“Sigorta alacaklara danışmanlık yapıyoruz”
Bugün 100 bine yakın müşterisine 30’u aşkın sigorta şirketinin ürünlerini tek bir platform üzerinden sunan Monopoli Sigorta, aynı zamanda ürünler arasında karşılaştırma imkanı da sunuyor. Geçen seneye göre prim üretiminde iki katı aşkın büyüme kaydettiklerini söyleyen Monopoli Sigorta CEO’su Erol Esentürk, “Artık sigorta ürünlerini araştırmak isteyen de satın almak isteyen de interneti kullanıyor” diyor.
Esin ÇETİNEL
Sigorta sektöründe son yıllarda sigorta platformları üzerinden poliçe satın alma hızla yaygınlaşıyor. Tek bir platform üzerinden aynı anda 20 hatta 30’u aşkın sigorta şirketinin ürünlerini, fiyatlarını görüp karşılaştırma yapma imkanı sunan platformlar sayesinde artık fiyat ve içerik anlamında en iyi ürüne en kısa sürede ulaşılabiliyor.
Özellikle zamanı az olan, karmaşık sigorta ürünleri arasında karşılaştırma yapamayan, daha uygun fiyatlı ürün ve hizmetlere ulaşmak isteyenler için iyi bir mecra haline gelen platformlar ise her geçen gün yeni ürün ve hizmetler sunuyor.
Bugün aktif 100 bine yakın müşteri sayısına ulaşan Monopoli Sigorta’da bu şirketlerden biri… Halihazırda 32 sigorta şirketi ile çalıştıklarını ve sektörde bulunan tüm ürünleri sigortalıları ile buluşturduklarını söyleyen Monopoli Sigorta Kurucu Ortağı ve CEO’su Erol Esentürk, bu yıl da sektörün üzerinde büyüdüklerine dikkat çekerek, “Geçen senenin ilk 6 aylık prim üretimi ile karşılaştırıldığında; bu yıl ilk 6 ay sektör tüm branşlarda yüzde 81 büyürken, biz yüzde 115 büyüdük. Yani geçen senenin ilk 6 ayına göre 2 katından fazla büyüme kaydettik” diyor.
Artık sigorta yaptıran kesimin, sigorta ürünlerini araştırmak ve satın almak için interneti kullandığını ifade eden Erol Esentürk, şirket olarak sundukları hizmetler hakkında şu bilgiyi veriyor;
“Müşterilerin prim araştırma süreçlerinde, dijital ortam üzerinden alternatif arayışları yapabildikleri ulaşılması kolay yöntemlerin başında geliyor. Bundan dolayı müşterilerimize sunduğumuz dijital platformumuzu aktif ve güncel verilerle sunuyoruz. Müşteri deneyimini iyileştirmek adına, online platformlar üzerinden kolay erişilebilir teklif ve hizmetler sunuyor ve dijital iletişim kanallarını aktif şekilde kullanarak müşterilerimizle etkileşimimizi güçlendiriyoruz.”
“Müşterilerle birebir görüşüyoruz”
Günümüz zorlu şartlarında, satış ekipleri kanalıyla özellikle müşterileri ile daha fazla bilgi paylaşımı yapmayı önceliklendirdiklerini de vurgulayan Esentürk, çalışma prensipleri hakkında ise şunları söylüyor;
“Prim artışlarının nedenleri ve teminat içeriklerini doğru şekilde aktarmak ve riskleri doğru teminatlarla buluşturabilmek adına müşterilerimizle birebir görüşmeler ve onlara sık ziyaretler yapıyoruz. Teklif çalışmalarında, mümkün olan tüm teklif alternatifleri ve teklifleri teminat içeriklerini karşılaştıran detaylı sunumlar ve içerikler ile sunuyoruz. Risk analizi ve çözümlerimizi şeffaf olarak aktarıyor birlikte çözümleyerek, sonuca varıyoruz. Bu hem müşteri memnuniyeti, hem de müşteri sürekliliği sağlayan önemli bir farklılık.”
“Daha ucuzu bulma çabası var”
Her sektörde olduğu gibi sigorta sektöründe de müşterilerin daha ucuzu bulma çabası içinde olduğunu söyleyen Esentürk, “Fakat önemli olan, sigortalı için doğru poliçe içeriğini ve doğru teminatları oluşturabilmek. Olası risk anında onları gerçekten koruyabilecek poliçenin oluşturulmasını sağlamak. Bizim için önemli olan en pahalı ürünü satmak değil, kişiye veya kuruma en doğru ürünü hazırlayabilmek” diye konuşuyor.
“Artan primler sigortadan kaçınır hale getirdi”
Son dönemde artan poliçe primlerinin kişi ve kurumları birtakım sigortaları yaptırmaktan kaçınır hale getirdiğini ifade eden Erol Esentürk, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Poliçe yaptıran sayısındaki düşüş oranların daha da artmasına neden oluyor. Sigorta şirketleri buna bir çözüm olması adına farklılaştırılmış ürünler piyasaya sürmeye başladı.
Bütçeye uygun ürünler sunarak, sigortalıların devamlılığı sağlanmaya çalışılıyor. Sigortanın faydaları, ürünlerin içeriği, verilen teminatların çeşitliliği gibi konularda müşterilerin çok daha iyi bilgilendirilmeleri ve bu sayede sigorta bilincinin arttırılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sigorta şirketleri ve özellikle de aracı kurumların da teknik anlamda kendilerini geliştirerek mevcut ve potansiyel müşterileri doğru şekilde bilgilendirmeleri, riskleri doğru ve eksiksiz aktarmaları ve en doğru şekilde müşteriye dokunabilmeleri önemli.”
“İşletmelere özel risk raporu hazırlıyoruz”
Monopoli Sigorta olarak müşterilerine profesyonel danışmanlık hizmeti verdiklerini söyleyen Erol Esentürk, “Tüm müşterilerimize kendilerine özel çözümler sunarak, uzun vadeli ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Buna ek olarak poliçe dönemi içerisinde de değişen enflasyon ve kur koşullarına göre bedel ve içerik güncelleme konusunda da danışmanlık veriyoruz.
Örneğin kurumsal müşterilerimize bu konuda rapor hazırlıyoruz. Raporda gerçekleşmesi halinde işletmeye zarar verebilecek risklerin tespit edilmesi, zayıflıkların azaltılması ve hatta yok edilmesi için alınması gereken önlemlerle ilgili iyileştirmeler hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Bu sayede sigortalıya olası riskleri, risk gerçekleşmeden tespit edip bertaraf etme konularında danışmanlık vermiş oluyoruz” dedi.