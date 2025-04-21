Bakan Yumaklı: Sigortası olan çiftçiye ödeme hemen yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, zirai don sonrası yapılan ilk tespitlerde hububat ve baklagillerin büyük zarar görmediğini belirtti. Sigortalı çiftçilere hızlı ödeme yapılacağını, kaydı olan üreticilere ise destek sağlanacağını açıkladı.

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısı ve ardından gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, bazı bölgelerde meyve üretiminin don olayından farklı oranlarda etkilendiğini ifade etti.

Yumaklı, “34 ilde 16 farklı meyve çeşidinde hasar var. Ancak bu ürünlerin bazılarında etki yüzde 10 iken, bazılarında yüzde 60'a kadar çıkabiliyor. Örneğin Malatya’da kayısıda kayıp daha yüksek. Kesin rakamlar için saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor,” dedi.

ÇKS’ye kayıtlı üreticiye ilave destek

Tarım sigortası olmayan üreticiler için de destek mekanizması planlandığını aktaran Yumaklı, “Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticiler için mahsul üretimi sırasında yapılan harcamalar oranında destek sağlanacak. Böylece üretimin sürdürülebilirliği korunmuş olacak” ifadelerini kullandı.

Fındıkta verim düşüşü bölgesel, üretimde genel artış var

Fındık üretimindeki verim kaybına ilişkin değerlendirmede bulunan Yumaklı, “Türkiye genelinde fındık üretimi son 10 yılda yüzde 10 arttı. Ancak DOKAP bölgesinde coğrafi şartlar nedeniyle verimde düşüş yaşanıyor. Bu durumun aflatoksinle ilgisi yok. Yaşlanan bahçelerin yenilenmesi süreci devam ediyor” dedi.

Yumaklı'nın verdiği verilere göre, 2020 yılında 665 bin ton olan fındık üretimi, 2024 itibarıyla 717 bin tona yükselirken, fındık ihracat geliri 1,9 milyar dolardan 2,6 milyar dolara çıktı.