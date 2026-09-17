Topraktan sofraya, yeni değer zincirinde lokomotif rol oynuyor
Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır, tarladan sofraya anlayışının gastronomiye yön verdiğini belirterek, şirketlerinin tarım ve hayvancılıktan elde ettiği kaynakları üretim ve catering operasyonlarıyla buluşturan entegre yapısının, tedarik süreçlerinde kontrol, izlenebilirlik ve maliyet yönetimi açısından avantaj sağladığını aktardı.
Gastronominin yeme-içme hizmetleriyle sınırlı kalmayan son derece geniş bir ekonomik alanı temsil ettiğine atıfta bulunan Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır; tarımsal üretim, gıda sanayii, lojistik, perakende, turizm ve istihdamın aynı değer zinciri içerisinde birbirini tamamladığını ifade etti. Bursa’nın bu zincirin güçlü merkezlerinden biri konumunda bulunduğuna işaret eden Uzunçayır, kentin tarımsal üretim potansiyelinin, sanayi ve hizmet altyapısının yanı sıra köklü mutfak kültürüyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bursa Gastronomi Festivali’nin beşinci kez düzenlenmesini de bu açıdan önemli bulduklarını aktaran Feray Uzunçayır; festivalin yerel üreticiler, işletmeler, şefler, gastronomi profesyonelleri ve tüketicileri aynı platformda buluşturmasının yenilikçi bakış açılarının yanı sıra güç birliğine dayalı sinerjiyi destekleyeceğine vurgu yaptı. Gastronominin ekonomik değer yaratabilmesi için yerel ürünlerin ve üretim kültürünün daha görünür hale gelmesi gerektiğini dile getiren Uzunçayır, Bursa’nın sahip olduğu potansiyelin daha geniş kitlelere anlatılması gerektiğini, bu kapsamda yapılan her etkinliğin başarıya giden yolda yeni bir kilometre taşı anlamına geldiğini bildirdi.
“Ürünün hikâyesini de anlatmaya odaklanılmalı”
Bursa’nın güçlü bir üretim coğrafyasına sahip olması sayesinde gastronomi alanında son derece kritik bir avantaja sahip olduğu tespitini paylaşan Feray Uzunçayır, bunu ileriye taşıyacak her türlü öneriye ise kulak verip, gerekli aksiyonların alınması gerektiğini bildirdi. Uzunçayır, kentin bilinen yemeklerinin yanında ilçeler ve kırsal bölgelerdeki ürünlerin, geleneksel üretim yöntemlerinin ve mevsimsel çeşitliliğin de öne çıkarılması gerektiğini söyledi. Yerel ürünlerin yalnızca hammadde olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Uzunçayır, ürünün üretim sürecinin ve hikâyesinin de gastronomi değerinin bir parçası olduğunu, bu hikayenin aynı zamanda güçlü ve güvenilir bir pazarlamanın anahtarı olduğunu dile getirdi.
Referans Holding’in “topraktan sofraya” yaklaşımının da bu anlayış üzerine kurulduğunu belirten Feray Uzunçayır, tarımsal üretim ile gıda hizmetleri arasındaki bağın güçlendirilmesine her daim önem verdiklerini söyledi. Ürünün kaynağının bilinmesi, üretim süreçlerinin izlenebilmesi ve kalitenin başlangıçtan son noktaya kadar kontrol edilebilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu kaydetti.
Tedarik zincirinde entegrasyon avantajı
Öte yandan; Referans Holding’in tarımsal üretim ve hayvancılıktan elde ettiği kaynakları üretim süreçleri ve catering operasyonlarıyla buluşturduğunu belirten Genel Müdür Feray Uzunçayır, dikey entegrasyonun tedarik zincirinde daha fazla kontrol ve izlenebilirlik sağladığını aktardı. Bu yapının verimlilik ve maliyet yönetimine de katkı sunduğunu belirten Uzunçayır, ham madde tedarikindeki dalgalanmalara karşı daha dayanıklı bir operasyon oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Yerel üreticilerle iş birlikleri ve sözleşmeli üretim modellerinin de tedarik yapısının çeşitlendirilmesinde rol oynadığını belirten Uzunçayır, üretimden sofraya kadar uzanan sürecin daha kontrollü yönetilmesine odaklandıklarını ifade etti.
Gastronominin geleceği yerel üretimde
Yerel ürünleri gastronominin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir değer olarak değerlendirdiklerini belirten Feray Uzunçayır, yerel ürünün desteklenmesinin üretici ve bölgesel ekonomi açısından da doğrudan karşılık bulduğunu söyledi. Bursa’nın yöresel ürünlerinin daha yüksek katma değerle değerlendirilmesinin hem gastronomi hem de yerel üretim açısından önem taşıdığını kaydetti.
Bursa’nın gastronomi markasının güçlendirilmesi için tarım, üretim, yerel ürünler, mutfak kültürü ve turizmin ortak bir hikâye içerisinde ele alınması gerektiğine de dikkat çeken Feray Uzunçayır, yerel üreticilerin gastronomi ekosistemine daha fazla dahil edilmesi, ürünlerin katma değerinin artırılması ve genç gastronomi profesyonellerinin desteklenmesinin öncelikli alanlar arasında bulunduğunu aktardı.
Son olarak sürdürülebilirliğin de gastronomi politikalarının merkezinde yer alması gerektiğine işaret eden Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır; kaynakların verimli kullanılması, gıda israfının azaltılması ve tedarik zincirinin izlenebilirliğinin önem kazandığını belirtti.
Feray Uzunçayır; Bursa’nın tarımsal gücü ile köklü mutfak kültürünün aynı değer zincirinde buluşturulmasının gastronomiyi kent ekonomisi açısından daha güçlü bir alana taşıyabileceğini sözlerine ekledi.