Sürücüsüz otomobiller geliyor! Elon Musk robotaksi için tarih verdi

Tesla CEO’su Elon Musk, elektrikli araç üreticisinin yatırımcıları ve hayranları tarafından uzun zamandır beklenen robotaksiler için yeni bir tarih verdi.

Musk, salı günü X’te yaptığı paylaşımda, Tesla’nın robotaksi halka açık test sürüşlerinin 22 Haziran’da Texsas eyaletinin Austin kentinde başlamasının planlandığını söyledi.

Musk, ilk sürücüsüz Tesla’nın, teknoloji milyarderinin doğum günü olan 28 Haziran’da Austin fabrikasından bir müşterinin evine doğru yola çıkacağını da sözlerine ekledi.

Musk daha önce de robotaksiler için haziran ayına işaret etmiş ancak henüz kesin bir tarih belirlememişti.

Yeni tarihi X üzerinden duyurdu

Musk, X’te bir kullanıcının robotaksilerin ilk halka açık sürüşlerin ne zaman başlayacağını sorması üzerine uzun süredir merakla beklenen otonom robotaksi projesiyle ilgili yeni bir tarih verdi.

Musk şu anki planın 22 Haziran olduğunu söyledi. Musk, “Güvenlik konusunda aşırı paranoyak davranıyoruz, bu nedenle tarih değişebilir” dedi.

Musk, Tesla fabrikasından bir müşterinin evine ilk sürücüsüz yolculuğun ise doğum günü olan 28 Haziran’da gerçekleşeceğini söyledi.

Tesla otonom araçlara odaklandı

Elon Musk, Tesla'nın daha ucuz elektrikli araç geliştirme planlarından vazgeçerek yönünü otonom araçlara çevirdi.

Şirketin değerlemesinin büyük bir kısmı da bu vizyona dayandı.

Ancak otonom araçların (AV) ticarileştirilmesi; güvenlik endişeleri, sıkı düzenlemeler ve artan yatırım maliyetleri nedeniyle süreç oldukça zorlu geçti ve pek çok kişi Tesla'nın bu planlarına şüpheyle yaklaşıyor.