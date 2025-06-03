Aksaray'ı dolu afeti vurdu: 50 bin dekar arazi zarar gördü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aksaray’da dolu afeti nedeniyle zarar gören arpa, buğday ve şekerpancarı tarlalarında incelemelerde bulundu.

Bayraktar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, 50 bin dekar arazinin dolu afetinden etkilendiğini vurguladı.

Zarar yüzde 100'e yakında

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, nisanda meydana gelen don olaylarının 65 ilde özllikle meyve üretimine çok zarar verdiğini kaydetti:

"Ülkemizde yaşadığımız doğal afetler tarımsal üretime fevkalade olumsuz etki yapıyor. Mevsimsel kaymalar yaşamaya başladık maalesef kışın sonbaharı yaşadık gerekli yağışları alamadık, ilkbaharda da kışı yaşadık özellikle nisan ayında meydana gelen kar yağışı arkasından yaşadığımız don hadisesi 65 ilimizde özellikle meyve üretimine fevkalade zarar verdi. Bu bölge de zarar gördü. Şu an Aksaray ilimizdeyiz, Aksaray ilimiz de bu don felaketinden zarar gördü. Birçok meyvemiz yüzde 50-100 oranında zarar gördü.

Sadece don felaketi değil zaman zaman yaşadığımız kuraklık, sel, hortum, aşırı yağışlar, aşırı rüzgâr tarım sektöründe bitkisel üretime zarar veriyor. Sadece bitkisel üretime zarar vermiyor. Bu dolaylı olarak hayvansal üretimi de olumsuz etkiliyor."



"Arpa, buğday üretimi olumsuz etkilendi"

Bayraktar, 45-50 bin dekarlık alanın dolu yağışından etkilendiğini belirterek, arpa, buğday, yonca, şeker pancarı ve mısır üretiminin olumsuz etkilendiğini şöyle ifade etti:

"Afet aslından bu bölgede Perşembe günü başlamış Eskil ilçesinde 3 bin-3 bin 500 dekarlık alanlarda ürünlerimiz zarar görmüş.

Pazar günü öğle saatlerinde ilk dolu yağışı gerçekleşmiş. Yine 3 bin 500 dekar civarındaki bir alanı etkilemiş. Aldığımız bilgilere göre hububat ve patateste zarar görünüyor.

İkinci dolu afeti saat 17.00 civarında gerçekleşmiş pazar günü tabi bu afet Sultanhanı’nda yani bu bölümde gerçekleşmiş ve 45-50 bin dekarlık alanı etkilemiş. Bu önemli bir afet ve çok fazla ürünümüze de zarar vermiş görünüyor. Bu bölgede arpa, buğday, yonca, şeker pancarı ve mısır üretimi olumsuz etkilenmiş. Üzülerek ifade ediyorum son yıllarda afetler hızlı bir şekilde artmaya başladı.

2014 yılında 500 olan afet sayısı 2024 yılında bin 257 ye çıktı 2025’e geldik. Afet sayısı artarak devam ediyor. Çok daha önemli olan afetin şiddeti artıyor bizi asıl etkileyen bu."

"Çiftçiler mağdur olmuş durumda"

Çiftçilerin mağdur olmuş durumda olduğunu ifade eden Şemsi Bayraktar, dolu afetinden zarar gören çiftçilere yardım yapılması gerektiğinin altını çizdi:

"Saydığım ürünlerde zarar var ve yetiştiren çiftçilerimiz mağdur olmuş durumda. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılamasını isteyeceğim, bugün özellikle buradayım. Don felaketiyle alakalı hangi talepleri dile getirmişsek aynı talepleri tekrar bu ürünlerle alakalı da bu felaketle alakalı da talep edeceğiz.

Dolu afetinden zarar gören çiftçilerimize de muhakkak suretle bir yardım yapılması gerekiyor. Dolu afetiyle alakalı Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın çalışması var. İnşallah nakit yardımı yapılacak, maliyetler üzerinden çalışma yapılıyor. Biz özellikle çiftçimizin özel bankalara devlet bankalarına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarını biliyoruz. Bu borçlarda da bir yapılandırma özellikle istiyoruz. Bunu Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlarımıza arz ettik."

"Ülkemizin gıda güvenliği tehlikeye girer"

Gençlerin tarımda tutulması durumunda gıda güvenliğinimn tehlikeye gireceğini de kaydeden Bayraktar, gençlere pozitif ayrıcalık istediklerini belirtti:

"Hiçbir gıda eksik değil ama yarın gençleri tarımda tutamazsak ülkemizin gıda güvenliği tehlikeye girer. Böyle bir tehdite karşı bizim şimdiden tedbir almamız lazım. Gençlere özellikle pozitif ayrıcalık istiyoruz. Çiftçilerimize destek vermek bu günlerde şu açıdan önemli, nüfusu hem yaşlı hem de göç veriyor. Tarım sektörü göç veriyor.

Afetlerde çiftçimizin arkasında durmazsak, çiftçimize yeterli destek vermezsek bu göçler devam eder. Bunları hükümetimize anlattık, bu taleplerimizi olumlu karşıladılar. İnşallah çiftçimize bir destek alırız. Çiftçimizin tarlada kalmasını üretime devam etmesini sağlamış oluruz. Allah böyle bir afeti bir daha vermesin."