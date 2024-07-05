“Savunma sanayi ihracatı geometrik olarak artacak”
Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Latif Aral Aliş, 10 yıl önce 600 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatının 2023 yılında 5.5 milyar dolara çıkarak 10 kata yakın artış sağladığını söyledi. Aliş, “Savunma sanayi ihracatı, önümüzdeki 5 yılda daha da hızlanacak ve geometrik olarak artacak” dedi.
Ferit Barış PARLAK
Türk savunma sanayi ürünlerine dünyadan gelen talep ihracata olumlu yansıyor. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkan Latif Aral Aliş, savunma sanayi ihracatının her geçen yıl arttığını söyledi. Aliş, 10 yıl önce 600 milyon dolar olan ve 2023 yılında 5.5 milyar dolara çıkarak 10 kata yakın artış sağlayan savunma sanayi ürünleri ihracatının, önümüzdeki 5 yılda daha da hızlanacağını ve geometrik olarak artacağını söyledi.
Dünyanın her coğrafyasında çatışmaların, siyasi krizlerin ve çekişmelerin yaşandığına dikkat çeken Aliş, “Tüm devletler dışardan gelecek ve olasılığı artan tehlikelere karşı hazır olmak istiyor. Bu nedenle savunma tarafını güçlendirmeye çalışıyor” dedi.
Aliş, “Türkiye olarak şanslıyız, çünkü savunma sanayi firmaları olarak son yıllarımızı ciddi Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji/ürün geliştirmeyle geçirdik” şeklinde konuştu.
ABD’yi geride bırakan ürünler var
Türkiye’nin savunma sanayiinde dünyanın talep ettiği ve edebileceği ürünlerin çoğunluğunu yerli imkanlarla üretebilecek seviyeye geldiğini ifade eden Aliş, ”Hatta teknolojik olarak ABD ve AB ülkelerini geride bırakan ürünlerimiz var. Ve bu ürünleri Ar-Ge ile daha da geliştiriyoruz. Yeni ürünlerin de test aşamasında olduğunu firmamızdan da biliyorum. Dünya ülkelerinin de radarındayız. Bu nedenle önümüzdeki 5 yıl ihracatın inanılmaz bir hızda artacağını tahmin ediyorum. Zaten bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen yüzde 60’ın üzerindeki ihracat artışı da bu tahminimin sağlam temelli olduğunu gösteriyor” Dedi.
Savunma sanayinin geleceğini “robotik silah sistemlerinde” gören ve bu doğrultuda 2022 yılında bacaklı robot geliştirilmesi ve üretimi için LA2 Dynamics firmasını kuran Sarsılmaz, “savunma sanayi odaklı teknoloji şirketi” olma stratejisini hayata geçirme yolunda önemli bir adım daha attı.
Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) alanında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sahip Best Grup “silah kuleleri” birimini bünyesine katan Sarsılmaz, “Best Defence” adıyla yeni bir şirket kurarak, 5.56, 7.62, 12.7, 20, 25 ve 30 MM yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan komutalı “Silah Kuleleri”ne entegre ederek savunma sanayi sektöründe önemli bir boşluğu dolduracak.
Best Defence envanterinde yer alan kara ve deniz unsurlarına entegre edilecek ve artık Sarsılmaz SAR 127 MT, SAR 762MT, SAR 556 MT, 20 MM, 25 MM ve 30 MM silahlarıyla üretilmeye devam edecek “Koralp Silah Kulesi”, savunma sanayinde tüm dünyada geçerli kalibrelerdeki silahlara uyumlu özellikler taşıyacak. Koralp Silah Kulesi lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor.
Koralp Silah Kulesi ayrıca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlar sunuyor. Koralp UKSS ailesi, milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkıyor. Ayrıca sahip olduğu özel tasarımı ile büyük kalibreli silahlarda dahi geri tepmeyi en aza indirerek atış başarısını en üst seviyeye çıkarıyor.
“Otomotivi geçebilecek potansiyele sahibiz”
Sarsılmaz’ın Düzce’deki fabrikasında düzenlenen ve Best Defence silah kulelerinin tanıtıldığı basın toplantısında konuşan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayinin çok yakında otomotiv sektörünü geride bırakarak, “Türkiye’nin en çok ihracat yapan sektörü” olabilme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Aliş sözlerine şöyle devam etti:
“Sektörümüz geçen yıl savunma sanayi ihracatında yüzde 26’lık bir artış oranı yakaladı. 2023 yılı Haziran ayından bu yana ihracatta yüzde 70’lik bir artış söz konusu. Savunma sanayi bu büyüme ivmesini sürdürerek, çok yakın bir tarihte Türkiye’nin en büyük ihracat sektörlerinden bir tanesi olacak. Sarsılmaz da 1880’den bu yana 5 nesildir silah üretimine devam ederek, ülkemiz savunma sanayinin en köklü kuruluşları arasında yer alıyor. Ancak özellikle son 20 yılda silah üretiminin yanında artık kendimizi ‘bir teknoloji şirketi’ olarak konumlandırıyoruz.
Bugüne kadar çoğunlukla ithal edilen savunma sanayi ürünlerini kendi ülkemizde üretmeyi başardık ve ihraç ürünlerimizle dünyada kendimize saygın bir yer edindik. Sarsılmaz olarak, son 1 yıllık dönemde savunma sanayi ihracatında yüzde 70’lik bir ihracat artışı yakaladık. Yaptığımız son yatırımlarla birlikte silah, mühimmat, patlayıcı, robot gibi temel unsurların yanı sıra savunma sanayinin tamamlayıcı unsurlarında da dünyanın en büyük şirketleriyle rekabet edebilir hale geldik.
Savunma sanayi sektörünün her segmentinde varız. Son olarak savunma sanayi teknolojilerinde gösterdiği başarıyla hem Türkiye’de hem yurtdışında kendisini kanıtlamış olan ve uzaktan kumanda teknolojik kuleleri alanında ülkemizin en itibarlı şirketlerinden olan Best Defence’yi de Sarsılmaz ailesine kattık. Bu adımla birlikte ülkemizin savunma sanayi teknolojilerindeki gücünü ve iddiasını daha da artırmış olduk.”
"15 dakikalık eğitimle Sniper seviyesinde atış imkanı"
Best Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Derebaşı, bugüne kadar Best Savunma Teknolojileri envanterinde bulunan silah kulelerini, önümüzdeki dönemde Sarsılmaz çatısı altında geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Derebaşı,”Övünerek söylüyorum ki, Koralp Silah Kulesi teknolojileri şu an dünyada benzerleriyle kıyaslanamayacak özelliklere sahip, son derece gelişmiş bir sistemlerdir.
Koralp Silah Kulesi, yapay zekayı aktif olarak kullanabilen dünyadaki belki de tek sistem olarak ön plana çıkıyor. Silah kuleleri sektörü, yaklaşık olarak yıllık 15 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip. Önümüzdeki ilk üç yıllık dönemde, bu rakamın minimum yüzde beşine talip olmayı planlıyoruz. Koralp Silah Kulesi ailesi yaklaşık 7 yıldır envanterde bulunuyor. Dokunmatik ekranın getirdiği avantajla, kullanıcılar neredeyse 15 dakikalık bir eğitimden geçerek neredeyse Sniper seviyesinde atış yapabilecek bu sistemi kullanabilir hale gelebiliyor” şeklinde konuştu.
"İnsansız sistemlere yatırımlarımız sürecek"
Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, 1,5 yıl önce katıldıkları IDEF fuarında ilk kez insansız sistemlere yatırım yapmaya başladığımızı duyurduklarını söyledi. Özyılmaz, “Bugün bu alanda ilk somut adımı atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu teknolojilere sahip olabilmek demek, tüm dünyada bir elin parmaklarını geçmeyen sayıdaki üretici arasında yer alabilmek demek. Silah Kulelerinde sahip olduğumuz bu imkanımühimmatla da birleştirerek, savunma sanayinde ülkece ihtiyacımız olan mühimmatı, silahı ve uzaktan kumandalı sistemleri bir araya getirmiş oluyoruz. Sarsılmaz olarak önümüzdeki dönemde de bu vizyonla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah yakın sürede hem mühimmatta hem platformda hem silahta yeni ürünlerimizi hep beraber lanse edeceğiz” dedi.