“Çiftçinin daha fazla desteğe ihtiyacı var”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 40 binden fazla insanımızın hayatını kaybettiği 11 ilde, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini de zor günler bekliyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, depremin ardından yaklaşan ekim mevsimi, tarla işçiliği, yem bitkisi ve kullanılmaz hale gelen tarım aletleri konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. Doğan, depremin vurduğu illerde büyük yıkıntı yaşandığını, tarımsal faaliyetlerin de ciddi anlamda etkilendiğini, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman’da çiftçinin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu bildirdi. Doğan, şu an hayvancılığın sürdürülebilmesi için yeme ihtiyaç olduğu ifade ederek, çiftçinin elindeki sütün de değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

“Çiftçiye traktör kiralanmalı veya hibe edilmeli”

Depremin, tarımsal faaliyetlerde önemli yere sahip traktör ve ekipmanlarına da hasar verdiğini kaydeden Doğan, “Kırıkhan’da bir çiftlik evindeki binanın altına 8 tane traktör gömülmüş. Çiftçi, ‘3 bin dönüm yer ekiyorum, ancak traktörüm yok, buğdayım var ancak nasıl gübre atacağım’ diyor” ifadelerini kullandı. Devletin bölge çiftçisine tarımsal faaliyetlerini sürdüreceği traktör de dahil alet ve edevatı gerek ücreti devlet tarafından ödenmek üzere kiralama, gerekse hibe olarak vermesi gerektiğine dikkat çeken Doğan, “Depremden zarar gören çiftçilerin borçlarının faizsiz olarak uzun süre ertelenmesi gerekiyor. Yem, tohum, ilaç, gübre, yakıt ve elektrik konusunda devletin acil yardım etmesi gerekiyor” dedi.

Doğan, depremin ardından tarımsal faaliyetlerin devam edebilmesi için ekipmanın yanısıra tarım işçilerine de ihtiyaç olacağına, bunun ileriki günler için ciddi sıkıntı yaratacağına dikkat çekti. Doğan, şu an Hatay’daki bölgede ekili arazilerde soğan ve buğday olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti: “Bu aydan sonra artık mısır ekimi başlayacak, onun hazırlığı olmalı. Tarlaların sürümü, tapan vurulması ve tohumun ekim zamanı geldi. Şubatın sonu ve mart ayının başında orada ekimler devam edecek. Buğday ekili tarlalara gübre atılması, havalar ısındığında da ilaçlama yapılması gerekiyor. Mısırın ardından ayçiçeği ekimi var. Mart sonunda pamuk ekimi başlayacak. Tabi bunlar yapılmadan önce o tarlaların hazırlanması gerekiyor. Adana’nın ova kesimleri için ise bir sıkıntı yok. Hayvancılık için de acil yeme ihtiyaç var. ”

“Sebze meyvede sıkıntı yok, ancak ekilmezse yaşanır”

Hatay’ın turfanda ihtiyacının karşılandığını Akdeniz’in önemli illerinden olduğuna dikkat çeken Doğan, şu an sebze meyvede sıkıntı olmadığını ancak bu alanların ekilmemesi halinde sıkıntı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Ovalar imara kapatılmalı

Ülkemizdeki verimli tarım arazileri için ciddi tedbirler uygulanması gerektiğini söyleyen Doğan, “Verimli arazilerin imara açılması konusunu yıllardır gündemde tuttuk. Deprem olsun veya olmasın ovalık kesimlere inşaat yapılmamalı. İmara açılan bu tür tarımsal alanlar imara kapatılmalı, olanlar da iptal edilmeli"dedi. Depremin doğrudan etkilediği Adana’dan Diyarbakır’a kadar toplam 10 ilin 3,7 milyon hektar verimli tarım arazileri bulunuyor.

Antakya ve Adana’dan önemli miktarda yaş sebze ve meyve üretimini sağlanıyor. Osmaniye’de yer fıstığı, Kahramanmaraş’ta biber, pamuk ve mısır, Adıyaman’da üzüm, tütün, Malatya’da ise kayısı üretimi yapılıyor. TÜİK verilerine göre, deprem öncesi bölgede toplamda 2 milyondan fazla büyükbaş ve 9 milyondan fazla küçükbaş hayvan bulunuyordu. Bölgedeki resmi kayıtlı çiftçi sayısının ise 300 bin civarında olduğu biliniyor.