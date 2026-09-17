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Topraktan sofraya, yeni değer zincirinde lokomotif rol oynuyor

Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır, tarladan sofraya anlayışının gastronomiye yön verdiğini belirterek, şirketlerinin tarım ve hayvancılıktan elde ettiği kaynakları üretim ve catering operasyonlarıyla buluşturan entegre yapısının, tedarik süreçlerinde kontrol, izlenebilirlik ve maliyet yönetimi açısından avantaj sağladığını aktardı.

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Topraktan sofraya, yeni değer zincirinde lokomotif rol oynuyor

Gastronominin yeme-iç­me hizmetleriyle sınır­lı kalmayan son derece geniş bir ekonomik alanı tem­sil ettiğine atıfta bulunan Refe­rans Holding Genel Müdürü Fe­ray Uzunçayır; tarımsal üretim, gıda sanayii, lojistik, peraken­de, turizm ve istihdamın aynı değer zinciri içerisinde birbiri­ni tamamladığını ifade etti. Bur­sa’nın bu zincirin güçlü merkez­lerinden biri konumunda bulun­duğuna işaret eden Uzunçayır, kentin tarımsal üretim potansi­yelinin, sanayi ve hizmet altya­pısının yanı sıra köklü mutfak kültürüyle birlikte değerlendi­rilmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Gastronomi Festiva­li’nin beşinci kez düzenlenme­sini de bu açıdan önemli bulduk­larını aktaran Feray Uzunçayır; festivalin yerel üreticiler, işlet­meler, şefler, gastronomi pro­fesyonelleri ve tüketicileri aynı platformda buluşturmasının ye­nilikçi bakış açılarının yanı sıra güç birliğine dayalı sinerjiyi des­tekleyeceğine vurgu yaptı. Gast­ronominin ekonomik değer ya­ratabilmesi için yerel ürünlerin ve üretim kültürünün daha görü­nür hale gelmesi gerektiğini dile getiren Uzunçayır, Bursa’nın sa­hip olduğu potansiyelin daha ge­niş kitlelere anlatılması gerek­tiğini, bu kapsamda yapılan her etkinliğin başarıya giden yolda yeni bir kilometre taşı anlamına geldiğini bildirdi.

“Ürünün hikâyesini de anlatmaya odaklanılmalı”

Bursa’nın güçlü bir üretim coğrafyasına sahip olması saye­sinde gastronomi alanında son derece kritik bir avantaja sahip olduğu tespitini paylaşan Feray Uzunçayır, bunu ileriye taşıya­cak her türlü öneriye ise kulak verip, gerekli aksiyonların alın­ması gerektiğini bildirdi. Uzun­çayır, kentin bilinen yemekleri­nin yanında ilçeler ve kırsal böl­gelerdeki ürünlerin, geleneksel üretim yöntemlerinin ve mev­simsel çeşitliliğin de öne çıka­rılması gerektiğini söyledi. Yerel ürünlerin yalnızca hammadde olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Uzunçayır, ürünün üre­tim sürecinin ve hikâyesinin de gastronomi değerinin bir parça­sı olduğunu, bu hikayenin aynı zamanda güçlü ve güvenilir bir pazarlamanın anahtarı olduğu­nu dile getirdi.

Referans Holding’in “toprak­tan sofraya” yaklaşımının da bu anlayış üzerine kurulduğunu be­lirten Feray Uzunçayır, tarımsal üretim ile gıda hizmetleri ara­sındaki bağın güçlendirilmesine her daim önem verdiklerini söy­ledi. Ürünün kaynağının bilin­mesi, üretim süreçlerinin izlene­bilmesi ve kalitenin başlangıçtan son noktaya kadar kontrol edile­bilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Tedarik zincirinde entegrasyon avantajı

Öte yandan; Referans Hol­ding’in tarımsal üretim ve hay­vancılıktan elde ettiği kaynak­ları üretim süreçleri ve catering operasyonlarıyla buluşturduğu­nu belirten Genel Müdür Feray Uzunçayır, dikey entegrasyonun tedarik zincirinde daha fazla kontrol ve izlenebilirlik sağladı­ğını aktardı. Bu yapının verimli­lik ve maliyet yönetimine de kat­kı sunduğunu belirten Uzunça­yır, ham madde tedarikindeki dalgalanmalara karşı daha daya­nıklı bir operasyon oluşturma­yı hedeflediklerini söyledi. Yerel üreticilerle iş birlikleri ve söz­leşmeli üretim modellerinin de tedarik yapısının çeşitlendiril­mesinde rol oynadığını belirten Uzunçayır, üretimden sofraya kadar uzanan sürecin daha kont­rollü yönetilmesine odaklandık­larını ifade etti.

Gastronominin geleceği yerel üretimde

Yerel ürünleri gastronomi­nin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir değer olarak değer­lendirdiklerini belirten Feray Uzunçayır, yerel ürünün destek­lenmesinin üretici ve bölgesel ekonomi açısından da doğrudan karşılık bulduğunu söyledi. Bur­sa’nın yöresel ürünlerinin daha yüksek katma değerle değerlen­dirilmesinin hem gastronomi hem de yerel üretim açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bursa’nın gastronomi mar­kasının güçlendirilmesi için ta­rım, üretim, yerel ürünler, mut­fak kültürü ve turizmin ortak bir hikâye içerisinde ele alınması gerektiğine de dikkat çeken Fe­ray Uzunçayır, yerel üreticilerin gastronomi ekosistemine daha fazla dahil edilmesi, ürünlerin katma değerinin artırılması ve genç gastronomi profesyonelle­rinin desteklenmesinin öncelik­li alanlar arasında bulunduğunu aktardı.

Son olarak sürdürülebilirli­ğin de gastronomi politikaları­nın merkezinde yer alması ge­rektiğine işaret eden Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır; kaynakların verimli kullanılması, gıda israfının azal­tılması ve tedarik zincirinin izle­nebilirliğinin önem kazandığını belirtti.

Feray Uzunçayır; Bursa’nın ta­rımsal gücü ile köklü mutfak kül­türünün aynı değer zincirinde buluşturulmasının gastronomi­yi kent ekonomisi açısından da­ha güçlü bir alana taşıyabileceği­ni sözlerine ekledi.

Kaynak: DÜNYA - BURSA
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