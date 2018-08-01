Akkışla’daki gilaburu üreticileri işleme tesisi istiyor

01 Ağustos 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Gilaburu, içeriğinde bol miktarda antioksidan bulunan ve pek çok sağlık sorununa iyi geldiği söylenen bir çalı bitkisi. Türkiye’deki üretiminin yüzde 65’i Kayseri’nin Akkışla İlçesi’nden karşılanıyor ve yaklaşık 575 üretici Gilaburu yetiştiriyor. Tescil başvurusu da yapılan ürün için birlik kuran üreticiler, üretimlerinin ekonomiye kazandırılmasını istiyor. Üreticilerin en önemli beklentisi ise devlet veya özel yatırımcılar tarafından bölgelerine ‘işleme tesisi’ kurulması.

Latince adı Viburnum Opulus olan Gilaburu; karasal iklimin hâkim olduğu bölgelerde yetişiyor. Ekim ayının ilk haftasında hasatı yapılan Gilaburu, bu dönemlerde bölgedeki ünlü restoranların menülerinde yer alıyor ve yine bazı markalar tarafından şişelenerek satışa sunuluyor. Çiftçilerin tarla kenarlarına sınırlarını belirlemek için diktiği gilaburunun, son yıllarda ünlenmesini ise böbrek taşlarına ve kalp sağlığına iyi geldiğine yönelik yapılan açıklamalar sağladı.

Birkaç yıl önce kilosu 50 kuruş olan gilaburu, şu anda 5 liradan satılıyor ve Akkışla’daki üreticiler dünyanın pek çok yerinden çeşitli yollarla kendilerine ulaşan taleplerin olduğunu ve devletten işleme tesisi için destek beklediklerini söylüyorlar.

Akkışla Gilaburu Üreticileri Birliği Başkanı Osman Güner, “Talep her geçen gün artıyor ve bölgemize yapılacak bir işleme tesisi yatırımı her geçen gün daha cazip hale geliyor. Bizim birlik olarak en önemli amacımız ise bu ürünü aracıların elinden kurtararak direk üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağlamak. Bunun için devletten destek ve ekonomik teşvik bekliyoruz” diyor.

Bölgede 575 üretici var, yıllık üretim yaklaşık 900 ton

Akkışla Gilaburusu için tescil başvurusu 2016'nın sonunda yapıldı.

Üretici birliği ise 2017'nin kasım ayında kuruldu. Birliğin çalışmaları ve beklentileri hakkında konuşan Osman Güner, “Akkışla’da 575 üreticimiz ve 55 bin 603 kök (ağaç/çalı bitki) gilaburumuz var.

Bir kökten yaklaşık 16 ila 20 kilo meyve alıyoruz ve yıllık üretimimiz yaklaşık 900 ton olarak gerçekleşiyor. Birliğimiz ile bu üreticileri bir çatı altında toplayarak yöneticilerin dikkatini çekmek istiyoruz. Rakamlardan anlaşılacağı üzere ciddi bir üretim kapasitesine sahibiz ve diğer tüm tarımsal ürünlerde olduğu gibi bizde devletin verdiği teşviklerden yararlanmak istiyoruz.

Üreticilerimizin kapama bahçelerine yönelerek, örgütlü bir şekilde üretim yapmalarını istiyoruz. Hasat dönemi geldiğinde aracı işletmeler bölgemize geliyor ve gilaburuyu alıp kendi tesislerinde şişeleyip satıyorlar.

Devlet veya özel sektör Akkışla’ya gilaburuyu işleme ve şişeleme tesisi kurarsa, bölgemizin kalkınmasına çok büyük katkısı olur” ifadelerini kullandı.