Silifke’de tarımsal üretim çeşitlendi, tropikal meyve üretimi arttı

Müjde DEMİR



Silifke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gezer, Göksu Irmağı'nın zengin alüvyonlarla oluşturduğu büyük bir ovanın varlığı ile bu ova üze­rinde yapılan tarımsal üretimin daha da çeşitlendiğini söyledi.

Tropikal meyveler yurt dışına da gidiyor

Silifke’nin son yıllarda adı­nı çilek ile daha çok duyurduğu­nu, Türkiye’nin çilek üretimi­nin büyük bölümünü tek başına karşıladığını dile getiren Gezer, “İlçemiz, ülkemizde yetiştirilen neredeyse tüm tarımsal ürünle­re uygun yeryüzü koşullarını bir arada taşımaktadır.

Bundan do­layı kıyılarda yoğunlaşan çilek, muz, limon, portakal, mandalina, çeltik, yerfıstığı, zeytin, domates, buğday, nohut, keçiboynuzu, ye­şillik gibi ürün türlerine yükselti arttıkça nar, erik, kayısı, elma, üzüm, antepfıstığı, incir, kiraz, ceviz, badem eşlik etmektedir. Son yıllarda yapılan yatırımlarla ilçemiz topraklarında kivi, avo­kado, kinoa ve guava meyveleri gi­bi tropik tarım ürünlerinin üre­timi görülmeye başlanmıştır. İl­çemizde yetişen tarım ürünleri ülkemizin yanı sıra, yurt dışın­da Rusya, Ukrayna, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Polonya gibi ülkelere ihraç edil­mektedir” ifadesini kullandı.

Çiftçilerin yaşadığı başlıca so­runlardan da bahseden Kemal Gezer, çiftçinin en büyük soru­nunun girdi maliyetleri ve ürün­lerini satamamak olduğunu söy­ledi.

Gezer, üretimde çeşitliliğin fazla olmasından ve üretimde ilk sıralarda yer alan Silifke'nin üretim sıralamasında hem ön­de hem de gözde bir yere sahip olduğunu vurguladı. Gezer, “İlk sıralarda olmak üretimin en iyi zamanda yapılmasının, uygun zamanda hasadını ve pazarlan­masını gerektirir. Bu da genci­miz, yaşlımız ve ailemizle bir­likte yoğun, sabırlı ve özverili bir çalışma temposuna bağlıdır.

Bu yoğun çalışma temposu sırasın­da ürünlerin toplanması, alım merkezi veya depolara nakledil­mesinden üretim ve hasat zama­nının yoğun işçilik gerektirme­si ve tarım işçilerinin tarlalara sevk ve idaresinde mevsimlik olarak şehir dışından gelen tarım işçilerinin yaşam alanlarının be­lirlenmesinde tarım ve hayvan­cılık alanlarında karşılaştığımız bu ve benzeri sorunlar” dedi.