Suriye’ye ihracatta “yüksek risk sınıflaması”
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, “Suriye’nin, Türk Eximbank risk sınıflandırmasında en yüksek risk grubu olan 7’nci kategoride yer alması; ihracatçılarımızın karşısına önemli bir finansal ve bürokratik engel olarak yüksek prim oranlarını çıkarıyor” dedi.
Ferit PARLAK
Türkiye ve Suriye hükümetlerinin çabalarıyla canlanan ticaret koridorlarının, 10 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşımı kolaylaştırdığına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, “Ancak savaşın yıkıcı etkilerinin geride kalmaya başladığı ve yeniden imar bütçelerinin devreye girdiği yeni dönemde devam eden risk sınıflandırması gibi kısıtlayıcı uygulamalar, işletmelerin hareket alanını daraltıyor. Suriye’nin, Eximbank nezdinde riskli ülkeler kapsamından çıkarılmasının tam zamanı olduğunu düşünüyoruz. İhracat kredi sigortası süreçlerinde esneklik sağlanması ve pazara özel Eximbank destek mekanizmalarının ivedilikle kurgulanması gerektiğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.
1,5 milyar dolarlık ihracat yapıyorduk
Yılmaz, ihracatçıların risk primi yükünü hafifletecek ve rekabetçi gücünü pekiştirecek bu adımlar, hem Türk makine sektörünün bölgedeki lider varlığını teminat altına alacak hem de Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine çok daha etkin biçimde omuz vermemizi sağlayacağına vurgu yaparak, “İç savaş öncesinde yıllık ortalama 1,5 milyar dolarlık makine ithalatı gerçekleştirilen Suriye pazarında, on yılı aşkın süredir devam eden yıkıcı çatışmalar sanayi yatırımlarını sekteye uğratarak ticari anlamda önemli bir potansiyelin israf edilmesine neden olmuştu.
Ancak ülkenin 2025’te yeniden toparlanma evresine girmesiyle birlikte; Suriye’nin toplam makine ithalatının önceki yılın iki katına çıkarak güçlü bir sıçrama yapması ve 378 milyon dolara ulaşması, sahadaki teknolojik yenilenme ve altyapı ihtiyacının ne denli bir ivme kazandığının somut kanıtı oldu” dedi.
Yeni düzenlemeler şart
Yılmaz, “Türk makine sektörü 2010’da beşinci sırada yer aldığı bu pazarda; 2025’te önceki yıla göre yüzde 174,6 artışla 148 milyon dolara ulaşarak Çin’i geride bırakıp birinci sıraya yerleşti. Ancak pazarda metal, plastik, gıda ve tekstil makineleri başta olmak üzere kilit sanayi kollarında ihtiyaç artarken, Çinli ve Avrupalı üreticilerin pay kapma mücadelesi de alevleniyor. İç savaşın zorlu koşullarında dahi sahayı terk etmeyerek pazar liderliğini ele geçiren Türk makine sektörü için rekabet koşullarına uygun bazı yeni düzenlemeler gerekiyor” diye konuştu.
Çift taraflı maliyet
İhracatçıların Suriye ile ticarette yaşadıkları sorunları tespit etmek üzere üye firmalarla istişarelerde bulunduklarını ifade eden Yılmaz, “Suriye gümrüklerinde ton başına alınan vergilerin 10 katına çıkması ve Türk ürünlerinin Uzak Asya ürünleriyle aynı gümrük tarifesine tabi tutulması, bazı alt sektörlerimizi fazlasıyla etkiledi. Özellikle niteliği gereği büyük kütleye sahip makineler hem ağırlık hem de değer bazlı gümrük vergileri nedeniyle, iki yönlü maliyete katlanmaya başladı” açıklamasında bulundu.
Bankacılık kanalları çalışmayınca
Yılmaz, “Operasyonel anlamda bir diğer sıkıntı da ödeme kanalları konusundaki çeşitlilik konusunda. Doğrudan bankacılık kanalları çalışmadığı için ülkemize döviz büroları üzerinden yapılan transferler, ihracatçının döviz dönüşüm desteklerinden mahrum kalmasına yol açıyor. Bunların çözümsüz konular olmadığını, Bakanlıklarımızın kademeli bir şekilde çözüm için çabaladığının farkındayız. Bu noktada önemli olan sahada olmaya devam etmek, Suriye’deki alıcı firmaların rakiplerimizin markajından etkilenmemesini sağlamak.
Bu amaçla Ağustos ayı sonunda düzenlenecek olan ve Türkiye’nin milli katılım organizasyonu gerçekleştireceği 63. Şam Uluslararası Fuarı’na titizlikle hazırlanıyoruz. Şam’daki temaslarımızda Türkiye ile ticari ortaklığın nasıl bir kazan-kazan modeli yaratacağını, Suriyeli firmalara birebir anlatacağız” ifadelerini kullandı.
İlk 7 ay ihracatı 16,5 milyar dolar
Bu arada Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından paylaşılan makine imalat sanayi konsolide verilerine göre, yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatı 16,5 milyar dolar oldu.
Suriye’nin toplam makine ithalatının önceki yıla göre iki katına çıktığı 2025 yılında, Türk makine sektörünün Suriye pazarında birinci sıraya yerleştiğine dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, “Hızla büyüyen Suriye pazarında Çinli ve Avrupalı üreticilerin pay kapma mücadelesi alevleniyor. İç savaşın zorlu koşullarında dahi sahayı terk etmeyerek pazar liderliğini ele geçiren Türk makine sektörü için rekabet koşullarına uygun bazı yeni düzenlemeler gerekiyor” dedi.
Yılmaz, “Miktar bazında düşüş yaşansa da ihracat birim fiyatlarındaki yüzde 9 yükseliş, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 1,7 artış getirdi. En fazla makine ihracatı yapılan iki ülke yüzde 8,4 artışla 2 milyar dolar seviyesine yaklaşan Almanya ile ihracatın yüzde 28,9 yükselerek 1,4 milyar dolar seviyelerine geldiği ABD oldu. 7 aylık dönemde makine ihracatının 95 milyon dolara yaklaştığı Suriye pazarında ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51,4’lük bir artış yakalandı” diye konuştu.