Sofranın ötesinde köklü bir mirasa sahip çıkılıyor
Osmanlı’nın ilk başkenti olmasıyla birlikte yemek kültürü güç kazanan Bursa’da saray, imaret, esnaf ve tüccar mutfakları aynı şehirdeydi. İmaretler aracılığıyla bir sofradan ziyade gastronomi kimliği kazanan kentte; yüzyıllara dayanan köklü yemek kültürü mirasına birbirinden farklı etkinliklerle sahip çıkılıyor.
Nezaket ÇETİN
Bir şehri hatırladığımızda zihnimizde önce ne beliriyor? Paris denildiğinde Eyfel Kulesi, İstanbul denildiğinde Boğaz…Bursa denildiğinde ise Uludağ’ın karlı dorukları, Ulu Camii’nin kubbeleri ve hiç kuşkusuz bir tat beliriyor; tereyağıyla kızarmış pide üzerinde döner, domates sosu ve yoğurtla tamamlanan İskender kebabı.
Bursa’yı gastronomi açısından farklı kılan da tam olarak bu. Kentin mutfak kültürü yalnızca restoran menülerinden oluşmuyor. Hanlarda, imaretlerde, çarşı dükkânlarında ve ev mutfaklarında şekillenen bu kültür; tarımdan üretime, ticaretten turizme uzanan güçlü bir miras taşıyor.
Tarihten sofraya uzanan derinliği olan bir mutfak
Bursa’nın gastronomik kimliği, Osmanlı’nın ilk başkenti olmasıyla birlikte güç kazanıyor. Başkent kimliğiyle saray, imaret, esnaf ve tüccar mutfakları aynı şehirde buluşuyor. İmaretler aracılığıyla yemek kültürü geniş kesimlere ulaşırken, hanlar ve çarşılar da kentin mutfak kültürünün gelişmesinde önemli rol oynuyor. İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olan Bursa’da baharat, kuru meyve, tahıl ve şeker gibi ürünlerin ticareti, kentin sofra kültürünü çeşitlendiriyor. Yüzyıllar boyunca farklı üretim ve ticaret kanallarının buluşması, Bursa mutfağının zengin yapısının temelini oluşturuyor.
Bir tabakta şehrin hikayesi
Bursa gastronomisinin en güçlü simgesi İskender kebabı olarak öne çıkıyor. 19’uncu yüzyılda Kayhan Çarşısı’nda ortaya çıkan Bursa döner kebabı; pide, döner, domates sosu, tereyağı ve yoğurdun bir araya gelmesiyle kentin en tanınan lezzetlerinden birini oluşturuyor. Bursa döner kebabının coğrafi işaretle korunması da geleneksel üretim biçiminin taşıdığı değeri ortaya koyuyor. Bursa mutfağının bir diğer güçlü temsilcisi İnegöl köftesi de ilçenin adıyla özdeşleşen önemli lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Bursa’nın gastronomi mirasında kestane şekeri özel bir yere sahip.
Uludağ’ın eteklerinde yetişen kestanenin şekerleme geleneğiyle buluşmasıyla ortaya çıkan kestane şekeri, zaman içinde Bursa’nın en bilinen hediyelik lezzetlerinden biri haline geldi. AB'nin coğrafi işaret tescili alan ürünler arasında bulunuyor. Kent mutfağının daha az bilinen ancak karakteristik lezzetlerinden biri de süt helvası. Fırında üzerinin kızartılmasıyla kendine özgü bir lezzet kazanan süt helvası, Bursa’nın geleneksel tatlıları arasında yer alıyor.
Çarşıdan sofraya uzanan zengin çeşitler mevcut
Bursa mutfağı elbette İskender ve kestane şekeriyle sınırlı değil. Tahinli pide, cantık, pideli köfte, Mihaliç peyniri, Kemalpaşa tatlısı, Bursa siyah inciri, Gemlik zeytini ve üzüm şırası kentin mutfak kültürünün farklı katmanları arasında yer alıyor. Bu çeşitlilik, Bursa’nın gastronomik zenginliğinin yanı sıra güçlü tarımsal üretim kapasitesini de ortaya koyuyor. Zeytinden incire, şeftaliden armuda, kestaneden biber ve enginara kadar pek çok yerel ürün, tarladan sofraya uzanan zincirin önemli parçaları arasında bulunuyor.
Coğrafi işaretli ürünler ve gastronomi ekonomisi
Öte yandan, Bursa’da gastronomiye dayalı bir ekonomik model inşa edilirken bunu destekleyen başat alanlardan birinin de coğrafi işaretli ürünler olduğu unutulmamalı. 2026 itibarıyla Bursa’nın coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 38’e ulaştı. Bu tablo, Bursa’nın mutfak kültürünün yalnızca geçmişten kalan bir miras olmadığını gösteriyor. Kentin gastronomi değerleri tarımdan üretime, gıdadan turizme kadar geniş bir ekonomik alan oluşturuyor. Bursa’nın sofrası bu nedenle yalnızca yemeklerden oluşmuyor. Her tabakta kentin tarihi, her üründe toprağı, her tarifte kuşaktan kuşağa aktarılan birikimi bulunuyor. Bu miras, Bursa’nın gastronomisini bir yeme-içme kültürünün ötesine taşıyor.
Gastronomi yalnızca yemek değil
Gastronomiyi yalnızca yeme-içme sektörü üzerinden değerlendirmek, Bursa’nın sahip olduğu potansiyelin önemli bir bölümünü gözden kaçırmak anlamına geliyor. Gastronomi; tarımsal üretim, gıda sanayisi, esnaf kültürü, istihdam, turizm ve yerel kimlikle doğrudan ilişki taşıyor. Bursa’nın mutfak kültürünün temel gücü de yerel üretim ile geleneksel zanaatın birbirini tamamlamasında yatıyor. Mevsiminde üretim, yerel ürünlerin kullanımı, pazar ve çarşı kültürü ile geleneksel üretim yöntemleri bu mirasın devamlılığını sağlıyor.
Ayrıca, gastronomi turizminin dünya genelinde giderek önem kazanması Bursa için de yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. Ziyaretçiler yalnızca tarihi yapıları görmekle yetinmiyor, gittikleri kentin kültürünü sofrada deneyimlemek de istiyor. Bursa’nın tarihi, doğal zenginlikleri ve güçlü mutfak kültürü bu açıdan birbirini tamamlıyor.