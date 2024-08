Anadolu Hayat Emeklilik Gönüllü BES’te 1,5 milyon katılımcıya Ulaştı

Takip Et

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası branşlarında toplam 5 milyon müşteriye hizmet vererek faaliyetlerini sürdüren Anadolu Hayat Emeklilik, Ekim 2003 tarihinden bu yana faaliyet gösteren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamındaki gönüllü BES katılımcı sayısında 1,5 milyona ulaşan ilk özel emeklilik şirketi oldu.

Güncel verilere göre gönüllü BES katılımcılarının devlet katkısı dahil fon büyüklüğünün de 178 milyar TL’ye ulaştığını belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, “Şirketimizin kurulduğu 1990 yılından bugüne dek hayat sigortası ve bireysel emeklilik branşlarında en çok tercih edilen şirketlerden biri olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan 12 Temmuz tarihli verilere göre, gönüllü BES katılımcı sayısında 1,5 milyonu aşan ilk özel emeklilik şirketi olduk. Başka bir açıdan ifade etmek gerekirse, 1,5 milyon kişi şu anda Anadolu Hayat Emeklilik kapsamında geleceklerini güvence altına alarak tasarruf yapıyor. Müşterilerimizin bize olan teveccühü çok kıymetli, şirket olarak bu sorumluluğa layık olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Kritik eşikleri birer birer aşıyoruz”

Gönüllü BES katılımcı sayısının yanı sıra diğer alanlara da aynı düzeyde odaklandıklarını vurgulayarak sözlerini sürdüren Atalay, “1,5 milyonluk gönüllü BES müşteri portföyümüz ve 10,7 milyar TL’yi aşan otomatik katılım fon büyüklüğü tutarımız ile iki kategoride özel sermayeli şirketler arasında lider konumda bulunuyoruz. Çocuğum için BES ürünümüz, satışa sunulduğu 2021 yılından bugüne 18 yaş altı kişilere yönelik en çok tercih edilen bireysel emeklilik ürünü olma özelliğini sürdürüyor. 14 Haziran 2024 itibarıyla bu müşteri grubunda 300 bin çocuğa ulaşan ilk şirket olduk. Güncel verilere göre, 18 yaş altı katılımcılarımızın toplam gönüllü BES katılımcılarımız içerisindeki oranı yüzde 20,6’ya ulaştı. Gönüllü BES katılımcı sayısında 1,5 milyon katılımcıya ulaşan ilk özel emeklilik şirketi olmamızda çocuk müşterilerimizin etkisi büyük. Erken yaşta sisteme giren çocukların birikimi hem sistemde uzun süre kaldıkları için hem de yüzde 30 devlet katkısı avantajı ile destekleniyor. Bu da çocuklar özelinde ilave bir avantaj yaratıyor. BES’in sürdürülebilirliği anlamında 18 yaş altı katılımının sisteme dahil olmasını çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Dijital ortamdan dakikalar içerisinde kolayca BES’e dahil olunabiliyor”

Dijital dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerlediklerini, bu alandaki çalışmalarına ağırlık vererek şirketin dijital olgunluğunu önemli bir seviyeye taşıdığını söyleyen Atalay, “Her geçen gün yeni teknolojilerle gelişen ve kapsamı genişleyen dijitalleşmenin rüzgârından faydalanarak müşterilerimize alternatif çözümler sunuyor, gelecekleri için tasarruf yaptıkları bu para biriktirme dönemini onlar için daha da cazip kılmak adına kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Müşterilerimizi bizimle birlikte yürüdükleri bu yolculukta rahat ettirerek onların memnuniyet seviyelerini daha da yukarı çıkarmak adına çalışıyoruz. Özellikle çocuklarının geleceği için tasarruf yapan ebeveynler ile geleceğe yönelik farkındalık ve bilinç seviyesi yüksek olan genç neslin, birikim ve yatırım yapmaya daha çok ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz. Bu anlamda onlara güvenilir bir birikim aracı olarak BES’i sunarken onların değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaya çabalıyoruz. Ayrıca gençlerin teknoloji ile iç içe yaşamlarını ve yeniliklere çabuk adaptasyon eğilimlerini göz önünde bulundurarak dijital platformlar aracılığıyla finansal araçlara erişimini artırmak için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Teknoloji ile iç içe gelişen çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere herkese, sisteme zorlanmadan dâhil olmaları adına dijital kanallardan hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapmaları fırsatı sunuyoruz. Kişiler bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerimize dijital ortamda uçtan uca kâğıtsız bir süreç ile sahip olabiliyor, gelecekleri için şimdiden harekete geçerek tasarruf yapmak isteyen bireyler her an her yerde BES ya da hayat sigortası müşterimiz olabiliyor” dedi.

“Dijital yetkinliğe sahip lider şirketler arasında yer alıyoruz”

Müşterilerin Anadolu Hayat Emeklilik’i tercih etmesinde önemli rol oynayan dijital kanal ve hizmetlere vurgu yapan Atalay, “Sektörde dijital yetkinliğe sahip lider şirketlerden biriyiz. Uzaktan satış kanallarımızdan sunduğumuz geniş yelpazedeki bireysel emeklilik planlarımız ile müşteri tercihlerinde öne çıkıyoruz. 2024 yılında edindiğimiz her 10 yeni müşterimizden 2’sini uzaktan satış kanallarımız vasıtasıyla kazandık. Verimliliği yüksek satış kanallarımızı daha da güçlendirmek, kanal çeşitliliğimizi zenginleştirmek ve satış kanallarının toplam üretim içindeki payını artırmak adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her yıl başarılarımıza yenilerini ekleyerek, sektörde dönüm noktası sayılabilecek rakamlara ulaşan ilk şirketler arasında yer almayı başarıyoruz. Önümüzdeki dönemde de şirketimizin en çok tercih edilen bireysel emeklilik ve hayat sigortaları markası unvanını korumak için yoğun olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıya ulaşmamızda pay sahibi olan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve güvenleriyle bizi liderliğe taşıyan müşterilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.