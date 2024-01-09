“Amiral gemimiz kasko olacak”

Yaklaşık 2,5 yıl önce kurulan Ana Sigorta, amiral gemisi olarak seçtiği kasko ile büyümeyi hedefliyor. Kasko ve trafik sigortası dışında konut, tamamlayıcı sağlık sigortası, DASK, Ferdi Kaza, işveren ve tarım sigortalarını da portföyünde bulunduran firma, bu ürünlerine sektörde bulunmayan korumalar sağlayarak fark yaratmaya çalışıyor.

“Kasko her zaman amiral gemimiz olacak” diyen Ana Sigorta Genel Müdürü Arda Tuncay, özellikle kasko tarafında sektörde bulunmayan ürün ve hizmetlerle farklılaşacaklarının altını çiziyor. Ana Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Kantürk Öztürk’ün yıllarca masanın diğer tarafında çalıştığı için hasar eko sistemleri konusunda ciddi tecrübesi bulunduğunu söyleyen Tuncay, “Otomotiv asistans tarafı, filo yönetimi tarafında tecrübeleri var.

‘Ben yeni bir sigorta şirketi kurma konusunda emin misiniz?’ diye sorduğumda; ‘Arda, benim hayalim burada bir eko sistem kurabilmek. Sadece herkesin yaptığı gibi bir sigortacılık değil bu servisi ile asistans firmasıyla birlikte bir eko sistem yaratmak’” demişti. Öyle deyince ben de çok heyecanlandım, bu hayalle işe başladık” diyor.

“Samimi ürünler çıkarttık”

Kuruldukları günden bu yana çok emin ve kontrollü adımlarla hareket ettiklerini hiçbir zaman agresif bir büyüme planları bulunmadığını ifade eden Arda Tuncay, fark yarattıklarını düşündükleri ürünleri hakkında şunları söylüyor; “Ana tarafımız oto branşı ve kasko üzerine. İnsanların kaskosunu hedefleyip ardından onların tüm bireysel sigortalarına yani konut, sağlık, DASK’ına talip olmayı hedefliyoruz.

Aynı zamanda dengeli bir portföy oluşturabilmek için KOBİ’leri de hedefledik. Ancak biz o eko sistemi oluşturup sadece kasko hizmeti değil araçla alakalı her türlü hizmeti verebilmeyi tasarlıyoruz. Burada sigortalıların farkında olmadığı ancak hasar anında çıkabilecek taleplerine yönelik ürünler olsun istedik.

Biz buna ‘samimi ürünler’ diyoruz. Örneğin tatile çıktınız ve kaza yaptınız. Türkiye’nin neresinde olursanız olsun aracınızı ek prim ödemeden istediğiniz şehire çektirebiliyorsunuz. Genelde Türkiye’deki standart ürünler hep sizi yakın bir yere çekme üzerinedir. Bir diğer farkımız ise mini onarım hizmetlerinde. Sektörde genelde bunda hep bir kriter vardır.

Biz buna bakmıyoruz 2500 TL’ye kadar olan bu mahiyetteki tüm hasarlar hangi serviste olursa olsun tarafımızdan karşılanır. Ve hasarsızlık indirimi de etkilemiyor.” Üç farklı kasko ürünü çıkarttıklarını da açıklayan Tuncay, bu ürünlerdeki farklılıkları ise şöyle özetliyor; “Önce genişletilmiş kasko ürünü olan Ana Kasko’yu ardından Tastamam Kasko”- yu çıkarttık.

Ardından Sana Göre Kasko’yu çıkarttık. Daha uygun fiyatlı Sana Göre Kasko bizim anlaşmalı servislerimize gitmesi kaydıyla işleyen bir süreç. İçi dolu bir ürün hatta ikametgâha çekme hizmeti o ürünümüzde de mevcut. Ana Kasko ve Tastamam Kasko’da aynı zamanda 10 bin TL’ye kadar mekanik arızayı da kapsama aldık.

10 bin TL’ye kadar eksper raporu olmadan mekanik arıza hasar ödemelerini de karşılıyoruz. Ama araç sahibi kendisi tutarı artırmak istiyorsa ‘ekspertiz raporu alın ve acentanız kanalıyla sisteme aktarın’ diyoruz. Örneğin ikinci el araç aldığınızda hem galerinin sorumluluğunu, hem de alan kişinin sorumluluğunu bu ürün sayesinde biz alıyoruz diyoruz. Tek istediğimiz ekspertiz raporu.

Bir yıllık süre içinde eğer bir mekanik arıza sorunu çıkarsa bir bakalım diyoruz. Eğer eksper raporunda bu arıza görünmüyorsa karşılıyoruz diyoruz. Yani ikinci el aracın sorumluluğu da bizde. Üçüncü özelliğimiz ise sigortalımız hasar sonrasında hatta hasar olmasa da aracını Ana Sigorta’ya satabiliyor. Onlara ‘Piyasa rayici neyse yüzde 80’inden başlamak kaydıyla değerlendirmeye alıp size teklifimizi veririz’ diyoruz.”

100’üncü yılda 100 bin kasko

Ana Sigorta dijital kanallar üzerinden dijital satış yapmıyor. Tamamen acenta sistemi üzerinden poliçe satışı gerçekleştiriyor.

Bugün itibariyle Türkiye çapında 701 acenta ile çalıştıklarını ifade eden Arda Tuncay, yaklaşık 2,5 yıllık geçmişi olan Ana Sigorta’nın geldiği nokta hakkında ise şunları söylüyor; “Üçüncü yılımıza yaklaşırken sayısal hedeflerimizi tutturduk. Bugün prim üretimimiz içinde kaskonun payı yüzde 51, trafik sigortasının ise yüzde 21 seviyesinde. Bunun içinde yüzde 4 sağlık, yüzde 4 konut ve yüzde 3 de tarım sigortaları bulunuyor. Kasım ayı sonuçlarına göre; 1,6 milyar TL’lik prim üretimimiz var.

Sıralamada binde 4,1’lik pazar payı ile 24’üncü sıradayız. Kaskoda ise binde 9,1 pazar payımız var. Sadece acenta satışlarına baktığımızda ise kasko pazar payımız yüzde 1,06. Orada da 17inci sıradayız. Biz Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 100 bin kasko hedefi koyduk. Ve 31 Aralık itibariyle de bu hedefimize ulaştık. Önümüzdeki dönem hedefimiz ise bireysel tarafta kasko yine amiral gemimiz olacak ancak diğer ürünlerin payını yüzde 5-6’lara çıkartmak.”

“İyi sürücüye iyi fiyat veriyoruz”

Tüm sektör gibi Ana Sigorta’nın da kişiye özel fiyatlandırma yaptığını söyleyen Ana Sigorta Genel Müdürü Arda Tuncay, sözlerini şöyle sürdürüyor; “İstediğimiz sigortalı profillerine daha uygun fiyat veriyoruz. Yani hasar primi daha iyi ise iyi bir meslek grubundan iyi bir kullanıcı ise zaten bizim tarifemiz ona odaklanıyor. Evet, teknik tarife şu kadar dese bile biz onu ticari olarak belli bir yere getiriyoruz.

Biz müşteriye özel fiyat veriyoruz. İyi sürücü profilinin olduğu yerde güzel fiyatlar verebiliyoruz. Sigorta sektöründe fiyat rekabeti arttı. Sektörde ben müşteriyi alayım faizlerde yükseliyor o zaman faizden para kazanırız görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Bu da özellikle 2023’ün ikinci yarısından sonra fiyatları aşağı çekti.”

Kanser hastasına Küba teminatı

Ana Sigorta kanser hastası olduğu tespit edilen müşterilerinin Küba’da tedavi olma sürecine destek oluyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü alan tüm müşterilerine Ücretsiz Küba Kanser Tedavi Destek Paketi kapsamında hizmet sunduklarını söyleyen Arda, ürün hakkında şu bilgiyi veriyor;“Tabii burada yanlış anlaşılmasın ürünümüz hastanın Küba’ya gitme ve tedavi masraflarını kapsamıyor.

Tamamen operasyonel işlemlerin yani doktor raporlarının alınması, Küba ile paylaşılması ve bunların hızlıca alınması konusunda ki sinir bozucu süreci biz karşılıyoruz. Bu paketin içerisinde, başvuru ve evrak takip işlemleri, transfer hizmetleri, Küba’da rehberlik ve tercümanlık hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, uçuş uygunluk kontrolü, muayene ve tedavi için randevu hizmetleri bulunuyor. TSS alanların hepsine Küba asistans hizmeti veriliyor. Bunun için ek prim de talep etmiyoruz.