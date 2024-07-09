Bafra Ovası'nda mısır hasadı başladı
Bafra Ovası'nda mart ayının sonu ile nisan ayının başında ekilen mısırın temmuz ayında hasadına başlandı. Bafra'da üretilen mısırın Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin tamamına gönderildiğini dile getiren Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, mısırın en fazla Trabzon, Rize ve Hopa'ya gönderildiğini belirtti.
Osman Tosuner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu desteklerinden yararlanıp bölgede mısır fabrikası kurulmasını istediklerini anlatarak, gelecek yıl daha fazla alanda üretim yapılmasını ve desteğin artmasını beklediklerini ifade etti.
Mısır yetiştiricisi İbrahim Dağtaş da 100 dönüm araziye ekim yaptığına işaret ederek, "Bunun yanı sıra çiftçimizden mahsulünü tarlasından satın alıyoruz ya da tane olarak kırdırıyoruz, kamyonlara yüklüyoruz. Samsun'dan Hopa'ya sınıra kadar kamyonumuz gidiyor. Bafra Ovası'nda çıkan mısır kaliteli, tatlı ve güzeldir" diye konuştu.