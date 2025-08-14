Sıfır ‘cep’ yakıyor ‘yenilenmiş’ yükseliyor
Kredi kartına taksit imkanı, fiyatların sıfıra göre yüzde 30-50 arası daha ucuz olması ve regülasyonlar tüketicileri yenilenmiş cep telefonlarına yöneltti. Pazarın her yıl yüzde 50 büyüdüğünü söyleyen sektör temsilcileri, “Geçen yıl lisanslı yenilenmiş cihaz pazarı 430 bin adetle yaklaşık 4 milyar TL ekonomik büyüklüğe ulaşıldı. Bu yıl 600 bin adetle 9 milyar TL hedefleniyor” değerlendirmesinde bulundu.
Enflasyonla alım gücünün azalması, global markaların fiyat artışları ve sıfır cihaz satışlarında taksit olmaması, tüketicileri alternatif çözümlere yöneltti. Bu çözümlerden biri de yenilenmiş cep telefonları. Kredi kartına 6 aya kadar taksit, sıfır bir cihaza göre fiyatların yaklaşık yarı yarıya kadar daha düşük olması ve 12 ay garantili satışlar, tüketicileri cezbediyor. Üstelik bu cihazlar, Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alan kuruluşlarca yenileniyor.
Bakanlık onaylı 22 merkezde yenileniyor
Bakanlık onaylı yetkili yenileme merkezleri 22’ye çıkmış durumda. Lisanslı tesislerde ikinci el cihazlar, detaylı kontrolden geçiriliyor, varsa arızalı parçaları değiştiriliyor, onarılıyor ve 12 ay garanti kapsamında yeniden satışa sunuluyor. Yenileme işlemi ayrıca, önceki kullanıcıya ait kişisel veriler dâhil tüm bilgilerin yok edilmesi, cihazın fabrika ayarlarına getirilmesini de kapsıyor. Böylelikle yasal altyapı ve standartlarla hem tüketici teşvik ediliyor, hem de vergi kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İthalatta yavaşlama imalatta düşüş var
Türkiye’de telefon pazarına bakıldığında ise rakamlar dikkat çekici. BTK verilerine göre, 2024 yılı dördüncü çeyrekte mobil abone sayısı yüzde 2,3 artışla 94,3 milyona yükselirken, 2024 yılında IMEI numarası ithalatçı başvurusuyla kayda alınan mobil cihazlar da yüzde 3,42 arttı. Oysa, bir önceki 2023 yılında bu oran yüzde 43,14’tü. İthal edilen cihaz sayısı 2023’te yüzde 36,50 artarken, 2024 yılında bu artış oranı yüzde 3,83’te kaldı. İmalatçı başvurusuyla kayda alınan cihaz oranı ise 2024 yılında, 2023’e göre yüzde 9,42 azaldı.
Halbuki, 2023 yılında, 2022’ye göre yüzde 17,18 artmıştı. Bugün gerek taksit, gerekse fiyat avantajıyla yenilenmiş cep telefonları yükselişte. Yenilemenin bakanlık onaylı merkezlerde yapılması da tüketici güvenini artırıyor. Lisanslı kuruluşlardan biri de EasyCep. Ticaret Bakanlığı’ndan Haziran 2021’de lisans aldıklarını açıklayan EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, 2022 Mayıs’ta ise yatırım aldıklarını, yatırımcılar arasında RePie Portföy, Fibabanka, Turkcell, Oyak, Ziraat Portföy’ün bulunduğunu söyledi.
Böylelikle daha fazla büyümeye başladıklarını vurgulayan Özdemir, pazarın yüzde 60’ına hitap ettiklerini, Türkiye genelinde 35 şehirde 73’ü franchise olmak üzere 75 mağazaya ulaştıklarını açıkladı. Türkiye’deki telefon pazarına da değinen Özdemir, şu bilgileri verdi: “Yılda 10 milyon sıfır cep telefonu satılıyor. İkinci elde satılan telefon sayısı da 5 milyon adet. Türkiye genelindeki telefoncu sayısı da 25 bin. Hedefimizde, bu 25 bin telefoncuyu da EasyCep’e dönüştürmek var” dedi.
“IMEI güvenlik kontrolünü yapıyoruz”
Kendilerine gelen cihazları, IMEI numarasını BTK güvenlik kontrolü ve kimlik bilgileri sonrasında kabul ettiklerini söyleyen Özdemir, satın aldıkları ve yeniledikleri cihazları faturasıyla satışa sunduklarını söyledi. Özdemir, eski kullanıcıya ait bilgilerin, geri getirilemeyecek şekilde silindiğini söyledi.
“Maliyeti uygun, tüketici tercih ediyor”
MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de sıfır akıllı telefon pazarının uzun süredir 12 milyon adet seviyelerinde sabit seyrettiğine işaret ederek, şöyle devam etti: “Bu yıl da benzer adetlerde kapanacağını öngörüyoruz. Bunun başlıca sebepleri olarak yüksek vergiler, taksit sınırlamaları ve alım gücündeki düşüşü sayabiliriz. Bu koşullar tüketicinin giriş segment cihazlara yöneldiğini görüyoruz. Son yıllarda yenilenmiş telefonlar da daha uygun maliyetli bir alternatif olarak tüketiciler tarafından tercih edilmeye başlandı.”
“Yarı yarıya kadar fiyat farkı var”
Enflasyonist ortam, sıfır cihazda taksitin kaldırılması ve fiyat artışlarının yenilenmiş cihaz talebini nasıl etkilediği yönündeki bir sorumuza EasyCep Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Akif Özdemir, şöyle yanıt verdi: “Yenilenmiş cihazlara ilgi çok arttı. Yılda yaklaşık 200 bin cihaz yenileyip satabiliyoruz. Bu yıl hedefimiz 350 bin. Belki 2030'a kadar yıllık 2 milyon tane olacak. Her yıl ortalama yüzde 50 büyüyor pazar.
Fiyatı aslında çok değişiyor, çok popüler modellerde yüzde 10-15 arasında fiyat farkı oluyor. Onun dışında yüzde 40-50 arası fiyat farkı söz konusu. Ortalamada ise yüzde 30 denilebilir. Ortalama fiyatı 25 bin TL olarak düşünebilirsiniz. Üzerine bir de 6 ay taksit var, vade farksız şekilde. En fazla iPhone satışı söz konusu, yaklaşık yüzde 70. Özdemir, geçen yıl cep telefonu yenileme pazarının yaklaşık 250 bin adetle 3,9 milyar TL olduğunun tahmin edildiğini belirtti.
“Fiyat avantajı, taksit ve garanti pazarı büyütüyor”
Türkiye’de yenilenmiş pazar büyüklüğüne ilişkin Kemal Turnacı, şu bilgileri paylaştı: “2024 yılında lisanslı yenilenmiş cihaz pazarı 430 bin adet seviyesine ulaştı. Bu sene pazarın 600 bin adedin üzerine çıkmasını ve 9 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.” Yenilenmiş cihaz pazarının büyümesini sağlayan birkaç önemli unsur olduğuna işaret eden Turnacı, bu noktaları şöyle özetledi: “12 ay garanti zorunluluğu ve yenileme merkezlerinin Bakanlık denetiminde olması tüketici güvenini önemli ölçüde artırdı.
Yasal güvence ve garanti sayesinde tüketiciler sıfır cihazla benzer haklara sahip oluyor. Fiyat avantajı, yenilenmiş cihazları sıfır muadillerine göre çok daha ulaşılabilir hale getiriyor. Yenilenmiş telefonlar, sıfırına göre ortalama yüzde 30 daha ucuza alınabiliyor. Çevresel duyarlılığın artmasıyla elektronik atığın azaltılması tüketicileri cezbeden bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, yenileme merkezlerinin operatörler ile elektronik market zincirleriyle yaptığı iş birlikleri ve genişleyen bayi ağları büyümenin önemli katalizörlerini oluşturuyor.”
Tedarikçide, ikinci el için finansman talebi 3’e, 4’e katlandı
MARS kurucu ortak Emrah Kaya, yenilenmiş cihazlara yönelik kredi talebinde bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Kaya, şöyle devam etti: “Hem bireysel tarafta, hem de tedarikçi tarafında. İkinci el cihazlarda toplu olarak alım yapmak isteyen tedarikçiler, o noktada finansmana ihtiyaç duyuyorlar. Orada bir ivme yakalandı. Bu sayede ikinci el cihazları toplu alım yapıp, ekipleriyle tamir edip, yenileyip, kutulayarak son kullanıcı için satışa sunuyorlar. O noktada ikinci el telefonlara da talep büyüdü.
Tedarikçinin yanında bireysel kredi talepleri de gelmeye başladı yenilenmiş cep telefonlarına. Son 3-4 aydır. Burada kredi talebi yüzde 150’leri aştı. Bize gelen talep açısından. Tedarikçi tarafında da 3, 4 kat büyüdü, finansman açısından kredi talebi. Orada bayi başına kredi talebi 200 bin TL’den başlıyor, 1-1,2 milyon liraya kadar çıkıyor. Bayi potansiyeline göre. Her ay. Orası hızlı büyüyor. Bireysel tarafta da 6-7 bin TL’den başlıyor, 35-40 bin TL’ye kadar çıkıyor kredi talebi."