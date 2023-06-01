Birleşik Arap Emirlikleri'nde arıların genetiği değiştirildi

Dünya çapında artan arı ölümlerine çözüm arayışına genetik bilimi de dahil oldu. Birleşik Arap Emirliklerinde genetik mühendisleri arıların DNA'sını değiştirdi. Amaç arıları küresel ısınmaya dayanıklı hale getirmek.



Sıcaklıkların 45-50 dereceye dayandığı zaman arıların hayatta kalamadığı belirtilirken, bunu çözmek için kraliçenin DNA'sına müdahale ediliyor. Bu sayede kraliçenin yumurtalarından gelişecek binlerce arı da sıcağa dayanıklı hale getirilmiş oluyor.



Dubai'ye bağlı Hatta bögesindeki bal arısı merkezinde 2 bin 500'den fazla kovan bulunuyor. Arıcılar, artan sıcaklıklardan etkilenen arıların nektar ve polen toplayamadığını belirterek küresel ısınmanın etkilerine dikkat çekiyor.

Sayılarında yüzde 35 düşüş var

Birleşmiş Milletler raporları, arı ve kelebek gibi polen taşıyıcılarının sayısında yüzde 35'lik bir düşüş olduğunu gösteriyor.



Yoğun tarım, küresel ısınma ve zararlı böceklerin artması, arıların hızla yok olmasına yol açıyor. Uzmanlar giderek artan arı ölümlerinin dünyadaki yaşamı tehdit ettiği uyarısında bulunuyor.



Zira Dünyadaki bitkisel besinlerin dörtte üçü, arı, kelebek, böcek gibi polen taşıyan canlılar sayesinde elde ediliyor.