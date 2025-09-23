Güvence Hesabı’ndan 8 ayda 522 milyon TL’lik tazminat ödendi

Trafik sigortası olmayan bir aracın yaptığı kazada ve sigortasını yaptırma­mış olanların neden olduğu kaza­larda zarar gören 3'üncü kişilerin ölümleri durumunda mirasçıla­rına, sakatlık veya iş göremezlik durumunda ise kendilerine taz­minat ödeyen Güvence Hesa­bı'ndan yararlananların sayısı bu yılın ocak-ağustos döneminde 1225'e yükselirken, tazminat tu­tarı da 522 milyon lirayı aştı. Tra­fik kazalarında meydana gelen yaralanma, sakat kalma, ölüm ve sigortasını yaptırmamış olanla­rın neden olduğu kazalar gibi hal­lerde mağdur vatandaşların zara­rını karşılamak için kurulan he­saptan yılın 8 ayında 1225 dosya sahibine 522 milyon 273 bin li­ralık ödeme yapıldı. Söz konusu rakamın, geçen yılın tamamında ödenen 576 milyon 270 bin liralık ödemeyi aşması öngörülürken, bu yılın sonunda hesaptan öde­nen tutarın geçen yıla göre yüzde 35-40 artması bekleniyor.

İflas eden sigorta şirketleri için 1 milyar TL ödendi

Konuya ilişkin değerlendirme­lerde bulunan Güvence Hesabı Genel Müdürü Özgür Öntürk, bu yılın 8 ayında ödenen 522 milyon lirayı aşan tutarın, 394 milyon 103 bin lirasının maluliyet kaynaklı tazminatlardan kaynaklandığını belirterek, "Geri kalan 114 milyon liralık kısmın ölüm nedeniyle öde­nen destekten yoksun kalma taz­minatları ve 14 milyon liralık kıs­mı da tedavi giderlerinden oluş­maktadır” dedi. Öntürk, Güvence Hesabı'nın kurulduğu günden bu­güne kadar 71 bin 512 dosyaya yak­laşık 4,6 milyar liralık tazminat ödediğini belirterek, söz konusu tazminatların 1 milyar lirasının if­las eden sigorta şirketleri için öde­nen maddi ve bedeni tazminatlar­dan oluştuğunu kaydetti.

Ödemelerin %76’sı trafik sigortasına gitti

Ödenen tutarın büyük çoğunlu­ğunu trafik sigortasının oluştur­duğunu ve 3,6 milyar liralık öde­menin diğer kategorilerden kay­naklandığını ifade eden Öntürk, şu değerlendirmede bulundu: "Yaklaşık 3,5 milyar liralık kısmı trafik sigortasından kaynaklanan tazminatlara ilişkindir. Geri ka­lan 98 milyon liralık ödememiz ise otobüs koltuk ferdi kaza sigortası ve taşımacılık sigortasından oluş­maktadır. Bunun dışında kalan 18 milyon liralık rakam da tehlikeli maddeler, tüp gaz sorumluluk ve maden çalışanları ferdi kaza si­gortasından kaynaklanmaktadır."

Öntürk, Güvence Hesabı'nın sigorta sektörünün güvenli ve istikrarlı işleyişini destekle­yen, zorunlu sigortalarda bazı durumlarda tazminat ödeme­si gerçekleştiren ve Türkiye Si­gorta Birliği'nin (TSB) nezdin­de kurulmuş özel bir fon olduğu­nu kaydetti. Hesabın 42 yıllık bir geçmişe sahip olduğunun altını çizen Öntürk, "İlk kurulduğunda sadece zorunlu trafik sigortala­rındaki tazminatların ödenmesi için bir kurulmuştu, daha sonra­sında kapsamı genişletildi" dedi.

‘Sigortasızlık’ durumu birinci sırada

Güvence Hesabı'nın hangi hal­lerde ve hangi durumlarda taz­minat ödediğine değinen Ön­türk, şunları kaydetti: "En yoğun tazminat ödemesi gerçekleşti­rilen durumlar sigortasızlık du­rumudur. Örneğin trafikte seyir halindeyken bir aracın meydana getirdiği zarar nedeniyle mağdu­riyete uğrayanların zararlarını Güvence Hesabı ödüyor. Çünkü sigortasız olan araçların tazmi­natlarını ödemekte biz yüküm­lüyüz. İkinci durum tespit edi­lemeyen araçların meydana ge­tirdiği zararlar ki kamuoyunda sıklıkla vurup kaçan araçlar ola­rak nitelendirdiğimiz buradan tazminat ödemelerini gerçekleş­tiriyoruz. Çalıntı ve gasp halinde araçların meydana getirdiği (be­deni) zararları karşılıyoruz."

İflas eden sigorta şirketlerinin veya tüm branşlarda sigorta söz­leşmesi addetme yetkisi kaldırıl­mış sigorta şirketlerinin zorun­lu sigortalardaki zararlarını öde­diklerini vurgulayan Öntürk, bu ödemelerde iki kritere dikkat et­tiklerini söyledi. Öntürk, maddi zararlar ve bedeni zararlar ayrı­mının sıklıkla karıştırıldığını be­lirterek, "İflas eden şirketlerimiz için hem maddi zararı hem de be­deni zararı ödemekteyken, sigor­tasızlık durumları tespit edile­meyen araçların meydana getir­diği zararlar için yalnızca bedeni zararları ödüyoruz" diye konuştu. Trafik kazaları için ödenen taz­minat tutarının da kendi içinde kriterlere ayrıldığını söyleyen Öntürk, trafik sigortası olmayan bir aracın meydana getirdiği ka­zada sakat kalan veya vefat eden bir vatandaşın yakınlarına des­tekten yoksun kalma tazminatı adı altında bir ödeme kalemi bu­lunduğunu kaydetti.

"Araç sahibine tazminatı rücu ediyoruz"

Öntürk, ocak-ağustos döneminde yapılan ödemelerin yüzde 98'inden fazlasının trafik sigortasından kaynaklandığını hatırlatarak, hesabın bu tazminatları ödedikten sonra sigortasını yaptırmayan vatandaşların, vermiş olduğu bedeni zararı, mağduriyetleri trafik kazasında yaralanan kişiye ödedikten sonra bu aracın sürücüsüne ve araç sahibine tazminatı rücu ettiklerini kaydetti. Dava ve icra yoluyla bu tazminatı geri istediklerini belirten Öntürk, vatandaşların trafik sigortalarını yaptırmadan yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Öntürk, şu an trafik sigortasında bir bedeni zarar için teminat limitinin 2,7 milyon liraya kadar çıktığını ifade ederek, geçen sene bu tutarın 1,8 milyon lira civarında olduğunu hatırlattı. Öntürk, “Bu kadar büyük bir riskin karşısında cüzi primlerle bu riski trafik sigortası yaptırarak devretmek en makul ve akıllıca yol olacaktır” dedi.