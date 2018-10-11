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Bursa'da endüstriyel tarım zorda

Bursalı ihracatçılar, tarım politikalarında değişiklik yapılmazsa kentte endüstriyel tarımı zor günlerin beklediğini ifade ediyor. Sektör temsilcileri tarımsal alanlardaki azalmanın önünü geçilmesi için sanayi yatırımlarının artık durması, tarımın desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

Bursa'da endüstriyel tarım zorda

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