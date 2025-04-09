Tarım sektörünün paydaşları Konya'da buluştu

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merke­zi'nde başlayan Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenen Konya Tarım Fuarı, tarım sektö­rünün tüm paydaşlarını bir ara­ya getirerek en son teknolojile­ri, yenilikçi ürünleri ve tarımsal mekanizasyon çözümlerini ser­gileyecek. 20 ülkeden 436 firma ve firma temsilciliği katılımıyla, 100’ün üzerinde ülkeden 200 bi­ni aşkın profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı planlayan fuar bu yıl yine rekorlar kırmayı hedefliyor.

Açılış konuşmasını gerçekleş­tiren Konya Ticaret Odası Yöne­tim Kurulu Başkanı Selçuk Öz­türk, “Dünyanın sayılı tarım fu­arları arasında yer alan Konya Tarım Fuarı’nın 21’incisini dü­zenleyerek, küresel ekonominin çekim merkezi olan şehrimizi bir kez daha tarım sektörünün uluslararası buluşma merkezi haline getirdik.

Bu yıl fuarımızı; tamamı dolu 6 holümüzün yanı sıra, fuaye alanında açılan stant­larla birlikte kapalı ve açık alan­larımız olmak üzere toplam 100 bin metrekarelik bir alanda ger­çekleştiriyoruz. Konya özel sek­törünün dış dünyaya açılan pen­ceresi olan Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlediğimiz fuarların, şeh­rimizin ve ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşmasında kritik bir role sahip olduğunu düşünü­yoruz” dedi.

“Tarım makine parçalarını Konyalı sanayiciler üretiyor”

2002 yılında Türkiye ihraca­tından aldığı pay binde 3 seviye­lerinde olan Konya’nın, bugün yüzde 1,5 seviyelerine ulaşma­sında fuarlarımızın büyük kat­kısı vardır diye konuşan Öztürk, “Konya olarak artık hedefimiz Türkiye ihracatından yüzde 3 pay almaktır. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya ve fuarlarımızın etkisini artırmaya devam ede­ceğiz.

Şehrimizin küresel eko­nomide aldığı payın artmasında lokomotif sektörlerden biri ta­rım ve tarımsal mekanizasyon sektörüdür. Ayrıca, yıl içerisin­de Konya’nın en fazla ziyaretçi ağırladığı etkinlik olan Tarım Fuarı sayesinde sadece tarım de­ğil, hizmetler sektörü de büyük bir hareketlilik kazanmakta­dır. Fuar süresince artan yaban­cı ziyaretçi sayısı ve düzenle­nen ticari alım heyetleriyle bir­likte Konya’ya önemli miktarda finansal girdi sağlanmaktadır. Konya’daki tarım makineleri üreticilerimiz; hasat makineleri, gübre dağıtma makineleri, ekim makineleri ve seyyar süt sağım makineleri üretiminde Türkiye birincisidir.

Traktör, pulluk ve su pompası üretiminde ise ikinci sıradadır. Traktörlerde kullanılan parça­ların yüzde 80’i, tarım makine­lerinde kullanılan parçaların ise yüzde 90’dan fazlası Konyalı sa­nayicilerimiz tarafından üreti­lebilmektedir. Türkiye’nin tarım makineleri ve aletleri ihracatı­nın yüzde 15’ini gerçekleştiren Konya, sektörde en çok ihracat yapan üçüncü il konumundadır.

Sektörün küresel rekabet gü­cünü artırmak için üreticileri­miz teknoloji odaklı dönüşüm konusunda büyük bir özveriyle çalışmaktadır ”dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İb­rahim Yumaklı ise yaptığı ko­nuşmada “Konya sadece tarım­da değil tarım teknolojilerinde de önemli bir üs haline gelmiş­tir” diye belirtti. Yumaklı sözle­rine şu şekilde devam etti: “Sür­dürülebilirlik, su kaynaklarının etkin kullanıldığı, yerli üretimin desteklendiği ortamda üretici­lerimizin yanındayız. Tarımın geleceği teknolojinin ve inovas­yonun ışığında şekillenecektir. İnovasyon, sürdürülebilirlik, yerli üretim temel değerlerimiz­dir. Üreticilerimizin modern verimli üretimler yapması için desteğimiz devam edecektir.”