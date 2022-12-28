Çiftliklerde verimliliği artırmanın yolları masaya yatırıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlikte “Çiftliklerde Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Projeler” oturumunda panelist olarak yer alan Trouw Nutrition Türkiye Çiftlik Kanalı ve Buzağı Mamaları Ülke Satış DirektörüTanzer Kılcıoğlu, şirketin sürdürülebilir çiftlikleri destekleyen çalışmalarından bahsederek bu konuda üreticilere önemli tavsiyelerde bulundu. Kılcıoğlu, şöyle konuştu:

“Süt çiftçilerinin, sürülerinin performansını güçlendirmek için aldıkları kararlar, çiftliklerinin ekonomisi ve çevresel ayak izi üzerinde de büyük bir etkiye sahip. Dünyada üretilen birim başına sera gazı emisyonları 60’lı yıllardan bugüne yüzde 60 oranında düştü. Ruminantlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yüzde 70’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yapılan verimsiz hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Ancak çiftliklerde verimliliği artırarak bu oranı daha fazla düşürmek mümkün ve bunun için de öncelikle verimli laktasyon ömürlerini artırmak gerekiyor.”

Sürdürülebilir çiftlikler için projeler geliştiriyor

Trouw Nutrition olarak sürdürülebilir çiftlikler için hidroksi iz mineraller ve glukonatlar başta olmak üzere geliştirdikleri önemli projeler olduğunu ifade eden Kılcıoğlu, “Performansı ve dolayısıyla karlılığı yüksek, sürdürülebilir çiftlikler için hayvan beslemesinde mineral kullanmak bir tercihten öte zorunluluk diyebiliriz. Çiftliklerde mevcut yem ham maddelerinden bu mineralleri karşılamak mümkün değil. Bu aşamada hidroksi iz mineraller adını verdiğimiz teknolojimiz minerallerin biyoyararlanımını yükseltiyor ve dışkıdan minimum düzeyde metal iyonu atılmasını sağlıyor" dedi.