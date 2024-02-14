Türk Nippon Sigorta, engelsiz web sitesi projesini hayata geçirdi

Türk Nippon Sigorta'nın yeni web sitesi (WCAG) 2.2 standartlarına göre AA seviyesinde erişilebilir olarak geliştirildi. Site, mobil cihazlardan da kolaylıkla kullanılabiliyor.

Öte yandan yeni tasarımda engelli kullanıcıların, ekran okuma, kontrast ayarları, yazı karakteri ayarları gibi ihtiyaç duyabilecekleri özellikleri herhangi bir ekran okuma programı olmadan yapabilmesini sağlayan bir aracı (widget) web sitesine entegre etti. Yeni web sitesinin hayata geçirilmesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, “Uzun bir çalışma sonunda yeni sitemizi devreye aldık.

Bu projede ilk amacımız müşterilerimizin kolaylıkla kullanabileceği kullanıcı dostu bir site yapmaktı. Sonrasında yaptığımız araştırmalar ve bu projedeki iş ortağımız olan MediaClick’in de önerisiyle sitemizi “Erişilebilir web sitesi” olarak hazırlamayı seçtik. Bu şekilde iş süreçlerimizdeki anlayışımızla paralel olarak, engelsiz ve tüm müşterilerimize eşit şartlarda hizmet verecek bir web sitesi hayata geçirmiş olduk. Bu projeyi aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak da görüyoruz.

Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve iş ortağımız MediaClick’e teşekkür etmek istiyorum.” dedi. Türk Nippon Sigorta Erişilebilirlik süreçlerini yürüten MediaClick Ajans Başkanı Volkan İnanç ise, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Finans sektöründeki birçok siteyi incelediğimizde, erişilebilirlik problemlerine rastladık.

Bu durum ülkemizde henüz yasal bir zorunluluk değil. Ancak toplam nüfus içerisindeki oranı %12,29’ları bulan engelli vatandaşlarımızın finansal hizmetlere erişimini daha kolay bir hale getirmenin oldukça hassas ve önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bu konuda atılan ilk adımlardan birini Türk Nippon Sigorta atmak istedi. Biz de ajans olarak, turknippon.com.tr’nin hem kullanılabilir hem de erişilebilir olması için Türk Nippon Sigorta ekibi ile güzel bir proje hayata geçirdik. Türk Nippon Sigorta’yı bu vizyoner yaklaşımı ve bu alana yapmış olduğu yatırımlar için tebrik ediyorum.