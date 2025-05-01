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"Sürdürülebilir tarım için acil önlem alınmalı"

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı’nda tarım sektörü için kapsamlı bir rapor sundu. İklim değişikliği ve yetersiz yağışların tarımdaki gücü azalttığını söyleyen Teke, raporda işçi sorunundan zirai donun etkilerine kadar pek çok konuda çözüm önerisinde bulundu.

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"Sürdürülebilir tarım için acil önlem alınmalı"
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Müjde DEMİR

Türkiye Odalar ve Borsa­lar Birliği (TOBB) tarafın­dan düzenlenen Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı, Baş­kan M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında Ankara’da gerçek­leştirildi. Akdeniz Bölgesi’ndeki Oda ve Borsaların yönetim kuru­lu başkanlarının katıldığı toplan­tıya, Tarsus Ticaret Borsası adına Yönetim Kurulu Başkanı Musta­fa Teke katıldı. Başkan Teke, top­lantıda bölgenin tarım sektörü­ne ilişkin temel sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren 6 baş­lıktan oluşan kapsamlı bir rapor sundu.

Başkan Teke, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bölgede­ki tarımsal verim ve kaliteyi cid­di şekilde etkilediğini belirterek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda acil adım­lar atılması gerektiğini vurgula­dı. Teke, Türkiye’nin 2040 yılın­da “çok yüksek su stresi” yaşayan 27. ülke konumuna yükseleceği­ni belirtti ve tarımsal sulamanın artık nöbetleşe yapıldığını ifade etti.

Teke’nin çözüm önerileri ara­sında vahşi sulamanın tamamen kaldırılması, modern sulama sis­temlerinin yaygınlaştırılması, ürün deseninin havzalardaki su durumu dikkate alınarak plan­lanması, kapalı devre sulama sis­temlerine geçiş ve su hasadı ya­tırımlarının kamu altyapı plan­larına dâhil edilmesi gibi önemli maddeler yer aldı.

“Tarımda işçi sorunumuz çok fazla”

Tarsus olarak 2 yıldır, hatta ne­redeyse tüm Akdeniz bölgesinde tarımda çalışan işçilerin sorunu­nun ulusal basına dahi yansıdığı­na dikkat çeken Teke, “Bu konuy­la ilgili Ocak Ayı Meclisimizde de istişarede bulunduk. 7 Şubatta önerilerimizi Birliğimize ilettik. Tarımda çalışan işçilerimizin üc­retleri ve çalışma saatlerini dü­zenleyecek yönetmeliğe ihtiyacı­mız var” diye konuştu.

“İşgücü ithaline ihtiyaç duyar hale geldik”

Teke, Türkiye’nin ihtiyaç duy­duğu işgücünün öncelikle yerli işgücünden karşılanması, bunun mümkün olmaması halinde ulus­lararası işgücünün tamamlayı­cı etkisinden faydalanılmasının esas olduğu bir dönemden geçtik­lerine vurgu yaptı. Teke, “Türki­ye’nin küresel arenadaki konu­munun yanı sıra iş gücü piyasası­nın dinamikleri ve ihtiyaçları da zaman içerisinde değişti. Bu kap­samda nitelikli yatırımcı ve iş gü­cünün ülkemize çekilmesi, yerli iş gücü arzının sınırlı kalması se­bebiyle ihtiyacın karşılanamadı­ğı alanlarda, özellikle tarım dahil yabancı iş gücünden tamamlayı­cı mahiyette faydalanılması gere­ği de doğmuştur” açıklamasında bulundu.

Ürünün paketlenmesi, depo­lanması, ihracata gönderilmesi gibi tarıma yönelik kalkınma ya­tırımlarının, tarıma dayalı des­teklerin ve bütçeden tarıma ay­rılan payın daha yüksek olma­sı gerektiğini dile getiren Teke, "Türkiye’nin üretim gücünün artırılması sadece ihracat pa­zarlarına değil, tarımın daha iyi desteklenmesine de bağlıdır. Bu noktada tarım, stratejik bir sek­tör; üretim gücümüzü korumak için tarımsal üretimimiz ve tarı­ma desteğimiz önceliğimiz olma­lıdır” diye belirtti.

“Zirai donun etkileri devam edecek”

Bölgede yaşanan zirai donun etkisinin sadece bu ile sınırlı kal­mayacağını belirten Teke, “Önü­müzdeki en az iki yıl biz bunun zararını çekeceğiz. Kamudan ek destekler talep eden üretici­lerimizin, Ziraat Bankası baş­ta olmak üzere bütün bankalar­dan borçların faizsiz ertelenmesi hususunda ve TARSİM’den özel hassasiyet niyetinde sesimiz ol­duğunuz için teşekkür ederim” dedi.

Zirai donla birlikte ihracatçı­ların pazar kaybı ve kaliteli ürü­ne ulaşımının da sıkıntıya girdi­ğine atıfta bulunan Teke, “Ülke­mizden ihraç edilen taze sebze ve meyve numunelerinde yapılan analiz ücretleri 01/01/2025 tari­hinden itibaren yeniden düzen­lenmiştir.

Bu noktada ihracatta özel istek analiz fiyatları 2024 yılında KDV dahil 1.414,00 TL’si olan pestisit analizi (2025 yılı fi­yat listesinde görülebileceği üze­re, gıda ürünlerinde çift cihaz – GC-MS ve LC-MS– pestisit tara­ma ücretleri) 2025 yılında KDV dahil 4.320,00 TL’sine yüksel­miştir. Endişe ve taleplerini di­le getiren Meclis Üyelerimiz, yaş meyve sebze ihracatındaki özel istek analiz fiyatlarının önemli oranda maliyet artışına neden ol­duğunu vurgulamaktadır. Bu dü­zenlemenin, zaten maliyet bas­kısı altındaki sektörün üzerinde yeni ilave yük oluşturacağı belir­tilerek, ihracatçı açısından yeni­den değerlendirilmesi talep edil­mektedir” ifadesini kullandı.

Başkan Teke, mevsimlik tarım işçilerinin ücret ve çalışma süre­lerindeki belirsizliklerin son yıl­larda iş bırakma eylemlerine dö­nüştüğünü, bu durumun da hem üretici hem ihracatçı üzerinde ciddi baskılar yarattığını ifade et­ti. Teke, yasal düzenlemelerle iş­çilerin asgari brüt ücret üzerin­den çalıştırılmasının sağlanması, azami ücret sınırının belirlenme­si ve günlük çalışma saatlerinin iş kanunu ile uyumlu hale getiril­mesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL