Başak Nur GÖKÇAM

Eresin, yabancı ziyaretçilere karşı vize kolaylığı sağlanmasıyla ziyaretçi profilinin ve sayısının daha da artacağını söyledi. İstanbul’da kronik hale gelen taksi sorununa da değinen Müberra Eresin, “Turizmciler olarak taksi sorununu Dubai’de, Londra’da, Berlin’de, tüm Avrupa kentlerinde olduğu gibi çözülmesini bekliyoruz.

Taksi sorunu turizmi baltalıyor” diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2023’te İstanbul’un 17,3 milyon ziyaretçi ağırladığını söyledi. İmamoğlu, “İstanbul’un turizmden aldığı payı artırmaya yönelik önemli işler yapmak zorundayız” dedi.