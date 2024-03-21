Şaşal Su Fabrikası'na kapasiteyi 10 kat artıracak yeni tesis

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa’nın yeniden kurduğu ve işlettiği Şaşal Su Fabrikası’nın Büyük Dolum Tesisi ve Şaşal Müzesi açıldı. 200 milyon TL’lik yatırımla yeniden İzmir’e kazandırılan tesis ve müzenin açılışında konuşan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Beş yılda, İzmir’e 4 yeni fabrika, 4 yeni Cumhuriyet kalesi kazandırdık.

Bu şehirde atıl kalmış tek bir kamu yatırımı, işlemeyen tek bir fabrika bırakmayacağız dedik. Sözümüzü tuttuk. Yalnızca 5 yılda, İzmir’in 5 dönemini güvence altına alan kalıcı işlere imza attık” dedi. 92 yıllık bir Cumhuriyet markası olan Şaşal Su Fabrikası’ndaki Büyük Dolum Tesisi’nde 0,5 litre ve 1,5 litrelik pet şişelerin dolumu yapılıyor.

Günlük üretim kapasitesi 10 kattan fazla artacak

Uzun yıllar atıl kalmış olan Şaşal Su Fabrikası’nı büyük bir coşkuyla açtıklarının, şehri bir Cumhuriyet çeşmesi olan Şaşal’a kavuşturduklarının altını önemle çizen Tunç Soyer, “Fabrikamızda, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana 0,33’lük ve 0,75’lik cam ve 5 litrelik pet şişelerde üretim devam ediyor. Artık 3 binin üzerine market ve küçük işletmenin raflarında Şaşal var. Bugün İzmirliler pırıl pırıl Şaşal Suyu’na İzmir’in 30 ilçesinde ulaşabiliyorsa, bu bizim için en büyük mutluluktur.

Suya adını veren bu markayı İzmir’e yeniden ulaştırmış olmak alnımızın akıdır. Bugün fabrikamızda, bu Cumhuriyet markasını daha da ileriye taşıyan iki önemli adım atıyoruz. Birincisi Büyük Dolum Tesisimiz. Büyük Dolum Tesisi’nin faaliyete geçmesiyle, Şaşal Su Fabrikası’nın tek vardiyada 16 bin 800 şişe olan günlük üretim kapasitesi 10 kattan fazla artacak.

Büyük Dolum Tesisimizde tek vardiyada 0,5 litrelik pet şişelerden 168 bin adet veya 1,5 litrelik pet şişelerden 112 bin adet dolum yapabileceğiz. Diğer önemli adımımız ise Şaşal suyunun doğduğu Tahtalı Havzası’nı ve bir kültür mirası olan Şaşal’ı tüm hatlarıyla anlatan Müzemiz. Burada gerçekleştirdiğimiz turlarla, hemşerilerimizi Şaşal Suyu’nun tarihinde ve bugününde bir yolculuğa çıkarıyoruz” diye konuştu.

İzmir'e pek çok yeni tesis kazandırdıklarını ifade eden Tunç Soyer, “Bayındır Süt Fabrikamızı, Ödemiş Et Entegre Tesisimizi, İzDönüşüm Tesisimizi ve tabii ki Şaşal Su Fabrikamızı açtık. İzmir’e 4 yeni fabrika, 4 yeni Cumhuriyet kalesi kazandırdık. Bu şehirde atıl kalmış tek bir kamu yatırımı, işlemeyen tek bir fabrika bırakmayacağız dedik. Sözümüzü tuttuk. Yalnızca 5 yılda, İzmir’in 5 dönemini güvence altına alan kalıcı işlere imza attık” dedi.