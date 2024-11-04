Ayvalık zeytinyağında marka atağı

Hayati ARIGAN

Turizmin Değeri, Zeytinyağının Başkenti” sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Sanayi Borsası, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, Ayvalık Ziraat Odası, Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile ATO Duyusal Analiz Laboratuvarı tarafından düzenlenen 19. Ayvalık Uluslararası Zeytin, Hasat ve Turizm Festivali’nde “Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü” panelinin açılışına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.

Hisarcıklıoğlu, “AB tescilli Ayvalık zeytinyağının katma değeri artacaktır” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Zeytinyağının konuşulmasının nedeni Ayvalık ve Ayvalıklılardır.

Zeytinin ana yurdu, bu coğrafyadır. Türkiye olarak dünya zeytin üretiminde ilk sırada yer almalıyız. 100’den fazla ülkeye zeytinyağı ihraç ediyoruz. Sofralık zeytin tüketiminde de dünyada ilk sıradayız. Zeytinyağı tüketimine gelince diğer ülkelere göre çok gerilerdeyiz. Bunu çok ileriye taşımalıyız. Zeytinyağı tüketimi 20 litre seviyesindeyken biz de uzun süre 1 litreye kadar düştü. Zeytinyağı kültürünü geliştirmeliyiz. Zeytinyağı tüketiminin pazarlama sorunu olmamalı.

Bir hedefimiz dünyaya açılmak olmalı. Bunun önü markalaşmaktan geçiyor. Coğrafi işaret aslında bunun ilk adımıydı. Bunun ilk adımını siz attınız. AB tescilli 3 zeytinyağımız, 3 zeytinimiz bulunuyor. AB’de tescil ettikten sonra başka ad altında kullanamazsınız. Ayvalık Ticaret Odası’nın AB tescili olarak her türlü desteği veriyoruz. Ayvalık da böylece marka olarak fiyatı da artacak” dedi.

Zeytin ağaçlarından ilk hasat başladı

Etkinlik kapsamında bin yıllık zeytin ağaçlarından ilk hasadı başlatan Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “Ayvalık Zeytinyağı, Avrupa Birliği tescil süreci devam eden sınıfında 3 üründen biridir. UZZK verilerine göre bu sene 475 bin ton rekor bir zeytinyağı üretimi bekleniyor.

Yurt içi ambalajlı yağ satışlarında da yüzde 15-20 fiyatlarda gerileme mevcut. Zeytinyağı sektöründe kaliteyi bozan saklama koşullarının iyileştirilmesi, üreticinin, fabrikacının, tüccarın ve ihracatçının yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak ve borsasını oluşturacak ‘Zeytinyağında Lisanslı Depoculuk’ sisteminin bir an önce kurulması, gerekirse sektördeki kooperatifler ile de iş birliklerine gidilmesi önem arz etmektedir” dedi.

'Made in Ayvalık' markası için çalışılıyor

Sosyal medya ve e-ticaret sitelerinden yapılan satışlar konusunda tüm tüketicilerin dikkatli olmasını belirten Ali Uçar, “Zeytinyağı olmayan bir şeye esans katarak, renklendiriciler katarak zeytinyağı haline getirmek büyük kötülüktür. Dökme ve varilli yağ ihracatına önce konan fon, sonra 10 aylık ihracat yasağı ve daha sonra da kotalı açılan ihracat dış piyasaya yüksek fiyatlı satışların kısıtlı kalmasına sebep oldu.

Sektör ihracatta hedef koymuş olduğu 2022 ve 2023 yılları için 1 milyar doları yakalayamadı. Kota ihracat planlarımızı geri plana attı. İç piyasada kişi başına olan tüketim 1,8-2,0 kg civarında sabit bulunmakta ve arttırılması gerekiyor. Ayvalık, dünyanın ünlü 3 zeytinyağı üreticisinden biridir ve 6 bin ton gibi butik bir üretimimiz var ve bu niş zeytinyağının markalaşarak masa üstünde ‘Made in Türkiye, Made in Ayvalık’ olarak yer alması gerekiyor” diye konuştu.

Rekolte Avrupa’da normele döndü

Avrupa’da küresel iklim krizi sebebi ile kayba uğrayan rekoltenin, başta İspanya ve İtalya’da normal seviyesine döndüğünü belirten Uçar, “Ülkemizde de zeytin üretiminde ‘var yılı’ mevcut. Toptan satışlarda ve ihracatta fiyatlar bu sebeplerden dolayı hızla geri gelmiş durumda” açıklamasında bulundu.

Türk Ticaret Merkezi ile ABD’ye ihracat

Ekinlikte Chicago'daki Türk Ticaret Merkezi hakkında da bilgi veren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın en büyük ticaret pazarı ABD. TOBB olarak 50 eyalete ulaşabilecek bir Türk Ticaret Merkezi açtık. Ayvalık'ta oturduğunuz yerden orada şirket kurabiliyorsunuz. Pazarı da size kurabiliyoruz. Sizler için yaptık bunu. Burası dünyanın en yaşanabilir yeri. Her gün burada yaşamaya şükretmelisiniz. Zeytin ağaçlarını koruyun ve bu çalışma düzenine devam edin" dedi.