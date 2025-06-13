Destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına yatmaya başlıyor

Temaslarda bulunmak amacıyla Batman'a gelen Bakan Yumaklı, merkeze bağlı Erköklü Mahallesi'nde düzenlenen buğday hasadına katıldı.

Biçerdöverle bir süre hasat yapan Yumaklı, ardından gazetecilere, bugün bölgenin en önemli tarımsal üretim şehirlerinden biri olan Batman'da bulunduklarını, 2025 yılı buğday hasadını yaptıklarını söyledi.

Bakanlık olarak gıda arz güvenliğini sağlama adına proaktif çalışmalara devam ettiklerini bildiren Yumaklı, her yerde üreticilerin yanında olduklarını anlattı.

"6 milyon civarında fidanı toprakla buluşturduk"

Şehirlerin tarımsal altyapısının güçlendirilmesine öncelik verdiklerini ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Özellikle de verimli ve potansiyel olarak yüksek olan illerimizde bu potansiyeli kullanma adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son 23 yılda Batman'a 54 milyar liralık bugünün rakamlarıyla tarımsal destek verdik. 41 su ve sulama tesisi yapıldı. İklim değişikliğinin etkilerini çok yoğun şekilde hissettiğimiz bugünlerde su ve sulama yatırımları, bizlere verim ve kalite anlamında önemli geri dönüşler sağlıyor. Bunların olmadığı yerlerde de hakikaten zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu konu öncelikli gündemimiz.

Yeşil vatanımıza katkı sağlamak amacıyla 6 milyon civarında fidanı toprakla buluşturduk. Yaklaşık 402 bin dekarlık alana sahip Batman ve Gercüş ovalarımızı da koruma altına aldık. Özellikle gıda arz güvenliğinin artık ülkelerin gündeminde milli güvenlik meselesi olarak kabul edilip ilk sıralarda yer almasının en önemli unsuru olan toprağınızı, suyunuzu korumak durumundasınız. Batman'a has 6 ürünümüzün de coğrafi işaret alması, bu ürünlerin katma değerli şekilde üretilmesi ve markalaşma yolunda da önemli bir adım."

Hayvan varlığında artış

Batman'ın hayvansal ürünlerle ilgili de potansiyelinin bulunduğuna, 23 yılda büyükbaş hayvan varlığında yüzde 300, küçükbaş hayvan varlığında yüzde 221 ve arılı kovanda yüzde 323 oranında artış olduğuna dikkati çeken Yumaklı, yetiştiricilikteki artışın üretime de yansıdığını dile getirdi.

Süt üretiminde 7, bal üretiminde 2 kat artış olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Batman'ın da içinde yer aldığı 14 ilimize 23 yılda 32 milyar liralık hibe desteği verildi. Bunun sadece 1 milyar liraya yakını Batman'a verildi.

Dolayısıyla bu bereketli toprakların üretimin sürdürülebilirliği anlamdaki potansiyelini ortaya çıkarmak için bu katkılarımız devam edecek. Bu coğrafyalar maalesef ki hiç kimsenin istemediği şekilde terörle anıldı uzunca bir süre ve potansiyelin ortaya çıkmasına engel birçok sebep vardı ama hamdolsun artık bu atmosfer, bu iklim değişti. Şimdi artık hep beraber omuz omuza üreticilerimizle, ilgili kurumlarımızla ne yapabiliriz safhasındayız.

Bundan önce yaptıklarımızın çok daha üzerinde gelişmeler sağlayacak yatırımları ve projeleri hayata geçireceğiz."

"Seracılık konusunda gelişme gösterdi"

Yumaklı, Batman'ın özellikle seracılık konusunda son dönemde gelişme gösterdiğine değinerek, Batman Sera Organize Tarım Bölgesi'nin bugünlerde tamamlanmak üzere olduğunu, buraya tüzel kişilik kazandırıldığını bildirdi.

"Sera Organize Tarım Bölgesi, 1100 dekarlık arazi üzerinde yaklaşık 3 milyar liralık yatırımla hayata geçirilecek." diyen Yumaklı, "Ülke ekonomimize Batman Organize Tarım Bölgesi'nin katkısı yaklaşık 30 bin ton meyve ve sebzeye denk geliyor. Yıllık 1 milyar liralık katkı sağlayacak. 2026 yılının, yani önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren üretime geçirmeyi hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

600 alım noktasında ürünleri almaya hazır

Bakan Yumaklı, 6. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı'nın bu süreçte tamamlandığını, Batman'da 8 ekonomik ve 4 altyapı projesine hibe desteğinin olacağını dile getirerek, "Yaklaşık 64 milyon liralık bir bedeli var bunun. Yatırıma dönüşü 150 milyon lira civarında olacak inşallah. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Hububatta hasadın ilk Adana'da başladığını, bu yıl iklim değişikliğinin çok farklı etkilerini gördüklerini kaydeden Yumaklı, zirai don, kuraklık, taşkın ve sellerin tarımsal üretimi belli noktalarda etkilediğini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Şu andaki geldiğimiz nokta itibarıyla hububat hasadında içerideki tüketim ihtiyacımızı önemli ölçüde etkileyecek bir sonuç yok. Tabi hasadın ilerleyen dönemlerinde de bunu göreceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu yıl da kendisine arz edilecek bütün ürünleri 600 alım noktasında almaya hazır. Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Modern şartlarda Toprak Mahsulleri Ofisinin alım çalışmalarını gerçekleştirmesi için Batman'da bugün Toprak Mahsulleri Ofisinin Batman Başmüdürlük binasını da hizmete alacağız.

Bir destek müjdesini de Batman'dan bütün ülkemizdeki üreticilere vermek istiyorum. Ürün fark ödemeleri başta olmak üzere bugün itibarıyla 8 milyar 154 milyon liralık destekleme ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacak. Böylece şu ana kadar, yani 2025 yılı içerisinde çiftçilerimizin hesaplarına aktardığımız destek ödemesi tutarı 83 milyar lira. Sene sonu itibarıyla bu rakam 135 milyar lirayı bulacak. Üretimin her aşamasında üreticilerle birlikteyiz. Üretimin her aşamasında üreticilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere onların hemen yanı başındayız çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'mızın altını çizdiği güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor. Ülkemizin her bir karışında üretim yapan, üretime katkı veren, üretimin gelişmesi için destek veren kimler varsa her birine çok teşekkür ediyorum."