Bakan Yumaklı: 'Zirai dondan etkilenen çiftçilere 7 milyar TL ödeme yapıldı'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği’nin hizmet binası açılış törenine katıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, zirai don olayından etkilenen çiftçilere yapılan TARSİM ödemelerine ilişkin de bilgi verdi.

"65 il zirai dondan etkilendi"

Tarım sektörünün iklim krizinden ciddi şekilde etkilendiğini ifade eden Bakan Yumaklı, şubat ve nisan aylarında meydana gelen zirai don olaylarından 65 ilin etkilendiğini kaydetti:

"Bitkisel üretimde son dönemdeki en önemli konulardan bir tanesi maalesef zirai don hadisesiydi. Önce şubat, daha sonra da nisan ayında bunu yaşadık. Özellikle nisan ayındaki zirai don hadisesi hakikaten oldukça ağır geçti, 65 ilimiz az veya çok bundan etkilendi. Çorum'da da badem, ceviz, elma ve erik üretimi yapan yaklaşık 4 bin 550 üretici kardeşimiz zirai don hadisesinden maalesef etkilendi."

"Şu ana kadar yaklaşık 7 milyar lirası ödendi"

TARSİM kapsamında sigorta poliçesi olan üreticilere ödemelerin yapılmaya başlandığını kaydeden Bakan Yumaklı, şu ana kadar yaklaşık 7 milyar TL ödeme yapıldığını belirtti:

TARSİM kapsamında sigorta poliçesi olanların ödemeleri yapılmaya başlandı. Türkiye genelinde bu zirai don hadisesiyle ilgili TARSİM sigorta poliçesi olanlara yapılacak ödemelerin toplamı 23 milyar liraya ulaştı. Bunun şu ana kadar yaklaşık 7 milyar lirası ödendi.

Çorum'da da bu kapsamda sigorta poliçesi olan üretici kardeşlerimize 25 milyon liralık bir hasar ortaya çıktı ve bunun 21,5 milyon lirasını üreticilerimizin hesaplarına yatırdık. Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanımız sigorta poliçesi olmayıp Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerimiz için de maliyetlerini karşılayarak mağduriyetlerini giderme anlamında bir talimat vermişti. İnşallah onların da masraflarının karşılanmasına çok kısa bir sürede başlamış olacağız."

"Tarım sigortası yaptırmalarını istirham ediyorum"

2006 yılından itibaren Çorum'da 723 bin TARSİM poliçesinin kesildiğini kaydeden Bakan İbrahim Yumaklı, bütün üreticileri tarım sigortası yaptırmaya davet etti:

"Çorum'un topraklarının yaklaşık yüzde 60'ında, 44 bin çiftçimiz tarafından büyük bir özveriyle üretim devam ediyor. Biz Bakanlık olarak Çorum'un bu potansiyelini çok daha ilerilere taşımak için bütün teşvik ve destek sistemlerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. 2006 yılından itibaren Çorum'da 723 bin TARSİM poliçesi kesilmiş. Devletin bu poliçe bedellerine desteği yaklaşık 587 milyon lira, ödenen hasar ise 400 milyon lira civarında yapılmış. Buradan bütün üreticilerimize, hangi üretim alanında olurlarsa olsunlar, yapmış oldukları bu üretimin dış etkenlerden etkilenip zarara uğramamaları için tarım sigortası yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum."