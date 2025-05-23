Beyaz altın ekiminde sona gelindi

Çiftçi Halit Gömeç Karabük'te 320 dekar alanda çeltik ekimi yapıyor. Gömeç, topraktan sofraya uzanan yolculukta çeltik ekiminin imece usulü ile su dolu tarlalar içindeki meşakkatli serüvenini sürdürüyor.

Halit Gömeç, 20 gündür devam eden çeltik ekiminde son haftaya girdiklerini söyledi.

Çeltik üreticilerinin soğuktan etkilenmediğini ve ekime mayısta başladıklarını ifade ederek, "Allah verirse, rekoltenin iyi olmasını bekleriz. Geçen sene çok iyiydi ve yıllar ortalamasına göre de çok iyiydi. Geçen sene 320 dekar alanda 280 ton civarında çeltik aldık. Fiyatlar da iyiydi ve geçen sene ürünümüzün tamamını sattık. Geçen yıl çeltiğin kilosunu 24-25 TL bandında verdik" dedi.

Ziraat Odası Karabük İl Başkanı Hasan Benlioğlu da üretmeden tüketimin olmadığını ifade ederek, "Bizler de kendisini çeltik ekimi sırasında ziyaret ettik ve gördük ki, çiftçinin alın terini kimse karalayamaz. Çiftinin kazancı helal. Çünkü ekimi ayrı meşakkat, hasadında ayrı bir mücadele var" diye konuştu.