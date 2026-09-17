Sofranın ötesinde köklü bir mirasa sahip çıkılıyor

Nezaket ÇETİN

Bir şehri hatırladığımız­da zihnimizde önce ne be­liriyor? Paris denildiğinde Eyfel Kulesi, İstanbul denildiğin­de Boğaz…Bursa denildiğinde ise Uludağ’ın karlı dorukları, Ulu Ca­mii’nin kubbeleri ve hiç kuşkusuz bir tat beliriyor; tereyağıyla kızar­mış pide üzerinde döner, domates sosu ve yoğurtla tamamlanan İs­kender kebabı.

Bursa’yı gastrono­mi açısından farklı kılan da tam olarak bu. Kentin mutfak kültürü yalnızca restoran menülerinden oluşmuyor. Hanlarda, imaretler­de, çarşı dükkânlarında ve ev mut­faklarında şekillenen bu kültür; ta­rımdan üretime, ticaretten turiz­me uzanan güçlü bir miras taşıyor.

Tarihten sofraya uzanan derinliği olan bir mutfak

Bursa’nın gastronomik kimliği, Osmanlı’nın ilk başkenti olmasıy­la birlikte güç kazanıyor. Başkent kimliğiyle saray, imaret, esnaf ve tüccar mutfakları aynı şehirde bu­luşuyor. İmaretler aracılığıyla ye­mek kültürü geniş kesimlere ula­şırken, hanlar ve çarşılar da kentin mutfak kültürünün gelişmesinde önemli rol oynuyor. İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olan Bursa’da baharat, kuru meyve, ta­hıl ve şeker gibi ürünlerin ticareti, kentin sofra kültürünü çeşitlendi­riyor. Yüzyıllar boyunca farklı üre­tim ve ticaret kanallarının buluş­ması, Bursa mutfağının zengin ya­pısının temelini oluşturuyor.

Bir tabakta şehrin hikayesi

Bursa gastronomisinin en güç­lü simgesi İskender kebabı olarak öne çıkıyor. 19’uncu yüzyılda Kay­han Çarşısı’nda ortaya çıkan Bursa döner kebabı; pide, döner, doma­tes sosu, tereyağı ve yoğurdun bir araya gelmesiyle kentin en tanınan lezzetlerinden birini oluşturuyor. Bursa döner kebabının coğrafi işa­retle korunması da geleneksel üre­tim biçiminin taşıdığı değeri orta­ya koyuyor. Bursa mutfağının bir diğer güçlü temsilcisi İnegöl köf­tesi de ilçenin adıyla özdeşleşen önemli lezzetlerden biri olarak öne çıkıyor. Bursa’nın gastronomi mi­rasında kestane şekeri özel bir ye­re sahip.

Uludağ’ın eteklerinde ye­tişen kestanenin şekerleme gele­neğiyle buluşmasıyla ortaya çıkan kestane şekeri, zaman içinde Bur­sa’nın en bilinen hediyelik lezzet­lerinden biri haline geldi. AB'nin coğrafi işaret tescili alan ürünler arasında bulunuyor. Kent mutfa­ğının daha az bilinen ancak karak­teristik lezzetlerinden biri de süt helvası. Fırında üzerinin kızartıl­masıyla kendine özgü bir lezzet ka­zanan süt helvası, Bursa’nın gele­neksel tatlıları arasında yer alıyor.

Çarşıdan sofraya uzanan zengin çeşitler mevcut

Bursa mutfağı elbette İskender ve kestane şekeriyle sınırlı değil. Tahinli pide, cantık, pideli köfte, Mihaliç peyniri, Kemalpaşa tatlı­sı, Bursa siyah inciri, Gemlik zey­tini ve üzüm şırası kentin mutfak kültürünün farklı katmanları ara­sında yer alıyor. Bu çeşitlilik, Bur­sa’nın gastronomik zenginliğinin yanı sıra güçlü tarımsal üretim ka­pasitesini de ortaya koyuyor. Zey­tinden incire, şeftaliden armuda, kestaneden biber ve enginara ka­dar pek çok yerel ürün, tarladan sofraya uzanan zincirin önemli parçaları arasında bulunuyor.

Coğrafi işaretli ürünler ve gastronomi ekonomisi

Öte yandan, Bursa’da gastrono­miye dayalı bir ekonomik model inşa edilirken bunu destekleyen başat alanlardan birinin de coğra­fi işaretli ürünler olduğu unutul­mamalı. 2026 itibarıyla Bursa’nın coğrafi işaret tescilli ürün sayı­sı 38’e ulaştı. Bu tablo, Bursa’nın mutfak kültürünün yalnızca geç­mişten kalan bir miras olmadığını gösteriyor. Kentin gastronomi de­ğerleri tarımdan üretime, gıdadan turizme kadar geniş bir ekonomik alan oluşturuyor. Bursa’nın sofrası bu nedenle yalnızca yemeklerden oluşmuyor. Her tabakta kentin ta­rihi, her üründe toprağı, her tarifte kuşaktan kuşağa aktarılan biriki­mi bulunuyor. Bu miras, Bur­sa’nın gastronomisini bir yeme-içme kültürü­nün ötesine ta­şıyor.

Gastronomi yalnızca yemek değil

Gastronomiyi yalnızca yeme-içme sektörü üzerinden değerlendirmek, Bursa’nın sahip olduğu potansiyelin önemli bir bölümünü gözden kaçırmak anlamına geliyor. Gastronomi; tarımsal üretim, gıda sanayisi, esnaf kültürü, istihdam, turizm ve yerel kimlikle doğrudan ilişki taşıyor. Bursa’nın mutfak kültürünün temel gücü de yerel üretim ile geleneksel zanaatın birbirini tamamlamasında yatıyor. Mevsiminde üretim, yerel ürünlerin kullanımı, pazar ve çarşı kültürü ile geleneksel üretim yöntemleri bu mirasın devamlılığını sağlıyor.

Ayrıca, gastronomi turizminin dünya genelinde giderek önem kazanması Bursa için de yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor. Ziyaretçiler yalnızca tarihi yapıları görmekle yetinmiyor, gittikleri kentin kültürünü sofrada deneyimlemek de istiyor. Bursa’nın tarihi, doğal zenginlikleri ve güçlü mutfak kültürü bu açıdan birbirini tamamlıyor.