Bursa'da endüstriyel tarım zorda
Bursalı ihracatçılar, tarım politikalarında değişiklik yapılmazsa kentte endüstriyel tarımı zor günlerin beklediğini ifade ediyor. Sektör temsilcileri tarımsal alanlardaki azalmanın önünü geçilmesi için sanayi yatırımlarının artık durması, tarımın desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.
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