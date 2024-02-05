"Prim artışının sorumlusu sigorta şirketleri değil"

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, sektörün ve sigorta şirketlerinin geçen seneden bu yana primlerine yansıyan yükselişin bir kısmının varlıkların değerinde yaşanan artıştan, bir kısmının ise şirketlerin maliyetlerindeki değişimden kaynaklandığını belirtti.

Sigortacılığın doğasının doğru anlaşılmasının, sektörün, varlıkların korumasına ve millî ekonomiye katkılarını artırarak daha güçlü bir Türkiye inşasını desteklemesi açısından çok önemli olduğunu belirten Obalı, "Sigorta sektörü, prim hesaplamalarını, ilgili branştaki hasarın gerçekleşme sıklığını ve hasarın maliyetini dikkate alarak, ayrıca önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek maliyet artışlarına dair tahminlere dayanarak yapmaktadır. Sigortacılar olarak, prim artırmaktan yana değiliz.

Bizim için önemli olan sigortalı sayısının artırılarak dengenin sağlanmasıdır. Bu doğrultuda prim hesaplarımızı da sigortayı ulaşılabilir kılmak için kılı kırk yararak yapıyoruz. Sektördeki yoğun rekabet de vatandaş lehine buna hizmet ediyor." ifadelerini kullandı.

“Sağlıkta maliyetler yükseliyor''

Kasko ve sağlık sigortaları primleri dahil olmak üzere artışlardaki sorumluluğun sigorta şirketlerinde olmadığını belirten Obalı, "Örneğin, sağlık sigortalarında vatandaşa yansıyan artışlar, hekim ücretleri ile ilaç, tıbbi malzeme fiyatlarındaki ve teşhis ya da tedavi maliyetlerindeki yükselişlerle ilgili.

Bahsi geçen alanlarda yaşanan maliyet artışları, yapılan işleme göre yüzde 85-yüzde 138 aralığındadır." ifadelerini kullandı. Obalı, kasko sigortaları da yine ekonomik konjonktürle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, "Hizmet alımı yapılan tarafların sunduğu fiyatlardan yedek parça maliyetlerine kadar çeşitli artışlar burada da etkili oluyor.

Öte yandan prim tespitlerine etki eden faktörler, sadece geriye dönük etkilerle de sınırlı değil, önümüzdeki bir yıl boyunca taşınacak yükü de göz önünde bulundurmak durumunda kalıyoruz. Herkes bir yıllık artışları mukayese ederken, primlerin yaklaşık 2 yıllık zaman dilimi dikkate alınarak hesaplanması gerekliliği gözden kaçıyor" açıklamasında bulundu.

Serbest tarife olmazsa olmaz

Özgür Obalı, trafik gibi zorunlu sigortaları ayrı değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Obalı, "Bu sigortalarının da benzer prim dinamikleri ile çalışması için serbest tarife olmazsa olmaz. Fiyat kontrolü, sonrasında oluşan prim farkları ile kapatılmak zorunda kalıyor. Sigorta sektörü olarak biz de primleri belli düzeyde tutmak için alternatif sağlık hizmet kuruluşlarının (üniversite hastaneleri) anlaşmalara dâhil edilmesi, yerli yedek parça kullanımının artırılması, hasar ödemelerinin hızlandırılması gibi birçok alanda çözüm arayışlarımızı sürdürüyoruz” dedi.