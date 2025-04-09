Tarım sektörünün paydaşları Konya'da buluştu
21. Konya Tarım Fuarı Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’nın, Kenya, Zimbabwe ve Senegal Tarım Bakanları ile Gana ve Burkina Faso Tarım Bakan Yardımcılarının katılımıyla gerçekleşen törenle kapılarını açtı.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde başlayan Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından düzenlenen Konya Tarım Fuarı, tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirerek en son teknolojileri, yenilikçi ürünleri ve tarımsal mekanizasyon çözümlerini sergileyecek. 20 ülkeden 436 firma ve firma temsilciliği katılımıyla, 100’ün üzerinde ülkeden 200 bini aşkın profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmayı planlayan fuar bu yıl yine rekorlar kırmayı hedefliyor.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, “Dünyanın sayılı tarım fuarları arasında yer alan Konya Tarım Fuarı’nın 21’incisini düzenleyerek, küresel ekonominin çekim merkezi olan şehrimizi bir kez daha tarım sektörünün uluslararası buluşma merkezi haline getirdik.
Bu yıl fuarımızı; tamamı dolu 6 holümüzün yanı sıra, fuaye alanında açılan stantlarla birlikte kapalı ve açık alanlarımız olmak üzere toplam 100 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştiriyoruz. Konya özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olan Konya Ticaret Odası Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlediğimiz fuarların, şehrimizin ve ülkemizin dış ticaret hedeflerine ulaşmasında kritik bir role sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi.
“Tarım makine parçalarını Konyalı sanayiciler üretiyor”
2002 yılında Türkiye ihracatından aldığı pay binde 3 seviyelerinde olan Konya’nın, bugün yüzde 1,5 seviyelerine ulaşmasında fuarlarımızın büyük katkısı vardır diye konuşan Öztürk, “Konya olarak artık hedefimiz Türkiye ihracatından yüzde 3 pay almaktır. Bu hedefe ulaşmak için çalışmaya ve fuarlarımızın etkisini artırmaya devam edeceğiz.
Şehrimizin küresel ekonomide aldığı payın artmasında lokomotif sektörlerden biri tarım ve tarımsal mekanizasyon sektörüdür. Ayrıca, yıl içerisinde Konya’nın en fazla ziyaretçi ağırladığı etkinlik olan Tarım Fuarı sayesinde sadece tarım değil, hizmetler sektörü de büyük bir hareketlilik kazanmaktadır. Fuar süresince artan yabancı ziyaretçi sayısı ve düzenlenen ticari alım heyetleriyle birlikte Konya’ya önemli miktarda finansal girdi sağlanmaktadır. Konya’daki tarım makineleri üreticilerimiz; hasat makineleri, gübre dağıtma makineleri, ekim makineleri ve seyyar süt sağım makineleri üretiminde Türkiye birincisidir.
Traktör, pulluk ve su pompası üretiminde ise ikinci sıradadır. Traktörlerde kullanılan parçaların yüzde 80’i, tarım makinelerinde kullanılan parçaların ise yüzde 90’dan fazlası Konyalı sanayicilerimiz tarafından üretilebilmektedir. Türkiye’nin tarım makineleri ve aletleri ihracatının yüzde 15’ini gerçekleştiren Konya, sektörde en çok ihracat yapan üçüncü il konumundadır.
Sektörün küresel rekabet gücünü artırmak için üreticilerimiz teknoloji odaklı dönüşüm konusunda büyük bir özveriyle çalışmaktadır ”dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yaptığı konuşmada “Konya sadece tarımda değil tarım teknolojilerinde de önemli bir üs haline gelmiştir” diye belirtti. Yumaklı sözlerine şu şekilde devam etti: “Sürdürülebilirlik, su kaynaklarının etkin kullanıldığı, yerli üretimin desteklendiği ortamda üreticilerimizin yanındayız. Tarımın geleceği teknolojinin ve inovasyonun ışığında şekillenecektir. İnovasyon, sürdürülebilirlik, yerli üretim temel değerlerimizdir. Üreticilerimizin modern verimli üretimler yapması için desteğimiz devam edecektir.”