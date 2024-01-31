Çakmak: Türkiye Sigorta, ekran kapatmayacak

Esin ÇETİNEL

2023’ü sektörün üzerinde büyüme ile kapatan Türkiye Sigorta, 2024 yılını güçlü finansal yapısını koruyarak enflasyonun üzerinde dengeli bir büyüme ile kapatmayı hedefliyor. 2023’ü %136 büyüme ve 60 milyar TL prim üretimi ile kapattıklarını ve sektör liderliklerini koruduklarını açıklayan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “2024 bizim için verimlilik yılı olacak. Ancak Türkiye Sigorta ekran kapatmayacak. 6 Şubat depreminin hemen ertesi günü 7 Şubat’ta bölgede yeni poliçe kesen bir firmayız biz” dedi.

“Hedef üç haneli büyüme”

Türkiye Sigorta’nın 2024 hedeflerini açıkladığı bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, sağlanan büyüme rakamlarının 2023 stratejilerinin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini söyledi.

Çakmak, 2024’te üç haneli büyüme rakamlarını yakalamayı hedeflediklerini belirtti. 2023 yılında ürün bazında hemen her branşta en az %100, bazılarında %200’ün üzerinde artışlar yakaladıklarını da hatırlatan Çakmak, “Kaza sigortalarında %36; yangın ve doğal afet ile tarım sigortalarında ise %20’nin üzerindeki pazar paylarımızla birinci konumdayız. Prim üretiminde çeyrek bazlı karşılaştırmalara baktığımızda ise; özellikle yılın 3’üncü ve 4’üncü çeyreğindeki yüksek artışlar, mutlaka dikkatinizi çekecektir. 3’üncü çeyrekte %194 ve 4’üncü çeyrekte %130’luk bir büyüme gösterdik” dedi.

“2024 ‘verimlilik yılı’ olacak”

2024’ü şirketleri için ‘verimlilik yılı’ olarak gördüklerine işaret eden Çakmak, “Kasko ve sağlık gibi bireysel ürün gruplarında öncü olarak etkinliğimizi daha da geliştirip; yangın, iş yeri ve ticari poliçelerde sektörün yön belirleyicisi olmaya devam edeceğiz. Kârlılığı önemsiyoruz. Bu doğrultuda, şirketimizin güçlü bilanço ve kârlılık yolcuğunu 2024 yılında da sürdürerek; pazar payında dengeli ve sağlıklı büyüyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Piyasa değerimiz bir yılda %133 arttı”

Sürdürülebilir kârlılığı önemsediklerinin altını çizen Taha Çakmak, tüm bu büyümelerin, yükselen rakamlar ve pazar paylarının şirketin borsa performansına da önemli bir katkısı olduğunu belirtti.

Çakmak, “Piyasa değerimiz, bir yılda 774 milyon ABD dolarından 1,8 milyar ABD dolarına yükseldi ve sigortacılık sektörünün en değerli halka açık şirketi unvanını korumayı sürdürdük. Ayrıca; güçlü bilanço yapıları ve sermaye yeterlilikleriyle, her iki şirketimizle otoritenin izin verdiği sürelerde temettü dağıtımı yapan şirketlerden olduk” dedi. Çakmak, bu yıl da yatırımcılara temettü ödemesi yapacaklarını söyledi.

“Deprem bölgesinde 1,7 milyon poliçe kestik”

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ilk gününden itibaren bölgede, sahada olduklarını hatırlatan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Deprem sonrasında bölge insanımıza muallak hasarlar dâhil 6,5 milyar TL hasar ödemesi gerçekleştireceğiz. Bunun 5,2 milyar TL’sinin ödemesi tamamlandı.

Hayat sigortası tarafında ise 378,3 milyon TL ödeme yaptık. Ancak elbette; görevimiz sadece hasarların karşılanmasıyla bitmiyor. Yapılacak çok iş, sarılacak çok fazla yara var. Depremden sonra da bölgede; sağlık, kasko, trafik gibi özel sigortalardan nakliyat, yangın, mühendislik gibi sigortalara kadar farklı ürünlerle güvence sunmayı sürdürdük. İnsanımızın yanında, arkasında olduk.

Biz 7 Şubat günü yani depremden bir gün sonra bölgede yeni müşteri başvurusunu kabul edip yeni poliçe kesmiş bir firmayız. Depremden bugüne bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçe kestik. Bu toplam poliçe üretimimizin yüzde 13’ünü oluşturuyor. Hali hazırda; Türkiye Sigorta Dayanışma Obası’ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedemizi ağırlamayı sürdürüyoruz. Bundan böyle de depremin açtığı derin yaraların iyileşmesi yönünde elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam edeceğiz.”