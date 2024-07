“Savunma sanayi ihracatı geometrik olarak artacak”

Takip Et

Ferit Barış PARLAK

Türk savunma sanayi ürünlerine dünyadan gelen talep ihracata olumlu yansıyor. Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıla­rı Birliği Başkan Yardımcısı ve Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkan Latif Aral Aliş, savun­ma sanayi ihracatının her ge­çen yıl arttığını söyledi. Aliş, 10 yıl önce 600 milyon dolar olan ve 2023 yılında 5.5 milyar dolara çıkarak 10 kata yakın artış sağlayan savunma sana­yi ürünleri ihracatının, önü­müzdeki 5 yılda daha da hızla­nacağını ve geometrik olarak artacağını söyledi.

Dünyanın her coğrafyasın­da çatışmaların, siyasi krizle­rin ve çekişmelerin yaşandı­ğına dikkat çeken Aliş, “Tüm devletler dışardan gelecek ve olasılığı artan tehlikelere kar­şı hazır olmak istiyor. Bu ne­denle savunma tarafını güç­lendirmeye çalışıyor” dedi.

Aliş, “Türkiye olarak şans­lıyız, çünkü savunma sanayi firmaları olarak son yıllarımı­zı ciddi Ar-Ge çalışmaları ve teknoloji/ürün geliştirmeyle geçirdik” şeklinde konuştu.

ABD’yi geride bırakan ürünler var

Türkiye’nin savunma sana­yiinde dünyanın talep ettiği ve edebileceği ürünlerin çoğun­luğunu yerli imkanlarla üre­tebilecek seviyeye geldiğini ifade eden Aliş, ”Hatta tekno­lojik olarak ABD ve AB ülkele­rini geride bırakan ürünleri­miz var. Ve bu ürünleri Ar-Ge ile daha da geliştiriyoruz. Ye­ni ürünlerin de test aşamasın­da olduğunu firmamızdan da biliyorum. Dünya ülkelerinin de radarındayız. Bu neden­le önümüzdeki 5 yıl ihracatın inanılmaz bir hızda artacağı­nı tahmin ediyorum. Zaten bu yılın ilk altı ayında gerçekle­şen yüzde 60’ın üzerindeki ih­racat artışı da bu tahminimin sağlam temelli olduğunu gös­teriyor” Dedi.

Savunma sanayinin gelece­ğini “robotik silah sistemle­rinde” gören ve bu doğrultu­da 2022 yılında bacaklı robot geliştirilmesi ve üretimi için LA2 Dynamics firmasını ku­ran Sarsılmaz, “savunma sa­nayi odaklı teknoloji şirketi” olma stratejisini hayata geçir­me yolunda önemli bir adım daha attı.

Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ala­nında yüksek mühendislik ve entegrasyon kabiliyetine sa­hip Best Grup “silah kuleleri” birimini bünyesine katan Sar­sılmaz, “Best Defence” adıyla yeni bir şirket kurarak, 5.56, 7.62, 12.7, 20, 25 ve 30 MM yüksek ateş gücüne sahip si­lah sistemlerini uzaktan ko­mutalı “Silah Kuleleri”ne en­tegre ederek savunma sanayi sektöründe önemli bir boşlu­ğu dolduracak.

Best Defence envanterinde yer alan kara ve deniz unsurla­rına entegre edilecek ve artık Sarsılmaz SAR 127 MT, SAR 762MT, SAR 556 MT, 20 MM, 25 MM ve 30 MM silahlarıy­la üretilmeye devam edecek “Koralp Silah Kulesi”, savun­ma sanayinde tüm dünyada geçerli kalibrelerdeki silah­lara uyumlu özellikler taşıya­cak. Koralp Silah Kulesi lazer mesafe ölçer, gündüz kamera­sı, termal kamera, kalan mü­himmat sayacı, son mühim­mat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeri­yor.

Koralp Silah Kulesi ayrı­ca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokun­matik ekranlar, yüksek hassa­siyet, farklı silahlarla uyum­luluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlar sunu­yor. Koralp UKSS ailesi, milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yete­nekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkı­yor. Ayrıca sahip olduğu özel tasarımı ile büyük kalibreli si­lahlarda dahi geri tepmeyi en aza indirerek atış başarısını en üst seviyeye çıkarıyor.

“Otomotivi geçebilecek potansiyele sahibiz”

Sarsılmaz’ın Düzce’deki fabrikasında düzenlenen ve Best Defence silah kuleleri­nin tanıtıldığı basın toplantı­sında konuşan Sarsılmaz Yö­netim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayinin çok yakında otomotiv sektö­rünü geride bırakarak, “Tür­kiye’nin en çok ihracat yapan sektörü” olabilme potansiye­li taşıdığına dikkat çekti. Aliş sözlerine şöyle devam etti:

“Sektörümüz geçen yıl sa­vunma sanayi ihracatında yüzde 26’lık bir artış oranı ya­kaladı. 2023 yılı Haziran ayın­dan bu yana ihracatta yüzde 70’lik bir artış söz konusu. Sa­vunma sanayi bu büyüme iv­mesini sürdürerek, çok yakın bir tarihte Türkiye’nin en bü­yük ihracat sektörlerinden bir tanesi olacak. Sarsılmaz da 1880’den bu yana 5 nesildir si­lah üretimine devam ederek, ülkemiz savunma sanayinin en köklü kuruluşları arasın­da yer alıyor. Ancak özellik­le son 20 yılda silah üretimi­nin yanında artık kendimizi ‘bir teknoloji şirketi’ olarak konumlandırıyoruz.

Bugüne kadar çoğunlukla ithal edilen savunma sanayi ürünlerini kendi ülkemizde üretmeyi ba­şardık ve ihraç ürünlerimiz­le dünyada kendimize saygın bir yer edindik. Sarsılmaz ola­rak, son 1 yıllık dönemde sa­vunma sanayi ihracatında yüzde 70’lik bir ihracat artışı yakaladık. Yaptığımız son ya­tırımlarla birlikte silah, mü­himmat, patlayıcı, robot gibi temel unsurların yanı sıra sa­vunma sanayinin tamamlayı­cı unsurlarında da dünyanın en büyük şirketleriyle rekabet edebilir hale geldik.

Savunma sanayi sektörünün her seg­mentinde varız. Son olarak sa­vunma sanayi teknolojilerin­de gösterdiği başarıyla hem Türkiye’de hem yurtdışında kendisini kanıtlamış olan ve uzaktan kumanda teknolojik kuleleri alanında ülkemizin en itibarlı şirketlerinden olan Best Defence’yi de Sarsılmaz ailesine kattık. Bu adımla bir­likte ülkemizin savunma sa­nayi teknolojilerindeki gücü­nü ve iddiasını daha da artır­mış olduk.”

"15 dakikalık eğitimle Sniper seviyesinde atış imkanı"

Best Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Derebaşı, bugüne kadar Best Savunma Teknolojileri envanterinde bulunan silah kulelerini, önümüzdeki dönemde Sarsılmaz çatısı altında geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Derebaşı,”Övünerek söylüyorum ki, Koralp Silah Kulesi teknolojileri şu an dünyada benzerleriyle kıyaslanamayacak özelliklere sahip, son derece gelişmiş bir sistemlerdir.

Koralp Silah Kulesi, yapay zekayı aktif olarak kullanabilen dünyadaki belki de tek sistem olarak ön plana çıkıyor. Silah kuleleri sektörü, yaklaşık olarak yıllık 15 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne sahip. Önümüzdeki ilk üç yıllık dönemde, bu rakamın minimum yüzde beşine talip olmayı planlıyoruz. Koralp Silah Kulesi ailesi yaklaşık 7 yıldır envanterde bulunuyor. Dokunmatik ekranın getirdiği avantajla, kullanıcılar neredeyse 15 dakikalık bir eğitimden geçerek neredeyse Sniper seviyesinde atış yapabilecek bu sistemi kullanabilir hale gelebiliyor” şeklinde konuştu.

"İnsansız sistemlere yatırımlarımız sürecek"

Sarsılmaz Genel Müdür Yardımcısı Öner Özyılmaz, 1,5 yıl önce katıldıkları IDEF fuarında ilk kez insansız sistemlere yatırım yapmaya başladığımızı duyurduklarını söyledi. Özyılmaz, “Bugün bu alanda ilk somut adımı atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu teknolojilere sahip olabilmek demek, tüm dünyada bir elin parmaklarını geçmeyen sayıdaki üretici arasında yer alabilmek demek. Silah Kulelerinde sahip olduğumuz bu imkanımühimmatla da birleştirerek, savunma sanayinde ülkece ihtiyacımız olan mühimmatı, silahı ve uzaktan kumandalı sistemleri bir araya getirmiş oluyoruz. Sarsılmaz olarak önümüzdeki dönemde de bu vizyonla ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah yakın sürede hem mühimmatta hem platformda hem silahta yeni ürünlerimizi hep beraber lanse edeceğiz” dedi.