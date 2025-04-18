Çiftçilere yaklaşık 6 milyar liralık destek ödemesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik 5 milyar 948 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, farklı başlıklarda yapılacak destek ödemelerine dair ayrıntıları paylaştı. Yumaklı'nın verdiği bilgilere göre;

• Mazot ve gübre desteği için 4 milyar 925 milyon 975 bin 440 TL,

• Fındık alan bazlı gelir desteği için 841 milyon 350 bin 785 TL,

• Hayvan hastalıkları tazminatı kapsamında 151 milyon 835 bin 620 TL,

• Kırsal kalkınma yatırımlarına destek amacıyla da 29 milyon 76 bin 532 TL ödeme yapılacak.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçilerin T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesine göre aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Buna göre, numarasının son hanesi “2” olan çiftçilerin ödemeleri bugünden itibaren yapılırken, “0” ile bitenlerin ödemeleri gelecek hafta hesaplara geçecek. Diğer destek kalemleri ise bugün itibarıyla tamamıyla hak sahiplerine aktarılacak.