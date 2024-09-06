Silifke’de tarımsal üretim çeşitlendi, tropikal meyve üretimi arttı
Türkiye’nin en güneyinde yer alması sebebiyle ilk ve erken ürün elde etmenin avantajını sağlayan Mersin’in Silifke ilçesinde, tropikal meyve ürünlerinden Guava, Avokado, Muz ve Ejder meyvesi üretimi yüzde 10’a ulaştı.
Müjde DEMİR
Silifke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gezer, Göksu Irmağı'nın zengin alüvyonlarla oluşturduğu büyük bir ovanın varlığı ile bu ova üzerinde yapılan tarımsal üretimin daha da çeşitlendiğini söyledi.
Tropikal meyveler yurt dışına da gidiyor
Silifke’nin son yıllarda adını çilek ile daha çok duyurduğunu, Türkiye’nin çilek üretiminin büyük bölümünü tek başına karşıladığını dile getiren Gezer, “İlçemiz, ülkemizde yetiştirilen neredeyse tüm tarımsal ürünlere uygun yeryüzü koşullarını bir arada taşımaktadır.
Bundan dolayı kıyılarda yoğunlaşan çilek, muz, limon, portakal, mandalina, çeltik, yerfıstığı, zeytin, domates, buğday, nohut, keçiboynuzu, yeşillik gibi ürün türlerine yükselti arttıkça nar, erik, kayısı, elma, üzüm, antepfıstığı, incir, kiraz, ceviz, badem eşlik etmektedir. Son yıllarda yapılan yatırımlarla ilçemiz topraklarında kivi, avokado, kinoa ve guava meyveleri gibi tropik tarım ürünlerinin üretimi görülmeye başlanmıştır. İlçemizde yetişen tarım ürünleri ülkemizin yanı sıra, yurt dışında Rusya, Ukrayna, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Polonya gibi ülkelere ihraç edilmektedir” ifadesini kullandı.
Çiftçilerin yaşadığı başlıca sorunlardan da bahseden Kemal Gezer, çiftçinin en büyük sorununun girdi maliyetleri ve ürünlerini satamamak olduğunu söyledi.
Gezer, üretimde çeşitliliğin fazla olmasından ve üretimde ilk sıralarda yer alan Silifke'nin üretim sıralamasında hem önde hem de gözde bir yere sahip olduğunu vurguladı. Gezer, “İlk sıralarda olmak üretimin en iyi zamanda yapılmasının, uygun zamanda hasadını ve pazarlanmasını gerektirir. Bu da gencimiz, yaşlımız ve ailemizle birlikte yoğun, sabırlı ve özverili bir çalışma temposuna bağlıdır.
Bu yoğun çalışma temposu sırasında ürünlerin toplanması, alım merkezi veya depolara nakledilmesinden üretim ve hasat zamanının yoğun işçilik gerektirmesi ve tarım işçilerinin tarlalara sevk ve idaresinde mevsimlik olarak şehir dışından gelen tarım işçilerinin yaşam alanlarının belirlenmesinde tarım ve hayvancılık alanlarında karşılaştığımız bu ve benzeri sorunlar” dedi.