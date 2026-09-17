Topraktan sofraya, yeni değer zincirinde lokomotif rol oynuyor

Gastronominin yeme-iç­me hizmetleriyle sınır­lı kalmayan son derece geniş bir ekonomik alanı tem­sil ettiğine atıfta bulunan Refe­rans Holding Genel Müdürü Fe­ray Uzunçayır; tarımsal üretim, gıda sanayii, lojistik, peraken­de, turizm ve istihdamın aynı değer zinciri içerisinde birbiri­ni tamamladığını ifade etti. Bur­sa’nın bu zincirin güçlü merkez­lerinden biri konumunda bulun­duğuna işaret eden Uzunçayır, kentin tarımsal üretim potansi­yelinin, sanayi ve hizmet altya­pısının yanı sıra köklü mutfak kültürüyle birlikte değerlendi­rilmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Gastronomi Festiva­li’nin beşinci kez düzenlenme­sini de bu açıdan önemli bulduk­larını aktaran Feray Uzunçayır; festivalin yerel üreticiler, işlet­meler, şefler, gastronomi pro­fesyonelleri ve tüketicileri aynı platformda buluşturmasının ye­nilikçi bakış açılarının yanı sıra güç birliğine dayalı sinerjiyi des­tekleyeceğine vurgu yaptı. Gast­ronominin ekonomik değer ya­ratabilmesi için yerel ürünlerin ve üretim kültürünün daha görü­nür hale gelmesi gerektiğini dile getiren Uzunçayır, Bursa’nın sa­hip olduğu potansiyelin daha ge­niş kitlelere anlatılması gerek­tiğini, bu kapsamda yapılan her etkinliğin başarıya giden yolda yeni bir kilometre taşı anlamına geldiğini bildirdi.

“Ürünün hikâyesini de anlatmaya odaklanılmalı”

Bursa’nın güçlü bir üretim coğrafyasına sahip olması saye­sinde gastronomi alanında son derece kritik bir avantaja sahip olduğu tespitini paylaşan Feray Uzunçayır, bunu ileriye taşıya­cak her türlü öneriye ise kulak verip, gerekli aksiyonların alın­ması gerektiğini bildirdi. Uzun­çayır, kentin bilinen yemekleri­nin yanında ilçeler ve kırsal böl­gelerdeki ürünlerin, geleneksel üretim yöntemlerinin ve mev­simsel çeşitliliğin de öne çıka­rılması gerektiğini söyledi. Yerel ürünlerin yalnızca hammadde olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Uzunçayır, ürünün üre­tim sürecinin ve hikâyesinin de gastronomi değerinin bir parça­sı olduğunu, bu hikayenin aynı zamanda güçlü ve güvenilir bir pazarlamanın anahtarı olduğu­nu dile getirdi.

Referans Holding’in “toprak­tan sofraya” yaklaşımının da bu anlayış üzerine kurulduğunu be­lirten Feray Uzunçayır, tarımsal üretim ile gıda hizmetleri ara­sındaki bağın güçlendirilmesine her daim önem verdiklerini söy­ledi. Ürünün kaynağının bilin­mesi, üretim süreçlerinin izlene­bilmesi ve kalitenin başlangıçtan son noktaya kadar kontrol edile­bilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Tedarik zincirinde entegrasyon avantajı

Öte yandan; Referans Hol­ding’in tarımsal üretim ve hay­vancılıktan elde ettiği kaynak­ları üretim süreçleri ve catering operasyonlarıyla buluşturduğu­nu belirten Genel Müdür Feray Uzunçayır, dikey entegrasyonun tedarik zincirinde daha fazla kontrol ve izlenebilirlik sağladı­ğını aktardı. Bu yapının verimli­lik ve maliyet yönetimine de kat­kı sunduğunu belirten Uzunça­yır, ham madde tedarikindeki dalgalanmalara karşı daha daya­nıklı bir operasyon oluşturma­yı hedeflediklerini söyledi. Yerel üreticilerle iş birlikleri ve söz­leşmeli üretim modellerinin de tedarik yapısının çeşitlendiril­mesinde rol oynadığını belirten Uzunçayır, üretimden sofraya kadar uzanan sürecin daha kont­rollü yönetilmesine odaklandık­larını ifade etti.

Gastronominin geleceği yerel üretimde

Yerel ürünleri gastronomi­nin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir değer olarak değer­lendirdiklerini belirten Feray Uzunçayır, yerel ürünün destek­lenmesinin üretici ve bölgesel ekonomi açısından da doğrudan karşılık bulduğunu söyledi. Bur­sa’nın yöresel ürünlerinin daha yüksek katma değerle değerlen­dirilmesinin hem gastronomi hem de yerel üretim açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bursa’nın gastronomi mar­kasının güçlendirilmesi için ta­rım, üretim, yerel ürünler, mut­fak kültürü ve turizmin ortak bir hikâye içerisinde ele alınması gerektiğine de dikkat çeken Fe­ray Uzunçayır, yerel üreticilerin gastronomi ekosistemine daha fazla dahil edilmesi, ürünlerin katma değerinin artırılması ve genç gastronomi profesyonelle­rinin desteklenmesinin öncelik­li alanlar arasında bulunduğunu aktardı.

Son olarak sürdürülebilirli­ğin de gastronomi politikaları­nın merkezinde yer alması ge­rektiğine işaret eden Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır; kaynakların verimli kullanılması, gıda israfının azal­tılması ve tedarik zincirinin izle­nebilirliğinin önem kazandığını belirtti.

Feray Uzunçayır; Bursa’nın ta­rımsal gücü ile köklü mutfak kül­türünün aynı değer zincirinde buluşturulmasının gastronomi­yi kent ekonomisi açısından da­ha güçlü bir alana taşıyabileceği­ni sözlerine ekledi.