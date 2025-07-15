Bursa’dan Sırbistan’a tarımda katma değerli üretim için stratejik ziyaret

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), kentin tarımda katma değerli üretim kapasitesini artırmak ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla Sırbistan’a yönelik önemli bir iş heyeti ziyareti gerçekleştirdi.

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit’in başkanlığındaki heyette, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da yer aldı. İki gün süren programda, özellikle Bursa’nın Gürsu, Kestel ve Osmangazi ilçelerinde üretimi hızla artan ahududu ve benzeri üzümsü meyvelere yönelik Sırbistan’daki başarılı uygulamalar yerinde incelendi.

Teknik incelemeler yapıldı

Heyet, Arilje ve Pozega kentlerinde üretimden paketlemeye, soğuk zincirden ihracata kadar birçok aşamada teknik incelemelerde bulundu. Arilje’de üzümsü meyveler işleyen modern tesisleri gezen Bursa heyeti, soğuk hava zinciri ve kalite standartlarını da değerlendirme imkanı buldu. Yerel yönetimle yapılan temaslarda tarımsal iş birliği olanaklarını ele alan Bursa heyeti, Pozega’da ise dondurulmuş meyve işleme tesisleri, özel fidancılık merkezleri ve meyvecilik araştırma enstitüsü ziyaretlerinde bulundu. Sertifikalı fidan üretimi, yeni çeşit geliştirme ve yüksek verimli üretim teknikleri de söz konusu ziyaretlerde incelendi.

Ziyaret esnasında Kestel Belediyesi ile Arilje Belediyesi arasında tarım temelli kalkınmayı esas alan bir kardeş şehir protokolü imzalanarak yerel düzeyde sürdürülebilir iş birliğinin temelleri atıldı.

"Bursa’nın tarımsal geleceğine yatırım yapıyoruz"

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, Sırbistan’daki temaslara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Söz konusu ziyaretimiz Sırbistan ile ticaret köprülerimizi güçlendirmek için önemli. Ancak aynı zamanda Bursa’mızın tarımsal açıdan taşımış olduğu yüksek potansiyelini açığa çıkarmaya yönelik bir vizyon yolculuğu oldu.

Sırbistan’da gördüğümüz başarılı örnekleri Bursa’mızda da gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. Özellikle Gürsu, Kestel ve Osmangazi ilçelerimizde üzümsü meyvelerle ilgili sürdürülebilir, katma değerli ve ihracat odaklı üretim modellerini güçlendirebileceğimize düşünüyorum.

Bu sürece değerli katkılarıyla eşlik eden Gürsu Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Işık ve Kestel Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Erol başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir, katma değerli ve ihracata dönük üretim modellerini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."