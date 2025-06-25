BUMİAD’dan zeytinlik uyarısı: 'Mali kayıplara sebep olacak'

Bursa Mühendis ve Mimar İşinsanları Derneği (BUMİAD) Tarım Hayvancılık ve Gıda Komisyonu, zeytinlik alanların termik santrallere kömür temini amacıyla taşınmasına yönelik hazırladığı raporu paylaştı.

Komisyondan yapılan açıklamada, zeytinin sadece bir tarım ürünü değil, binlerce yıllık bir şifa ve yaşam kaynağı olduğuna dikkat çekilerek, “Zeytin, en doğal gıdadır; benzeri olmayan bir şifadır. Marmara ve Ege bölgelerinde, binlerce yılda oluşmuş toprak katmanlarında yaşam bulan bu ağaçların taşınması, verimliliklerini yok eder” ifadelerine yer verildi.

"Verimli yaşamaları mümkün değil"

Raporda, zeytinliklerin taşınacağı bölgelerin iklim ve toprak koşullarının mevcut alanlarla aynı olmayacağı, bu nedenle ağaçların yeni yerlerde sağlıklı şekilde yaşamasının ve ürün vermesinin mümkün olmayacağı vurgulandı.

BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş’ün yaptığı açıklamada Tarım Hayvancılık ve Gıda Komisyonu teknik raporundaki bilgileri şu sözlerle aktardı:

“Termik Santral: kömür, petrol gibi fosil yakıtların yakılarak elektrik enerjisi üretildiği tesistir. Yanma sonucu oluşan ısı enerjisinin %50’si elektrik enerjisine dönüşür.

Baca atık gazlarında yüklü miktarda TOC kirleticisi vardır. Atık ısının ve kirleticilerin fazlalığı, dünya atmosferinin ısınmasına neden olduğu için en son tercih edilen elektrik üretim sistemidir. Zeytin, en doğal gıda; benzeri bulunmayan şifadır. Ülkemizde Marmara ve Ege bölgelerinin, binlerce yılda oluşmuş toprak yüzey katmanında yaşam alanı bulmuş, kök salmış, bölge halkının yaşam kaynağı olmuştur. Taşınacakları yerlerin zemini ve iklim şartları mevcut kök saldıkları yerlerle eşdeğer olmayacağı için verimle yaşamaları mümkün değildir”

"Mali kayıplara sebep olacak"

Ülke için mali kazanımlarından da bahseden raporda “Kömür: mevcut stoklar yakılıp tüketildiğinde kazanç sona erecek. Bu sürede canlıların yaşamak için solumak zorunda olduğu hava kirlenecek. Binlerce yılda oluşmuş verimli toprak örtüsü geri dönülemez şekilde tahrip olacak, zeytin de dahil olmak üzere bitki yeşeremez hale gelecektir” ifadeleri de kullanıldı.

Zeytinlik alanların madenlik alana dönüştürülmesi konusunda ülke için mali kayıplara sebep olacağına değinen komisyon raporunda şu ifadelerde kullanıldı:

“Zeytin ağacının yaz-kış yapraklı yapısı, oksijen üretimine devam edemeyecek. Sonsuz sürede üretilebilecek zeytin ve ürünleri üretilip satılamayacaktır.

BUMİAD pozitif bilim insanları olarak incelediğimiz bu konuda, çıkarılmak istenen yasaya kesinlikle karşıyız. Güneş ve rüzgar santralleri ile elektrik üretimine destek verilmelidir. Mevcut termik santrallerin kurulum fizibiliteleri mevcut yasalara göre yapılmış olup, mevcut yakıt stokları ve temin şartlarına göre devam etmelidir. Kömür gibi yeraltı zenginliklerimiz asla yüzey bitki örtüsü bozulmadan, derin kazılar ve kapalı maden işletmeleri ile ekonomiye kazandırılmalıdır."