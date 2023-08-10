Akdeniz meyve sineği ile mücadele için yol haritası

Akdeniz Meyve Sineği popülasyonunun en çok ağustos ayında arttığı ve bu ay içinde yapılacak etkin mücadelenin tüm sezon boyunca etkili olacağı belirtilen toplantıda, istenen sonucun alınabilmesi için kent dinamiklerinin birlikte hareket etmesinin önemli olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca toplantıda, sektör paydaşları, meyve zararlısı ile ilgili alınacak önlemleri ve çözüm önerilerini paylaştı.

Sefa Çakır: Çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi gerekiyor

Toplantıda konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Sinek üreten alanların tespit edilip buraların düzenlemesine yönelik çalışmalar yapılmalı” diye konuştu. Mücadele için yapılan iyi uygulamalar yerine yapılmayanların konuşulması gerektiğini kaydeden MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, üreticinin Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Aynı zamanda Adana’nın da bu mücadeleden ayrı düşünülemeyeceğine değinen Çakır, zararlının çok çabuk yayıldığını hatırlatarak gerekirse Bakanlık tarafından Çukurova’nın karantina bölgesi ilan edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Ferhat Gürüz: Desteğe her zaman hazırız

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz ise, Çukurova Bölgesi’nde bu dönem nar ve narenciyede çok yüksek rekolteler beklediklerini bildirdi. İlk etapta kısa vadeli çözümler üzerinde konuşmak gerektiğini kaydeden Gürüz, kalıntı bırakmayan ilaçlamanın şu anda en etkili yöntem olabileceğini söyledi. Gürüz, “Kurumlar olarak geçmişte olduğu gibi bugün de kurulacak tuzaklara destek vermeye hazırız. Bakanlık zaten uzun vadeli koruma sağlayacak biyolojik mücadele için ciddi çalışma yürütüyor. Biz ise yaklaşan sezonu kurtaracak kısa vadeli çözümlere odaklanmalıyız” diye konuştu.