54 ülkeye 526 bin ton domates satıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, ihracatçılar, geçen yıl Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Almanya, İngiltere, Çekya, İsviçre, İspanya, Kazakistan, Letonya, Rusya, Polonya ve Malezya'nın da aralarında olduğu 54 ülkeye 526 bin 703 ton domates sattı.

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı Müslüm Yanmaz, domates ihracatının bir önceki yıla göre artmasının sevindirici olduğunu ancak istedikleri rakama ulaşamadıklarını söyledi. Rusya pazarındaki daralmanın ihracat rakamlarındaki istedikleri artışın gerçekleşmesine engel olduğunu anlatan Yanmaz, "Balkan ülkelerine ihracat artışı Rusya'daki azalışı telafi etti" diye konuştu.