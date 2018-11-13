Bursa Tarım Kurulu oluşturulacak

13 Kasım 2018

BURSA - BTB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, BTB Meclis Üyeleri Ali Cevat Ergüzel, Mustafa Aksu, Başkan Danışmanı Can Aydoğan, Genel Sekreter Fehmi Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım AŞ. Genel Müdürü Fetullah Bingül, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Arslan ve Bursa Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile ilçe ziraat odaları başkanları katıldı.

Toplantının açılışında konuşan BTB Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, “Ziraat Odalarımızla daha yakın iş birliği içerisinde olmak istiyoruz. Tarım şehri olan Bursa’mızda eksiklikler ve kayıplar, hatta kaybettiğimiz ürünler var. 2019 yılında farklı çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmemiz için Bursa Ticaret Borsası`nın kapıları tüm paydaşlarımıza daima açık” dedi.

Genel değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda görüşlerini açıklayan Bursa’daki Ziraat Odaları başkanları, gıda tarım ve hayvancılık sektörü paydaşlarını bir araya getiren ve sinerji oluşturan toplantının devamı ve sektöre ilişkin meselelerin dile getirilmesi konusunda ortaklaşa hareket etme kararı aldılar. Gerçekleşen toplantıda tüm Bursa Ziraat Oda Başkanları adına söz alan Bursa Ziraat Odaları Koordinatör Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik “Tarım ürünlerinin pazarlanmasında yaşadığımız sorunlar başta olmak üzere, her konuda birlikte hareket edebildiğimiz taktirde tüm sorunlarımızı kolayca çözüme kavuşturabiliriz” diye konuştu.

Ortaklaşa eğitimler ve bilgi paylaşımları düzenlenmesinin de benimsendiği toplantıda TOBB’un tanıtımı ve BTB faaliyetleri hakkında sunum da gerçekleştirilirken, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Arslan “Yenilikçi Tarım Teknolojileri ve Tarımda Dijitalleşme” konusunda bilgi paylaşımında bulundu.