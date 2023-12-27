HDI Fibaemeklilik’ten 2023’te sektör ortalamasının üzerinde büyüme

HDI Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, yaptığı 2023 yıl sonu değerlendirmesinde sektöre ilişkin önemli bilgiler verdi.

Öncelikle 2023'ün bilançosunu çizen Öztürkoğlu şunlara dikkat çekti: “15 Aralık 2023 verilerine göre Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 2022’deki 33 milyar 330 milyon TL’den 51 milyar 811 milyon TL’ye yükseldi.

Gönüllü Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) ise fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 400 milyar 74 milyon TL’den 687 milyar 488 milyon TL’ye ulaştı.”

HDI Fibaemeklilik’in 2023 performansının sektördeki yükseliş trendinin üzerinde gerçekleştiğinin altını çizen Öztürkoğlu, HDI Fibaemeklilik’in 2023 yılında kaydettiği performansa dair şu verileri paylaştı:

“15 Aralık 2023 verilerine göre OKS fon büyüklüğümüz devlet katkısıyla birlikte 2022’deki 208 milyon 743 bin TL’den 995 milyon 393 bin TL’ye, yükseldi. Gönüllü BES fon büyüklüğü devlet katkısıyla birlikte 7 milyar 180 milyon TL’den 12 milyar 234 milyon TL’ye yükseldi.”

Sektör verilerini oransal olarak da değerlendiren Öztürkoğlu, Gönüllü BES’te yüzde 72, OKS’de yüzde 55, BES ve OKS’de ise yüzde 71 büyüme görüldüğünü;

HDI Fibaemeklilik’in ise, Gönüllü BES’te yüzde 70 büyüme gösterdiğini dile getirdi. Ayrıca, NN Hayat ve Emeklilik’in geçtiğimiz yıl OKS portföyünün devralınmasıyla bu alanda 7 sıra birden yükselerek yüzde 377 büyüme kaydedildiğinin altını çizdi, Gönüllü BES ve OKS’de yüzde 79 oranıyla sektörün yüzde 12 üstünde büyüme gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Öztürkoğlu son olarak hayat sigortalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, hayat prim üretiminin sektör genelinde 2022’ye kıyasla yüzde 64 artışla ferdi kazalar dahil, 52 milyar 454 milyon TL’ye yükseldiğini belirtti. HDI Fibaemeklilik’te hayat prim üretiminin ise, yine 2022 yılına göre yüzde 85 artışla, ferdi kazalar dahil, 2 milyar 29 milyon TL’ye ulaştığını ifade etti. HDI Fibaemeklilik’in, sektör genelinde görülen yüzde 64’lük büyümenin yüzde 32 üzerinde bir büyüme kaydettiğinin altını çizdi.

2024’te Bireysel Emeklilik sektörünü neler bekliyor?

Öztürkoğlu, 2024'te Türkiye’de Bireysel Emeklilik gündeminin "Temlik hakkı, kısmi çekiş uygulaması, tamamlayıcı emeklilik sistemi ve üniversitelerde okuyan 25 yaş altı gençler için özel BES uygulaması" üzerinde oluşacağına işaret etti ve şu ayrıntıları paylaştı:

Temlik hakkı BES katılımcılarına avanataj sunuyor

22 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile, bireysel emeklilik sözleşmelerinin yahut bu sözleşmelerden kaynaklı alacağın devredilebilmesi hususları da düzenlendi. Bu düzenleme kapsamında katılımcılar, BES’teki birikimlerini temlik ederek bankalardan kredi kullanma imkânı bulabilecek. Böylelikle katılımcılar acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler ve aynı zamanda BES’te kazandıkları haklarını ve birikimlerini koruyabilecekler. Alacağını bankaya devreden katılımcı, alacağın devri sözleşmesinin yürürlükte bulunduğu süre boyunca sözleşmesini sonlandıramayacak veya bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri başka şirketlere aktaramayacak. Katılımcılar, emeklilik sözleşmelerine katkı payı ödemeye devam edebilecek ve devredilmemiş birikimleri için fon tercihinde bulunabilecekken; devredilecek tutar, kurul tarafından belirlenen fonlarda yatırıma yönlendirilecek.

Kısmi çekiş uygulaması ile ihtiyaç durumunda ödeme imkanı doğuyor

BES katılımcılarına konut alımı, evlenme, eğitim ve doğal afet hallerinde sistemden ayrılmadan hesabındaki birikim tutarının yüzde ellisine kadar kısmen ödeme yapılabilmesine; ilave olarak, konut alımı ve evlilik hallerinde kendisine kısmen ödenen tutarının yüzde yirmisine, eğitim ve doğal afet hallerinde ise yüzde yirmi beşine kadar devlet katkısı hesabındaki tutarla sınırlı olmak üzere bu tutardan da ödeme yapılabilmesine olanak sağlanacak. 2024’de uygulamaya girecek düzenleme ile birlikte, BES’in vatandaşların, gençlik döneminden emeklilik dönemine kadar hayatlarının önemli dönüm noktalarında her zaman kendilerine destek olacağı önemli mekanizmaları geliştirilmiş olacak.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin adımları 2024’te belli olacak

Geçtiğimiz Eylül ayı başında Cumhurbaşkanı onayı ile Resmî Gazete’de yayınlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış 2024-2026 Orta Vadeli Programda “Otomatik Katılım Sistemi” ile ilgili öngörülen köklü değişiklikler oldu. Orta Vadeli Program kapsamında “finansal istikrar” için belirlenen politika ve tedbirler arasında; “OKS işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sisteminin kurulması” yer aldı. Yine programa göre, bu tamamlayıcı emeklilik sisteminin yürürlüğe girmesi ile ilgili adımların 2024 yılının son çeyreğinde atılması bekleniyor.

Üniversite öğrencilerine BES uygulaması

Hem 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı’na hem de 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda girdi; 25 yaş alt üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemine (BES), katılmaları ve sistemde kalmaları için yeni model geliştirilecek. Yeni düzenleme 7 milyona yakın üniversite öğrencisini kapsayacak. Bu gençlerin BES’e girmeleri ve sistemde kalmaları sağlanacak. Sisteme girecek öğrenciler katkı payı adı altında herhangi bir ödeme yapmayacak. Üniversite öğrencisi için bir BES hesabı açılacak. Bu hesaba devlet aylık bir katkı payı ödeyecek.