de açıklamalarda bulundu. Sabri Tekli, “OSB’ler kamu kuruluşlarıdır ve 7 kurum temsilcisi, 8 sanayiciden oluşan müteşebbis heyet tarafından yönetilir. Bu heyetin başkanlığını MTOSB’de Mersin Valileri yapıyor. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı kurumlarız. Biz Bakanlığımızın bilgisi ve müteşebbis heyet kararlarımız olmadan OSB’ye çivi çakamayız. Bugüne kadar yaptığımız tüm işlemler OSB mevzuatının sanayicilerimize tanıdığı haklar çerçevesinde olmuştur. Bakanlık tarafından denetlenen bir kurumun bunun aksini yapması da mümkün değildir" dedi.