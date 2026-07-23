Şehirlerde düşük katlı, planlı yapılar teşvik edilmeli

Deprem güvenliğinin yalnızca kullanılan malze­meyle sınırlı olmadığını dile getiren Erdal Albayrak şunla­rı söyledi: “Şehirlerimizi na­sıl planladığımız önem taşır.

Özellikle yatay mimari an­layışıyla planlanan, tek katlı ya da az katlı, zemin etütleri doğru yapılmış ve mühendis­lik standartlarına uygun be­tonarme yapılar, hem deprem riskini azaltmak hem de ya­şam kalitesini artırmak açı­sından önemlidir. Bu nedenle geleceğin şehirlerinde yüksek katlı yapılaşma yerine güven­li, düşük katlı, planlı ve sürdü­rülebilir yerleşimlerin teşvik edilmesi gerekiyor.”

Beton en çevreci ürün

Toplumda ‘beton üretim tesisleri zehir saçıyor’ gi­bi yanlış bir algı olduğuna da dikkat çeken Albayrak, “Oy­sa beton, dünyanın en çevre­ci ürünüdür. Madenciliğin ve betonun olduğu her yerde be­tonlaşmadan bahsediliyor ve her şey betonlaşmanın üze­rine yıkılıyor. Oysa çirkinliği oluşturan yanlış şehir planla­masıdır. Bugün modern katlı yapıları hazır beton haricin­de bir malzemeden yapmanız çok zor” ifadelerini kullandı.