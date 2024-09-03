“Sigorta alacaklara danışmanlık yapıyoruz”

Esin ÇETİNEL

Sigorta sektöründe son yıllarda si­gorta platformları üzerinden po­liçe satın alma hızla yaygınlaşı­yor. Tek bir platform üzerinden aynı an­da 20 hatta 30’u aşkın sigorta şirketinin ürünlerini, fiyatlarını görüp karşılaştır­ma yapma imkanı sunan platformlar sa­yesinde artık fiyat ve içerik anlamında en iyi ürüne en kısa sürede ulaşılabiliyor.

Özellikle zamanı az olan, karmaşık si­gorta ürünleri arasında karşılaştırma ya­pamayan, daha uygun fiyatlı ürün ve hiz­metlere ulaşmak isteyenler için iyi bir mecra haline gelen platformlar ise her ge­çen gün yeni ürün ve hizmetler sunuyor.

Bugün aktif 100 bine yakın müşteri sayısına ulaşan Monopoli Sigorta’da bu şirketlerden biri… Halihazırda 32 sigorta şirketi ile çalıştıklarını ve sektörde bulu­nan tüm ürünleri sigortalıları ile buluş­turduklarını söyleyen Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, bu yıl da sektörün üzerinde büyüdükleri­ne dikkat çekerek, “Geçen senenin ilk 6 aylık prim üretimi ile karşılaştırıldığın­da; bu yıl ilk 6 ay sektör tüm branşlarda yüzde 81 büyürken, biz yüzde 115 büyü­dük. Yani geçen senenin ilk 6 ayına göre 2 katından fazla büyüme kaydettik” diyor.

Artık sigorta yaptıran kesimin, sigor­ta ürünlerini araştırmak ve satın almak için interneti kullandığını ifade eden Erol Esentürk, şirket olarak sundukla­rı hizmetler hakkında şu bilgiyi veriyor;

“Müşterilerin prim araştırma süreç­lerinde, dijital ortam üzerinden alter­natif arayışları yapabildikleri ulaşılma­sı kolay yöntemlerin başında geliyor. Bundan dolayı müşterilerimize sun­duğumuz dijital platformumuzu aktif ve güncel verilerle sunuyoruz. Müşteri deneyimini iyileştirmek adına, online platformlar üzerinden kolay erişilebi­lir teklif ve hizmetler sunuyor ve dijital iletişim kanallarını aktif şekilde kulla­narak müşterilerimizle etkileşimimizi güçlendiriyoruz.”

“Müşterilerle birebir görüşüyoruz”

Günümüz zorlu şartlarında, satış ekipleri kanalıyla özellikle müşterile­ri ile daha fazla bilgi paylaşımı yapma­yı önceliklendirdiklerini de vurgulayan Esentürk, çalışma prensipleri hakkında ise şunları söylüyor;

“Prim artışlarının nedenleri ve temi­nat içeriklerini doğru şekilde aktarmak ve riskleri doğru teminatlarla buluştu­rabilmek adına müşterilerimizle bire­bir görüşmeler ve onlara sık ziyaretler yapıyoruz. Teklif çalışmalarında, müm­kün olan tüm teklif alternatifleri ve tek­lifleri teminat içeriklerini karşılaştıran detaylı sunumlar ve içerikler ile sunu­yoruz. Risk analizi ve çözümlerimizi şeffaf olarak aktarıyor birlikte çözüm­leyerek, sonuca varıyoruz. Bu hem müş­teri memnuniyeti, hem de müşteri sü­rekliliği sağlayan önemli bir farklılık.”

“Daha ucuzu bulma çabası var”

Her sektörde olduğu gibi sigorta sek­töründe de müşterilerin daha ucuzu bulma çabası içinde olduğunu söyleyen Esentürk, “Fakat önemli olan, sigortalı için doğru poliçe içeriğini ve doğru temi­natları oluşturabilmek. Olası risk anın­da onları gerçekten koruyabilecek poli­çenin oluşturulmasını sağlamak. Bizim için önemli olan en pahalı ürünü satmak değil, kişiye veya kuruma en doğru ürü­nü hazırlayabilmek” diye konuşuyor.

“Artan primler sigortadan kaçınır hale getirdi”

Son dönemde artan poliçe primlerinin kişi ve kurumları birtakım sigortaları yaptırmaktan kaçınır hale getirdiğini ifade eden Erol Esentürk, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Poliçe yaptıran sayısındaki düşüş oranların daha da artmasına neden oluyor. Sigorta şirketleri buna bir çözüm olması adına farklılaştırılmış ürünler piyasaya sürmeye başladı.

Bütçeye uygun ürünler sunarak, sigortalıların devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Sigortanın faydaları, ürünlerin içeriği, verilen teminatların çeşitliliği gibi konularda müşterilerin çok daha iyi bilgilendirilmeleri ve bu sayede sigorta bilincinin arttırılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sigorta şirketleri ve özellikle de aracı kurumların da teknik anlamda kendilerini geliştirerek mevcut ve potansiyel müşterileri doğru şekilde bilgilendirmeleri, riskleri doğru ve eksiksiz aktarmaları ve en doğru şekilde müşteriye dokunabilmeleri önemli.”

“İşletmelere özel risk raporu hazırlıyoruz”

Monopoli Sigorta olarak müşterilerine profesyonel danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen Erol Esentürk, “Tüm müşterilerimize kendilerine özel çözümler sunarak, uzun vadeli ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Buna ek olarak poliçe dönemi içerisinde de değişen enflasyon ve kur koşullarına göre bedel ve içerik güncelleme konusunda da danışmanlık veriyoruz.

Örneğin kurumsal müşterilerimize bu konuda rapor hazırlıyoruz. Raporda gerçekleşmesi halinde işletmeye zarar verebilecek risklerin tespit edilmesi, zayıflıkların azaltılması ve hatta yok edilmesi için alınması gereken önlemlerle ilgili iyileştirmeler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Bu sayede sigortalıya olası riskleri, risk gerçekleşmeden tespit edip bertaraf etme konularında danışmanlık vermiş oluyoruz” dedi.