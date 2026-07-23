Şehirlerde düşük katlı, planlı yapılar teşvik edilmeli
Depreme dayanıklı şehirler inşa etmenin yolunun kaliteli malzeme, doğru mühendislik ve sürdürülebilir şehircilikten geçtiğini söyleyen gayrimenkul sektör temsilcisi Erdal Albayrak, bu nedenle geleceğin şehirlerinde yüksek katlı yapılaşma yerine, güvenli, düşük katlı, planlı ve sürdürülebilir yerleşimlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
Deprem güvenliğinin yalnızca kullanılan malzemeyle sınırlı olmadığını dile getiren Erdal Albayrak şunları söyledi: “Şehirlerimizi nasıl planladığımız önem taşır.
Özellikle yatay mimari anlayışıyla planlanan, tek katlı ya da az katlı, zemin etütleri doğru yapılmış ve mühendislik standartlarına uygun betonarme yapılar, hem deprem riskini azaltmak hem de yaşam kalitesini artırmak açısından önemlidir. Bu nedenle geleceğin şehirlerinde yüksek katlı yapılaşma yerine güvenli, düşük katlı, planlı ve sürdürülebilir yerleşimlerin teşvik edilmesi gerekiyor.”
Beton en çevreci ürün
Toplumda ‘beton üretim tesisleri zehir saçıyor’ gibi yanlış bir algı olduğuna da dikkat çeken Albayrak, “Oysa beton, dünyanın en çevreci ürünüdür. Madenciliğin ve betonun olduğu her yerde betonlaşmadan bahsediliyor ve her şey betonlaşmanın üzerine yıkılıyor. Oysa çirkinliği oluşturan yanlış şehir planlamasıdır. Bugün modern katlı yapıları hazır beton haricinde bir malzemeden yapmanız çok zor” ifadelerini kullandı.