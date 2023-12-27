Türkiye Sigorta’dan sektörün aylık en yüksek prim üretimi

Türkiye Sigorta; Kasım ayı itibarıyla toplam primlerini yıllık yüzde 152 oranında artırarak 51 milyar TL’ye ulaştırırken; 6,6 milyar TL prim üretimi ile kasım ayında sektörün en yüksek prim üretimini gerçekleştirdi.

Kasım ayındaki rekor prim üretimleriyle beraber aylık bazda pazar paylarının yüzde 17 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, şöyle konuştu:

“Kasım ayında yeni bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Biz; ülkemize, dolayısıyla ekonomimize güveniyoruz; ülkemizin stratejik varlıklarına verdiğimiz güvencelerle hem kurumsal hem de bireysel sigorta alanında büyümemizi sürdürüyoruz. Kasım ayı prim üretiminde mühendislikte yüzde 1600, hastalık/sağlıkta yüzde 549, kaskoda yüzde 315, yangın (ticari ve kurumsal) branşında ise yüzde 247’lik büyüme kaydettik. Türkiye’nin öncü sigorta şirketi olarak, Ağustos – Kasım döneminde pazar payımızı yüzde 15‘ler seviyesine yükselttik. En yakın rakiplerimiz ile prim üretimi farkımız Kasım itibarıyla 11 milyar TL ve 15 milyar TL’ye yükseldi. Kasım ayında elde ettiğimiz 6,6 milyar TL prim üretimi sigortacılık sektör tarihinin aylık en yüksek performansı oldu. Bu, bizim için büyük bir gurur… Ülkemizin güçlü kurum ve kuruluşlarıyla yaptığımız iş birlikleri ile sanayicimize ve kobilerimize destek sağlarken; penetrasyonu arttıracak Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları, Kasko gibi rekabetçi ve ulaşılabilir ürünlerimizle sektörümüzde fark yaratıyor, ülkemiz insanı için üretmeye devam ediyoruz.”