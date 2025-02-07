Tarım, gıda ve içecekte dış ticaret fazlası yüzde 76,3 arttı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Tarım, gıda ve içecek sektörü, ihracatını istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Sektörün ihracatı son 6 yılda 10 milyar dolardan fazla artış gösterdi. Sektörün 2024 yılında dış ticaret fazlası yüzde 76,3 artış gösterdi ve 9,4 milyar dolar fazla verdi. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 5,3 milyar dolar seviyelerindeydi.

Sektörlerin ihracatı, 12 aylık dönemde yüzde 4 artışla 26,4 milyar dolardan, 27,6 milyar dolara yükseldi. İthalat ise söz konusu dönemde yüzde 13,6 azalışla 21,1 milyar dolardan 18,2 milyar dolara geriledi. Rekabetçiliğin arttığı bu dönemde ihracatın artış göstermesi önemli bir gelişme olarak yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Dış Ticaret Verilerine ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) verileri yayımlandı.

Aralık 2024 itibarıyla 12 aylık dönemde, ihracatını en çok artıran sektör 3 milyar dolarla şeker ve şekerli mamuller sektörü oldu. Sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 artış gösterdi. Yılın ilk 12 ayında ihracatını yüzde 39 artırmayı başaran şert kabuklu meyveler sektörü ise 2.7 milyar dolarlık ihracatla ikinci sırada yer aldı. Ocak-aralık döneminde ihracatı yüzde 2,3 artan yaş meyve sektörü 2.5 milyar dolarlık ihracatla üçüncü sırada yer buldu.

Un ihracatı yüzde 20,8 düştü

Yine geçen yıl ihracatta öne çıkan ürünler sıralamasında yüzde 51,9’lik artışla fındık içi ilk sırada yer aldı. Fındık içi ihracatı 1,4 milyar doları aştı. İkinci sıradaki buğday unu ihracatında da yüzde 20,8 düşüş yaşandı. Buğday unu ihracatı 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayçiçeği yağı ihracatı da 890 milyon dolarlık değeriyle üçüncü sırada kendisine yer buldu. Söz konusu ürünün ihracatında yüzde 6 düşüş görüldü.

Yılın 12 aylık döneminde en çok ithalatı gerçekleştirilen ürün, yüzde 4 artarak, 1,7 dolarla soya fasulyesi oldu. Buğday ithalatında da yüzde 69 gerileme yaşandı. Buğday ithalatı 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayçiçeği ithalatı ise 1 milyar dolarda kaldı. Ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 21’lik düşüş görüldü.

İthalatta Rusya öne çıktı

Sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında ihracatın yüzde 5,6 arttığı Irak, 3,4 dolarla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yer alan Almanya yapılan ihracat yüzde 17,7 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı. Üçüncü sırada 1,7 milyar dolarla Rusya yer aldı. Rusya’ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azaldı.

En çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında da ilk sırada ithalatın geçen yıla göre yüzde 43,2 azaldığı Rusya geldi. Rusya’dan yapılan ithalat 2,7 milyar dolar oldu. İkinci sıra, 1,7 milyar dolarlık ithalat ile Brezilya oldu. Brezilya’dan yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azaldı. Yüzde 38.5 azalışla 1,7 milyar dolarlık ithalatın yapıldığı Ukrayna ise üçüncü sırada yer aldı.

Hayvan yemleri ithalatın yüzde 28’ni oluşturdu

Geçen yıl en çok ithalat yapılan sektörler sıralamasında 5,1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirilen hayvan yemi sektörü ilk sırada yer aldı. Sektörün ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 yükseliş gösterdi. İthalatta ikinci sıra ise 3 milyar dolarla bitkisel yağ sektörünün oldu. Sektörün ithalatı yüzde 14,4 azaldı. Üçüncü sıradaki un sektörünün ithalatında da yüzde 63,1 düşüş yaşandı. Un sektörü 1.3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.