'Sigortada prim artışları enflasyon kadar olacak'

Esin ÇETİNEL

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, kurum olarak 2024’te beklenen enflasyon oranında sigorta primlerine zam yapacaklarını açıkladı.

2024’te beklenen enflasyonun %36-40 bandında olduğunu hatırlatan Çakmak, “Sigorta prim artışlarımızda yüzde 40’lar civarında gerçekleşecektir” dedi. Türkiye Sigorta’nın yıla yine hızlı bir büyüme ile başladığını söyleyen Çakmak, Ocak ayı prim üretiminin kurum tarihinde ilk kez 10 milyar TL seviyesine ulaştığı bilgisi de paylaştı.

Reasürans maliyetleri üç kat arttı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun (TBF) ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar için deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’ta ziyaretlerde bulunan Çakmak, burada gazetecilerin gündeme dair sorularını da yanıtladı.

Sigorta sektörünün en çok tartışılan konularından biri olan trafik sigortalarına ilişkin yöneltilen bir soru üzerine, trafik sigortasında ocak ayında yine zarar yazdıklarını açıklayan Çakmak, buna karşın zorunlu trafik sigortası poliçesi kesmeye devam ettiklerini belirterek “Trafikte yılın ilk ayında da zarar yazmamıza karşın biz yine de teknik karlılıkta kardayız. Bu portföyümüzü iyi yönettiğimizi gösteriyor” diye konuştu.

Dünyada reasürans maliyetlerindeki büyük artış 2024’te sigorta poliçe prim fiyatlarına da yansımaya başladı. Bu yıl 600 milyon euro tutarında riski güvence altına aldıklarını açıklayan Çakmak, “Bu riskin 50 milyon euroluk tutarını kendi öz kaynaklarımızdan biz karşıladık. Kalan 550 milyon euroluk kısmını ise reasürans firmalarına devrettik. Geçen yıla göre döviz bazında (euro) maliyetlerimiz üç kat artış gösterdi” ifadelerini kullandı.

"Talep eden firmalara sigorta yapıyoruz”

Son günlerde sanayi kesiminden “sigorta şirketleri işletmelere sigorta yapmıyor” yönünde ciddi eleştiriler gelmeye başladı. Basın toplantısında bu eleştirilerin hatırlatılması üzerine Çakmak, “Türkiye Sigorta olarak biz talep eden firmalara sigorta yapıyoruz. Ancak bu sigortaları yaparken, o işletmelerin örneğin yangın konusunda gerekli önlemleri almasını ve şartları sağlamasını talep ediyoruz.

Poliçe kesmeden önce firmalarda incelemeler yapıyoruz, standartlara uyan tüm işletmelerin sigorta taleplerini de karşılıyoruz. Örneğin geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesinden iki işletme sigorta için başvuruda bulundu. İncelemelerimizi tamamlayıp poliçemizi hazırlayıp sunduk. Ancak geçen yıla göre üç kat artan reasürans maliyetlerinin de etkisiyle çıkan prim pahalı geldi sanıyorum kendileri sigorta yaptırmaktan vazgeçti” dedi.

350 depremzedeyi ağırlıyor

Deprem bölgesinde 6,5 milyar TL hasar ödemesi yapan Türkiye Sigorta, hayat sigortası branşında ise 378,3 milyon TL ödedi. Şirket, bugüne kadar bölgede toplam 1 milyon 742 adet poliçeye imza atarken, bu rakam şirketin toplam poliçe üretiminin yüzde 13’üne karşılık geliyor. Depremzedelerin barınma sorununa çözüm olmak üzere başlatılan “Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası” kapsamında ise firma 2838 konuta, 70,7 milyon TL tutarında teminat sağladı. Türkiye Sigorta ayrıca; Türkiye Sigorta Dayanışma Obası’ndaki 90 Kırgız çadırında, 350 depremzedeyi ağırlamaya devam ediyor.

Deprem bölgesine basketbol sahası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Türkiye Sigorta, deprem bölgesindeki çocuklar ve gençler için ‘Spor birleştirir, birlik iyileştirir’ diyerek; ilki Kahramanmaraş olmak üzere Hatay, Adıyaman ve Gaziantep Nurdağı’nda 3x3 basketbol sahaları kuruyor. Açık basketbol sahalarının ilki Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi içinde yapılacak. Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, “Bizler hem eski milli basketbolcular hem de ülkemiz basketbol yöneticileri olarak inanıyoruz ki gençlerimizin ve çocuklarımızın rehabilitasyonunda sporun payı çok büyük” dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak ise “Depremin ilk gününden itibaren sahada, bölgedeki dağıtım kanallarımızın ve sigortalılarımızın yanındayız. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için TBF ile yeni bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda basketbol sahalarıyla birlikte gençler için forma, top gibi malzeme desteği de sağlayacağız” diye konuştu.